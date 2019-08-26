Следствие считает убийство гражданина Грузии в Берлине заказным

Прокуратура склоняется к версии, что гражданин Грузии был убит в берлинском районе Моабит по поручению зарубежной спецслужбы. пишет еженедельник Der Spiegel.
В деле об убийстве в центре Берлина гражданина Грузии Зелимхана Х. наиболее вероятной является версия "профессионально спланированного и осуществленного заказного" преступления. сообщил в воскресенье, 25 августа немецкий еженедельник Der Spiegel.По его сведениям, спецслужбы нескольких государств НАТО считают наиболее правдоподобной политическую подоплеку этого убийства.
В пользу такой версии говорит в первую очередь биография жертвы. Ранее Зелимхан Х. был сотрудником антитеррористического отдела МВД Грузии. По данным Der Spiegel, после попытки убить его Х. уехал в Украину, где сотрудничал с местными спецслужбами и продолжал бороться против влияния Москвы. После второго покушения на него он приехал в Германию, жил в Бранденбурге и затем в Берлине.
Предполагаемый убийца приехал в ФРГ незадолго до преступления
В пользу версии политического заказного убийства говорят и действия предполагаемого исполнителя - 49-летнего гражданина России. По данным Der Spiegel, он въехал в Германию незадолго до преступления и уже принял меры для того, чтобы вновь быстро покинуть ФРГ. Убийство было совершено с помощью оружия калибром 9 мм с глушителем.
Зелимхан Х. был убит 23 августа около 12 часов дня в одном из берлинских парков в районе Моабит. Преступник приблизился к нему на велосипеде, выстрелил в голову и попытался скрыться, но вскоре был задержан. Орудие преступления, брошенное им в реку Шпрее, нашли водолазы. В настоящий момент подозреваемый находится в камере предварительного заключения, против него выдвинуто обвинение в убийстве, совершенном особенно жестоким способом.
Уроженец Чечни
По данным газеты Berliner Kurier, предполагаемый убийца - уроженец Чечни. Газета указывает на возможную связь между убийством в Берлине и военной операцией, проводившейся в Грузии в августе 2012 года. Тогда отряды грузинских силовиков вели бои с исламистскими экстремистами из Дагестана в ущелье Лопота.
Зелимхан Х. во время работы в антитеррористическом отделе МВД Грузии имел связи с секретными службами своей страны, указывает далее Berliner Kurier. Во время боев в Лопоте он выступал посредником со стороны МВД Грузии в переговорах с исламистами. В годы чеченского конфликта он воевал на стороне сепаратистов против правительственных войск РФ.
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