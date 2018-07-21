 Следствие не смогло доказать коррупционные связи премьера Мальты | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.07.2018

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Мир

Следствие не смогло доказать коррупционные связи премьера Мальты

О коррупционных связях семьи премьер-министра Мальты незадолго до своей гибели сообщала журналистка Дафне Каруана Галиция, изучавшая "панамские досье".

Джозеф Мускат и его жена Мишель

Джозеф Мускат и его жена Мишель

Судебное расследование не нашло доказательств причастности премьер-министра Мальты Джозефа Муската, его жены Мишель и их семьи к панамской компании Egrant или мальтийскому банку Pilatus. Об этом говорится в 49-страничном отчете следствия, опубликованном Генпрокуратурой Мальты в воскресенье, 22 июля.

Контекст

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Ранее журналистка Дафне Каруана Галиция, изучавшая "панамские досье", выяснила, что жена Муската предположительно владеет офшорной фирмой, которая получала деньги компании, которая связанная с дочерью главы Азербайджана Ильхама Алиева.

Муската также критиковали за сомнительные налоговые практики европейских концернов на Мальте. Среди этих концернов есть и крупные немецкие компании. Мускат отвергал все обвинения, называя их ложью.

Следствие нашло поддельные подписи

"В сотнях подозрений не содержится ни одного доказательства", - заключает судебное следствие в докладе. Правоохранители опросили по этому делу о коррупции 477 свидетелей, а также направили запросы на получение информации Панаме, Бельгии, ОАЭ, Германии и США. 

По версии следствия, данные Дафны Каруаны Галиции расходятся с тем, что говорила россиянка Мария Ефимова, которую называют информатором журналистки. Их версии событий "несовместимы друг с другом или полностью дезавуированы собранными доказательствами", сказано в отчете судебного следствия. Мария Ефимова ранее работала в банке Pilatus, в марте 2018 года она сдалась властям Греции, заявив, что опасается за свою жизнь.

Гибель Дафны Каруаны Галиции

После сообщений о коррупции на Мальте были назначены досрочные выборы, которые Мускат снова выиграл. Мальтийские власти закрыли Pilatus, а его владелец, уроженец Ирана, сидит в тюрьме в США.

Журналистка Дафне Каруана Галиция погибла осенью 2017 года в результате подрыва арендованного ей автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. Ранее репортер жаловалась на угрозы в свой адрес. Расследование убийства Дафне Каруаны Галиции еще не завершено.

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  • Infografik Mutmaßliche Inhaber von Briefkastenfirmen

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    … и их ближайшие родственники

    Многие офшорные фирмы оказались зарегистрированными на жен, сестер, дочерей и двоюродных братьев мировых лидеров. Среди фигурантов "панамских досье" семья азербайджанского президента Ильхама Алиева в полном составе, внук казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и отец британского премьера Дэвида Кэмерона.

  • Russland Sergej Roldugin mit Wladimir Putin und Dmitri Medwedew

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Виолончель в кустах

    Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.

  • Ukraine Präsident Petro Poroshenko

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

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  • China Jackie Chan Schauspieler

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Не только политики

    Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.

  • Island Proteste gegen Premierminister Gunnlaugson

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Ушел в отставку… временно

    Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.

    Автор: Ирина Филатова


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Контекст

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW. (06.04.2016)  

Ссылки в интернете

Сайт The Times of Malta

По делу об убийстве журналистки на Мальте выдвинуты обвинения

Правящая партия Мальты выиграла досрочные выборы

Аудио- и видеофайлы по теме

"Райские досье": кто именно из россиян оказался в списках  

Реакция на "Панамские досье": цена офшора  

Самая простая схема работы офшоров  

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