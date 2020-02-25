Следствие не видит политических мотивов в наезде на карнавальное шествие

Генеральная прокуратура во Франкфурте-на-Майне не усматривает политического мотива в наезде на людей во время карнавала в Фолькмарзене 24 февраля. "В настоящее время у нас нет убедительных свидетельств политической мотивации", - заявил в среду, 26 февраля представитель ведомства. По его словам следствие ведется по разным направлениям.

Около трех часов дня 24 февраля 29-летний мужчина въехал на большой скорости в группу участников карнавального шествия в Фолькмарзене на севере федеральной земли Гессен. Водитель был арестован на месте, а полиция начала расследование по статье о попытке предумышленного убийства. В результате наезда 61 человек получил травмы разной степени тяжести, среди них - 20 детей.

Следствие считает, что виновник происшествия - гражданин Германии, родом из Фолькмарзена, - действовал намеренно. Известно также, что ранее он попадал в поле зрение полиции за оскорбления и агрессивные действия.

Второй задержанный

Еще один человек, который снимал наезд на видео, был задержан временно - за "нарушение личной неприкосновенности в результате видеосъемки". Представитель генпрокуратуры подтвердил, что этого задержанного уже отпустили.

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