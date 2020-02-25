 Следствие не видит политических мотивов в наезде на карнавальное шествие | Новости из Германии о Германии | DW | 26.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Следствие не видит политических мотивов в наезде на карнавальное шествие

Следствие по делу об умышленном наезде на карнавальную процессию в Фолькмарзене пока не обнаружило политических причин этого происшествия. Расследование ведется по всем направлениям, заявили в генпрокуратуре Франкфурта.

На месте происшествия в Фолькмарзене

На месте происшествия в Фолькмарзене

Генеральная прокуратура во Франкфурте-на-Майне не усматривает политического мотива в наезде на людей во время карнавала в Фолькмарзене 24 февраля. "В настоящее время у нас нет убедительных свидетельств политической мотивации", - заявил в среду, 26 февраля представитель ведомства. По его словам следствие ведется по разным направлениям.

Контекст

Полиция уточнила число пострадавших и продолжает выяснять мотив водителя, который направил свой автомобиль на участников карнавального шествия в немецком Фолькмарзене. (25.02.2020)

Убийства в Ханау подтверждают эскалацию ненависти и насилия в ФРГ. Немецкие политики и общественность должны, наконец, на это отреагировать, пишет главный редактор DW Инес Поль. (20.02.2020)

Около трех часов дня 24 февраля 29-летний мужчина въехал на большой скорости в группу участников карнавального шествия в Фолькмарзене на севере федеральной земли Гессен. Водитель был арестован на месте, а полиция начала расследование по статье о попытке предумышленного убийства. В результате наезда 61 человек получил травмы разной степени тяжести, среди них - 20 детей.

Следствие считает, что виновник происшествия - гражданин Германии, родом из Фолькмарзена, - действовал намеренно. Известно также, что ранее он попадал в поле зрение полиции за оскорбления и агрессивные действия.

Второй задержанный

Еще один человек, который снимал наезд на видео, был задержан временно - за "нарушение личной неприкосновенности в результате видеосъемки". Представитель генпрокуратуры подтвердил, что этого задержанного уже отпустили.

Смотрите также:

  • Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen (Reuters/E. Schulten)

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Автомобиль смял зрителей и участников шествия

    Около 14.30 по местному времени серебристый Mercedes-Kombi объехал ограждение, отделяющее участников карнавального шествия от зрителей, и врезался в толпу. Вскоре после инцидента полиция заявила, что расследует произошедшее как попытку предумышленного убийства.

  • Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen (Reuters/E. Schulten)

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Подозреваемый задержан

    Осуществившему наезд водителю - 29 лет, он гражданин Германии и уроженец Фолькмарзена. Сразу после ЧП он был задержан. По данным генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне, мужчина получил травмы. Проводить допрос с ним вскоре после инцидента не представлялось возможным. В поле зрения полиции он раньше уже попадал по статье об оскорблениях и о нарушении неприкосновенности жилища.

  • Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen (Reuters/E. Schulten)

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Среди раненых - несколько детей

    Начальник полиции Франкфурта-на-Майне Герхард Бересвилль (Gerhard Bereswill) сообщил о 30 раненых. Семь из них получили тяжелые травмы. Среди пострадавших - несколько детей. Представитель местной полиции Хеннинг Хинн уточнил, что ряд травм представляют опасность для жизни.

  • Frankfurt Oberstaatsanwalt Alexander Badle (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Расследование взяла на себя генпрокуратура Франкфурта-на-Майне

    Представитель генпрокуратуры Александер Бадле (Alexander Badle) не смог предоставить журналистам информации о мотивах подозреваемого, сославшись на "продолжение расследования". В местной полиции не считают, что имела место политически мотивированная атака. Там, однако, уверены, что "преступное деяние было преднамеренным". В МВД Гессена не исключили теракта.

  • Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen (Reuters/E. Schulten)

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Пострадавшим желают скорейшего и полного выздоровления

    Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) пожелала всем пострадавшим "скорейшего и полного выздоровления". Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) написал, что его мысли с ранеными, и поблагодарил экстренные службы за быструю реакцию на ЧП.

  • Karte Volkmarsen

    Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

    Небольшой городок в центральной Германии

    Фолькмарзен - небольшой городок в округе Вальдек-Франкенберг с населением около 6800 человек. Он расположен в 30 километрах от Касселя (земля Гессен) в центральной Германии. По оценкам организаторов карнавального шествия, проводившегося в "бешеный понедельник" (Rosenmontag), оно могло собрать около 1500 зрителей и участников.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 02:17

Наезд на карнавальное шествие в Фолькмарзене - мотивы неизвестны (25.02.2020)

Контекст

Автомобиль наехал на людей на карнавале в Германии: как это было

Не менее 30 человек, в том числе несколько детей, ранены после наезда автомобиля на толпу во время карнавального шествия в Фолькмарзене (земля Гессен). Полиция ведет расследование по статье о предумышленном убийстве. (24.02.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в Германии намерены бороться с правым радикализмом (21.02.2020)  

Стрелок в немецком Ханау: кто напал на посетителей кальянных. DW Новости  

Также по теме

Наезд на карнавальное шествие в Фолькмарзене - мотивы неизвестны (25.02.2020) 25.02.2020

В Фолькмарзене более 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на карнавальное шествие. Мотивы водителя, 29-летнего гражданина Германии, пока остаются неизвестными.

Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen

Умышленный наезд в Фолькмарзене: 52 пострадавших, 18 из них - дети 25.02.2020

Полиция уточнила число пострадавших и продолжает выяснять мотив водителя, который направил свой автомобиль на участников карнавального шествия в немецком Фолькмарзене.

Deutschland Auto fährt in Rosenmontagszug in Volkmarsen

В ФРГ автомобиль наехал на участников карнавального шествия 24.02.2020

В Фолькмарзене в результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия ранены не менее 30 человек. Расслелование ЧП ведется по статье о попытке предумышленного убийства. 

Реклама

Самые читаемые

На западе Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом  

Коронавирус: как подготовиться к пандемии?  

Немецкий эпидемиолог о вспышке COVID-19 в Италии: "Полная защита от коронавируса - иллюзия"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно