 Следствие изучает политическую составляющую убийства чеченца в Берлине | Новости из Германии о Германии | DW | 04.09.2019

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Германия

Следствие изучает политическую составляющую убийства чеченца в Берлине

Федеральная прокуратура Германии пристально следит за ходом расследования по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине.

Полиция на месте убийства в Берлине 23 августа 2019 года

Полиция на месте убийства в Берлине 23 августа 2019 года

Есть ли в убийстве 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в центре Берлина политическая составляющая, предстоит определить следствию. Об этом в среду, 4 сентября, отвечая на вопрос DW, заявил на пресс-конференции в германской столице официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

"Именно это и предстоит расследовать", - подчеркнул он, добавив, что дело ведут столичные следственные органы. "Ответственность за текущее расследование несет федеральная земля Берлин, и я не могу вам дать никакой информации по этому поводу", - указал Зайберт. На заседании кабинета министров Германии 4 сентября эта тема, по его словам, не затрагивалась.

"Я уже говорил, что преступление средь бела дня в центре Берлина просто поражает. Федеральное правительство крайне заинтересовано в том, чтобы оно было тщательно расследовано", - добавил Зайберт.

Оснований для передачи дела Федеральной прокуратуре пока нет

В свою очередь, отвечая на вопрос о том, возможна ли передача дела Федеральной прокуратуре Германии, представитель германского министерства юстиции Штефани Крюгер (Stephanie Krüger) заявила, что федеральная прокуратура "наблюдает за развитием событий… очень внимательно" и "поддерживает тесный контакт со следователями в Берлине".

Тем не менее для передачи дела необходимы "достаточные фактические основания", уверена Крюгер. "До сих пор их не было", - добавила она.

След ведет к российским спецслужбам?

Зелимхан Хангошвили был застрелен в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина 23 августа. В России власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. В Германии чеченец искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.

Предполагаемого убийцу удалось поймать в тот же день благодаря свидетельским показаниям. По данным СМИ, он оказался обладателем действующего российского паспорта. Журналистам удалось узнать подробности о нем благодаря прошению о получении шенгенской визы, копию которого им передал неназванный источник. В заявке на визу вероятный преступник назвал себя Вадимом Андреевичем Соколовым. В графе о дате рождения он указал август 1970 года, место: Иркутск.

Контекст

Почему за убийством чеченца в Берлине могут стоять спецслужбы РФ, какова причина их проколов и в чем отличие дела Хангошвили от дела Скрипаля - интервью DW c британским историком Марком Галеотти. (02.09.2019)

Выстрелы среди бела дня в самом центре немецкой столицы: убийство чеченца с грузинским паспортом взбудоражило Германию. СМИ и друзья убитого говорят о заказном убийстве. DW с подробностями. (26.08.2019)

Паспорт, который предъявил "Соколов", ему выдали всего лишь за 11 дней до заполнения заявки на визу. Такого человека нет в списке зарегистрированных жителей в Альпийском переулке. Человека, чье имя, место и дата рождения соответствовали бы данным, указанным в паспорте и визовой заявке "Вадима Соколова", нет ни в одной из доступных баз данных российских граждан, имеющихся в распоряжении расследователей. Bellingcat утверждает, что они "пробили" подозреваемого по "сотням" различных баз данных, начиная от базы действительных и недействительных паспортов МВД РФ и заканчивая списком владельцев водительских прав. Соколов, по всей видимости, - не настоящее имя предполагаемого убийцы Хангошвили, пришли к выводу журналисты.

Тем не менее, податель прошения получил в консульстве Франции в Москве многократную шенгенскую визу буквально на следующий день после подачи заявки, пишет Bellingcat. Удивительно, как человек, отсутствующий в системе "Роспаспорт", прошел контроль на границе РФ, заметили журналисты. Этому Bellingcat находит только два объяснения: или об его отъезде знали пограничники и дали выехать как оперативнику спецслужб, или на момент вылета, 31 июля, он еще находился в базе паспортных данных РФ, но позже был исключен из нее. То и другое, говорят авторы расследования, указывает на причастность российского государства к подлогу с паспортом.

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    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


Смотреть видео 14:25

Убийство в Берлине и след к российским спецслужбам: новое дело Скрипаля? DW Новости

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"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

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