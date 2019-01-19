 Следствие добивается ареста Насти Рыбки и Алекса Лесли | Новости из Германии о России | DW | 19.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Следствие добивается ареста Насти Рыбки и Алекса Лесли

Задержанная в Москве по делу о вовлечении в проституцию Настя Рыбка отказалась признать себя виновной. Следствие просило суд избрать меру пресечения ей и Алексу Лесли в виде заключения под стражу.

Настя Рыбка в московском суде

Настя Рыбка в московском суде

Российские следственные органы обратилось в Нагатинский суд Москвы с ходатайством об аресте как мере пресечения гражданки Беларуси Анастасии Вашукевич и россиянина Александра Кириллова, известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, которые были задержаны в аэропорту "Шереметьево" по делу о вовлечении в занятие проституцией. Об этом в субботу, 19 января, сообщили в пресс-службе суда.

Сама Вашукевич заявила в суде в тот же день, что не признаёт свою вину. Суд удовлетворил ходатайство ее адвоката, продлив срок задержания подозреваемой на 72 часа. За это время сторона защиты сможет собрать дополнительные материалы.

Еще два фигуранта дела, задержанные вместе с Настей Рыбкой и Алексом Лесли их приятели Андрей Жежка (Покер) и Мария Жаркова, были отпущены под подписку о невыезде, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Александра Молохова.

15 января суд таиландского города Паттайя приговорил Вашукевич, Кириллова и еще шесть граждан РФ и Беларуси к условным срокам заключения и фактическому заключению, приравненному к уже отбытому сроку. Все фигуранты признали свою вину в организации услуг сексуального характера.

Контекст

В нарастающем шуме "рыбкагейта" из-под удара потихоньку выводится вице-премьер Сергей Приходько. А ведь он - главный фигурант фильма Навального, хотя и появляется лишь в небольшом эпизоде, считает Александр Плющев. (13.02.2018)

Обслуживающий персонал - носитель государственной тайны. Что будет, если все они заговорят, как Анастасия Рыбка - девушка с яхты Олега Дерипаски? - задается вопросом Александр Плющев. (09.02.2018)

Настя Рыбка вместе со своим "секс-тренером" Алексом Лесли и еще восемью россиянами была задержана в Таиланде 26 февраля 2018 года за незаконную предпринимательскую деятельность - участие в организованных Лесли секс-тренингах. Сама Рыбка считает, что ее задержание инициировали российские власти и ее жизни угрожает опасность. Она также обращалась к властям США с просьбой о политическом убежище.

Расследование Навального

8 февраля 2018 года Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование, в котором обвинил вице-премьера РФ Сергея Приходько в получении взяток от миллиардера Олега Дерипаски в форме путешествия на яхте и эскорт-услуг. Основанием для таких утверждений стали видео и фотографии Приходько и Дерипаски на яхте миллиардера, которые на своей странице в Instagram опубликовала Настя Рыбка, сопровождавшая высокопоставленного чиновника и бизнесмена в плавании по водам Норвегии.

Дерипаска и Приходько отвергли обвинения, содержащиеся в расследовании. Между тем некоторые журналисты видят в откровениях Рыбки подтверждение связи между избирательным штабом Дональда Трампа и Кремлем. Сама Рыбка также утверждает, что у нее есть информация о контактах штаба Трампа с Россией.

Смотрите также:

  • Алексей Навальный и сотрудники фонда

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией

    Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и дорогих яхтах высокопоставленных российских чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Евгений Пригожин

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Картель "повара Путина"

    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы

    Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

  • Скриншот аккаунта в Инстаграме Насти Рыбки

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг

    Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

  • Девушка с плакатом Господин Слуцкий, чуть-чуть тоже считается

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер

    Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

  • Коллаж с сайта Навального: Володин в платочке на фоне многоэтажного дома

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Квартира мамы чиновника

    Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

  • Обращение Золотова к Навальному. Скриншот с YouTube

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова

    Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

  • Скриншот с сайта Навального с фотографией Антона Дроздова

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Глава Пенсионного фонда. Миллиардер

    Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

    Как живут цари госкорпораций

    Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:56
Now live
02:56 мин

Новый поворот в деле Насти Рыбки и Алекса Лесли (18.01.2019)

Контекст

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

Расследования ФБК Алексея Навального могли бы помочь российским властям в борьбе с коррупцией. Но пока они предпочитают бороться с создателем фонда. Галерея DW - о резонансных разоблачениях ФБК. (12.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новый поворот в деле Насти Рыбки и Алекса Лесли (18.01.2019)  

О чем говорили Навальный в Москве, Хабенский в Берлине и Танкян в Ереване? - DW Новости  

Песня про Рыбку, обзор софта от Пескова, Масленица у Путина – "Заповедник", выпуск 15  

Также по теме

Thailand Anastasia Vashukevich

Настю Рыбку в Москве задержала полиция 17.01.2019

Высланные из Таиланда за организацию секс-тренингов Настя Рыбка, Алекс Лесли и другие участники прибыли в Москву. В "Шереметьево" Рыбку и Лесли задержала полиция.

Thailand Anastasia Vashukevich

Суд в Таиланде приговорил Настю Рыбку к условному сроку 15.01.2019

Настя Рыбка и Алекс Лесли признали свою вину в организации группового сутенерства. Они ждут депортации в Беларусь.

Thailand Anastasia Vashukevich

Суд в Таиланде оправдал Рыбку и Лесли по делу о нелегальной работе 17.04.2018

Настю Рыбку и Алекса Лесли оправдали по делу о незаконной трудовой деятельности. При этом их по-прежнему обвиняют в групповом сутенерстве. Наказание предполагает до 10 лет тюрьмы.

Реклама

Самые читаемые

Почему антикитайские митинги сулят головную боль Бишкеку  

Рейтинг доверия Путину упал до исторического минимума  

Комментарий: Кто кому "рука Москвы" в Украине  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно