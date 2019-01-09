Следствие в ФРГ и Австрии вышло на всемирную допинговую сеть

В результате операции Aderlass ("Кровопускание") немецкие и австрийские следователи раскрыли всемирную допинговую сеть. Генеральный прокурор Мюнхена Кай Гребер (Kai Gräber) объявил в среду, 20 марта, что после допроса главного подозреваемого, доктора из Эрфурта Марка С., у следственных органов появились данные в отношении 21 спортсмена из 8 европейских стран, представляющих 5 видов спорта. Однако полный масштаб нарушений пока неясен.

Гребер заявил о "трехзначном числе случаев забора крови", которые проводились с 2011 года по февраль 2019 года по всему миру. Гребер сообщил о "колоссальной" доказательной базе, а также что главный подозреваемый Марк С. сделал "объемные" заявления.

Три из пяти видов спорта - это беговые лыжи, велоспорт и триатлон. Два других зимних вида спорта Гребер не захотел назвать в интересах следствия. Прокурор также сообщил, что два человека из "эрфуртской сети" летали на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане, чтобы снабдить там спортсменов их обогащенной кровью. Гребер не захотел отвечать на вопрос, есть ли среди подозреваемых немецкие атлеты.

Включая австрийского лыжника Йоханнеса Дюрра, в ходе операции Aderlass были задержаны 9 спортсменов, в том числе из Эстонии и Казахстана. Кай Гребер не исключил, что в результате расследования будет выявлено больше допинг-случаев, чем в рамках "Операции Пуэрто", когда под подозрением испанских следователей оказались десятки спортсменов.

По данным прокурора Гребера, атлеты платили доктору Марку С. за его услуги от 4 000 до 12 000 евро за спортивный сезон, суммарно до 100 тысяч евро ежегодно. Подозреваемому за каждый случай грозит от 1 до 10 лет тюрьмы. Ведущий прокурор Ханс Корнпробст (Hans Kornprobst) сообщил, что у следователей в настоящее время нет достаточных доказательств, что спортивные федерации "систематически поддерживали применение допинга".

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