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Следственный комитет России

Titel: Nemtsova. Interview mit Leonid Volkov, russischer Oppositionspolitiker Schlüsselwörter: Russland, Politik, Gesellschaft, Wer hat das Bild gemacht? DW / Nemtsova. Interview Wann wurde das Bild gemacht? 12.11.2019 Wo wurde das Bild aufgenommen? Brüssels, Belgien

Власти РФ объявили Леонида Волкова в розыск 28.09.2021

Леонид Волков внесен в базу розыска МВД России. Ранее СКР возбудил дело о создании "экстремистского сообщества" против Навального и его соратников.

MOSCOW, RUSSIA - APRIL 22: Russian opposition leader Alexei Navalny with his supporters, held a public meeting with independent candidates for the Moscow's City Duma elections which will be held on a single voting day on September 8th, in Moscow, Russia on April 22, 2019. Sefa Karacan / Anadolu Agency

СКР открыл новое дело в отношении Навального и его соратников 28.09.2021

Следственный комитет России считает Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова руководителями "экстремистского сообщества", а основных соратников оппозиционера - его участниками.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 5, 2021: Opposition activist Alexei Navalny charged with defaming WWII veteran Ignat Artyomenko attends a hearing at Moscow's Babushkinsky District Court. Babushkinsky District Court/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Навальный высмеял новое обвинение со стороны СКР 13.08.2021

Алексей Навальный указал, что основал Фонд борьбы с коррупцией за 10 лет до признания его "экстремистским". СКР обвинил политика в создании организации, "посягающей на личность и права граждан".
ARCHIV - 05.09.2018, Russland, Moskau: Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny steht während einer Pause in der Anhörung über seine Berufung vor einem Gericht in Moskau, Russland. (zu Giftanschlag auf Nawalny: Internationaler Druck auf Russland wächst) Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

СКР предъявил Алексею Навальному новое обвинение 11.08.2021

Следственный комитет России обвинил Алексея Навального в "создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 11.05.21 *** A woman lays flowers at a makeshift memorial for victims of a deadly shooting at School Number 175 in Kazan, Russia May 11, 2021. REUTERS/Artem Dergunov TPX IMAGES OF THE DAY

Число госпитализированных после стрельбы в Казани выросло до 23 12.05.2021

Среди госпитализированных - 20 детей и трое взрослых. В Казань для координации дела об убийстве детей в гимназии прибыл глава СКР Александр Бастрыкин.
18.03.2021 Konzert anlässlich des Jahrestages von Krim-Annexion.

Илья Яшин требует от СКР наказать организаторов концерта в Лужниках 19.03.2021

Муниципальный депутат считает, что на концерте "Крымская весна" были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. Пресс-секретарь Путина утверждает, что концертный зал был заполнен лишь наполовину.

ARCHIV - Russian soldiers are seen at sunset before finishing the Russian troops' withdrawal at a checkpoint near the city of Gori, Georgia, 22 August 2008. Russian combat forces began a slow withdrawal from Georgia on 22 August but were still operating road checkpoints deep in the country despite a pledge to leave by the end of the day. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE (zu dpa 003 vom 06.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Брат зверски убитого сирийца подал в СКР иск против бойцов ЧВК "Вагнер" 15.03.2021

Уроженец Сирии потребовал от СКР возбудить дело в отношении "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве его брата. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что делом должен заниматься СКР, а не администрация президента.
Freiheit für Schwester Chatschaturjan- Kundgebung für in Sankt-Petersburg Schlagworte:  Russland, Sankt-Petersburg, Protestaktion, häusliche Gewalt, Schwester Chaschtaurjan Wer hat das Bild gemacht? DW / Sergey Satanovsky Wann wurde das Bild gemacht? 2019 Wo wurde das Bild aufgenommen? Sankt-Petersburg Bildbeschreibung:  Wir sind Schwester Chatschaturjan - unter diesem Motto protestieren die Menschen in Sankt-Petersburg gegen häuslische Gewalt in Russland un für die inhaftierte Schwester Chatschaturjan. Die Kundgebung wurde von der Stadtregierung erlaubt.

СКР возбудил уголовное дело в отношении отца сестер Хачатурян 11.03.2021

Сестер Хачатурян, пострадавших от домашнего насилия, в ближайшие дни должны признать потерпевшими, сообщили адвокаты. Против их убитого отца заведено уголовное дело об истязании.
6467234 20.02.2021 Russian opposition activist Alexei Navalny is pictured in a courtroom during a hearing on appellation to cancel the decision to replace his suspended sentence in the Yves Rocher fraud case with a real jail term at Babushkinsky Court, in Moscow, Russia. Pavel Bednyakov / Sputnik

Суд в Новосибирске вновь отклонил жалобу Навального на бездействие СКР 20.02.2021

Адвокаты оппозиционера собираются обжаловать судебное решение в областной инстанции. Навальный протестует против бездействия СК в связи с его госпитализацией в Омске после отравления.

Kremlin critic Alexei Navalny, who is accused of slandering a Russian World War Two veteran, stands inside a defendant dock during a court hearing in Moscow, Russia, Russia February 12, 2021. Press Service of Babushkinsky District Court of Moscow/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

Жалобу Навального на бездействие СКР рассмотрят заново 15.02.2021

Ленинский райсуд Новосибирска в декабре посчитал законным бездействие СК на жалобу оппозиционера по делу об отравлении. Новосибирский облсуд отменил это решение и направил жалобу на новое рассмотрение.
FILE - In this Aug. 21, 2020, file photo, Leonid Volkov, a top strategist for Russian opposition leader Alexei Navalny, addresses the media in Berlin, Germany. Navalny is in a coma in a Berlin hospital after suffering what German authorities say was a poisoning with a chemical nerve agent while traveling in Siberia on Aug. 20. â€œWe donâ€™t hide that our political organization â€“ vast and sophisticated â€“ is built around a charismatic leader, which is both a strength and a weakness,â€ Volkov said. (AP Photo/Michael Sohn, File)

Соратник Навального Леонид Волков объявлен в розыск 29.01.2021

Главу региональных штабов Навального обвиняют в вовлечении подростков в несанкционированную акцию. СКР возбудил уже несколько уголовных дел в отношении сторонников Навального.
Russian Prime Minister Vladimir Putin speaks at a meeting marking the 100th anniversary of the Russian Olympic Committee in Moscow, Friday, Nov. 25, 2011. Putin says that preparations for the 2014 Winter Games in Sochi and other international events hosted by Russia are being conducted to the highest standards. (Foto:RIA Novosti, Alexei Druzhinin, Pool/AP/dapd)

CAS запретил Путину до конца 2022 года посещать ЧМ и Олимпиады 18.12.2020

Спортивный арбитражный суд в Лозанне запретил приезжать на чемпионаты мира и ОИ президенту РФ, членам правительства и парламента, сотрудникам СКР и администрации президента.
29.09.2019 *** Russian opposition leader Alexei Navalny gestures as he delivers a speech during a demonstration in Moscow on September 29, 2019. - Thousands gathered in Moscow for a demonstration demanding the release of the opposition protesters prosecuted in recent months. Police estimated a turnout of 20,000 people at the Sakharov Avenue in central Moscow about half an hour after the start of the protest, which was authorised. The demonstrators chanted let them go and brandished placards demanding a halt to repressions of opposition protesters. (Photo by Yuri KADOBNOV / AFP) (Photo credit should read YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images)

СКР опроверг проверку высказывания Навального на "Эхе Москвы" на экстремизм 01.12.2020

Следователи считают, что Навальный в передаче "Эха Москвы" в апреле призвал к насильственному изменению конституционного строя в России, сообщает источник ТАСС. СКР опроверг эту информацию.
***ACHTUNG: Bild nur zur abgesprochenen Berichtersattung verwenden!*** via Irina Chevtaeva Die russische Journalistin aus Nizhnij Nowgorod Irina Slawina. Foto: Dmitrij Mitrokhin

СКР не будет возбуждать дело о доведении журналистки Славиной до самоубийства 16.11.2020

СКР не нашел в гибели Ирины Славиной состава преступления, пишет "Коммерсант". Следователи назвали корректной процедуру обыска, после которого нижегородская журналистка совершила самосожжение.
VILYUCHINSK, RUSSIA - OCTOBER 1, 2020: Starfishes and a fish on the shore of the Bezymyannaya Bay. Many dead marine animals are cast ashore in Russia s Kamchatka Territory. Local authorities report water pollution presumably with industrial oil. Anna Strelchenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E9885

Глава Минприроды назвал водоросли причиной гибели животных на Камчатке 23.10.2020

Минприроды не нашло разлива нефтепродуктов на Камчатке и объясняет гибель морских животных природным фактором. А СКР счел некритичным превышение концентрации нефтяных углеводородов в Авачинском заливе.
ARCHIV - Ein homosexuelles Paar, das in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt, mit einem seiner zwei Kindern bei einem Familienausflug am 11.04.2013 in Berlin. Foto: Jens Kalaene/dpa - MODEL RELEASED (zu dpa Karlsruhe weist Anfrage zu Homo-Adoptionsrecht formal ab vom 21.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Дело "одиноких отцов": почему в России преследуют за суррогатное материнство 12.10.2020

Отцы-геи, обращавшиеся к услугам суррогатных матерей, начали покидать страну на фоне слухов о допросах в Следственном комитете РФ по делу о торговле детьми.
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