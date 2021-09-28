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Леонид Волков внесен в базу розыска МВД России. Ранее СКР возбудил дело о создании "экстремистского сообщества" против Навального и его соратников.
Следственный комитет России считает Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова руководителями "экстремистского сообщества", а основных соратников оппозиционера - его участниками.
Алексей Навальный указал, что основал Фонд борьбы с коррупцией за 10 лет до признания его "экстремистским". СКР обвинил политика в создании организации, "посягающей на личность и права граждан".
Следственный комитет России обвинил Алексея Навального в "создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией.
Среди госпитализированных - 20 детей и трое взрослых. В Казань для координации дела об убийстве детей в гимназии прибыл глава СКР Александр Бастрыкин.
Муниципальный депутат считает, что на концерте "Крымская весна" были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. Пресс-секретарь Путина утверждает, что концертный зал был заполнен лишь наполовину.
Уроженец Сирии потребовал от СКР возбудить дело в отношении "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве его брата. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что делом должен заниматься СКР, а не администрация президента.
Сестер Хачатурян, пострадавших от домашнего насилия, в ближайшие дни должны признать потерпевшими, сообщили адвокаты. Против их убитого отца заведено уголовное дело об истязании.
Адвокаты оппозиционера собираются обжаловать судебное решение в областной инстанции. Навальный протестует против бездействия СК в связи с его госпитализацией в Омске после отравления.
Ленинский райсуд Новосибирска в декабре посчитал законным бездействие СК на жалобу оппозиционера по делу об отравлении. Новосибирский облсуд отменил это решение и направил жалобу на новое рассмотрение.
Главу региональных штабов Навального обвиняют в вовлечении подростков в несанкционированную акцию. СКР возбудил уже несколько уголовных дел в отношении сторонников Навального.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне запретил приезжать на чемпионаты мира и ОИ президенту РФ, членам правительства и парламента, сотрудникам СКР и администрации президента.
Следователи считают, что Навальный в передаче "Эха Москвы" в апреле призвал к насильственному изменению конституционного строя в России, сообщает источник ТАСС. СКР опроверг эту информацию.
СКР не нашел в гибели Ирины Славиной состава преступления, пишет "Коммерсант". Следователи назвали корректной процедуру обыска, после которого нижегородская журналистка совершила самосожжение.
Минприроды не нашло разлива нефтепродуктов на Камчатке и объясняет гибель морских животных природным фактором. А СКР счел некритичным превышение концентрации нефтяных углеводородов в Авачинском заливе.
Отцы-геи, обращавшиеся к услугам суррогатных матерей, начали покидать страну на фоне слухов о допросах в Следственном комитете РФ по делу о торговле детьми.
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