 Следователи изучают версию поджога собора в Нанте | Новости из Германии о Европе | DW | 18.07.2020

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Европа

Следователи изучают версию поджога собора в Нанте

Пожар в соборе святого Петра и Павла во французском Нанте удалось взять под контроль лишь через несколько часов. Здание с почти шестисотлетней историей уже переживало крупный пожар.

Пожарные у собора в Нанте

Пожарные у собора в Нанте, 18 июля 2020 года

Специалисты устанавливают обстоятельства сильного пожара в соборе святого Петра и Павла в городе Нант на западе Франции. В частности, они изучают версию поджога. Пламя вспыхнуло в трех местах, заявил представитель городской прокуратуры в эфире местной радиостанции в субботу, 18 июля.

Не менее 60 огнеборцев пытались погасить пожар и сумели взять его под контроль лишь через несколько часов. Пламя, возможно, полностью разрушило большой орган, заявил руководитель пожарной бригады. По его словам, платформа, на которой установлен уничтоженный огнем музыкальный инструмент, из-за повреждений может обрушиться.

Президент Эмманюэль Макрон выразил поддержку действиям пожарных. Они не остановились перед рисками, чтобы "спасти готическую жемчужину города герцогов Бретонских", подчеркнул он.

Исторический памятник прошел через бомбардировки Второй мировой

Строительство собора началось в 1434 году и заняло 457 лет. Он внесен в список исторических памятников Франции. Здание сильно пострадало от бомбардировок в 1944 году, а в 1972-м пережило крупный пожар.

В апреле 2019 года сильный пожар нанес существенный ущерб одному из символов Франции - собору Парижской Богоматери. Значительная часть крыши обвалилась, а часы и шпиль были разрушены. Вскоре после происшествия глава Елисейского дворца пообещал, что храм восстановят к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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    "Собор - это часть Франции, поэтому мы восстановим его все вместе", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский государственный фонд сохранения культурного наследия 16 апреля объявит общенациональный сбор средств на восстановление собора. Французские миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно уже пожертвовали на восстановление собора 300 млн евро.

  • Терновый венец Иисуса Христа

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Терновый венец Иисуса Христа удалось спасти

    От пожара удалось спасти одну из самых важных христианских реликвий, находящихся в соборе - терновый венец Иисуса Христа. В соответствии с Евангелиями, именно этот венец возложили на голову Христа перед распятием.

  • Внутри собора после пожара

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Внутри собора после пожара

    На фотографиях последствий пожара внутри собора, опубликованных ведущими французскими изданиями, видно, что уцелели алтарь собора и алтарный крест. Огонь не коснулся и хранящихся в храме реликвий.

  • Нотр-Дам после пожара

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Пожар в Соборе Парижской богоматери полностью потушен

    Утром 16 апреля пожар в Соборе Парижской богоматери был полностью потушен. Его последствиями стали обрушение купола и кровли собора. Каркас здания удалось спасти.

  • Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame (picture-alliance/dpa/T. Camus)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Пожар нанес колоссальный ущерб собору

    Сильнейший пожар в соборе Парижской Богоматери нанес огромный ущерб - обрушились шпиль и крыша, огонь перекинулся на одну из знаменитых прямоугольных башен. Пожарная служба Парижа заявила, что не уверена, сможет ли остановить распространение огня.

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance/dpa/S. Vassev)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    В тушении были задействованы сотни пожарных

    Сообщение о возгорании поступило в 18.50 по местному времени (19.50 мск). По данным МВД Франции, на место прибыли около 400 пожарных. По предварительным сведениям, возгорание "потенциально связано" с реставрационными работами, которые проходили в соборе. Стоимость их проведения оценивается в 6 млн евро.

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance/N. Liponne)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    "Париж изуродован"

    За пожаром наблюдали несколько сотен очевидцев. Часть из них расположилась у расположенной неподалеку церкви Сен-Жюльен-ле-Повр. Кто-то из собравшихся молился, кто-то исполнял церковные гимны. "Париж изуродован, город уже никогда не будет таким, как прежде. Это трагедия", - отметил один из очевидцев. Архиепископ города Мишель Опети призвал другие церкви в знак солидарности звонить в колокола.

  • Эмманюэль Макрон на месте пожара в Нотр-Дам

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    На место трагедии прибыл президент Макрон

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с "ужасным пожаром" перенес на более поздний срок запланированное на вечер 15 апреля телеобращение к нации. Глава государства прибыл на место трагедии, после чего проследовал на экстренное совещание в расположенную неподалеку штаб-квартиру полиции. "Мне - как и всем соотечественникам - грустно видеть, как горит часть нас", - написал он в Twitter.

  • Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame (Getty Images/AFP/E. Feferberg)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Местных жителей эвакуировали

    По словам мэра французской столицы Анн Идальго, жителей Сите - острова на Сене, где располагается Нотр-Дам, эвакуировали в связи с угрозой обрушения здания. Полиция попросила туристов воздержаться от посещения данного района. По предварительным данным, один из пожарных получил серьезные травмы. О других пострадавших не сообщается.

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Мировые лидеры соболезнуют

    Мэр Лондона Садик Аман Хан выразил поддержку Парижу. В Ватикане и Иерусалиме заявили, что молятся за спасение собора. Президент США Дональд Трамп назвал Нотр-Дам "частью нашей культуры". По его словам, "в мире, вероятно, нет другого такого собора, как этот". "Наши мысли - с нашими французскими друзьями", - написал в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Символ французской столицы

    Собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. Ежегодно здание посещали порядка 13 млн верующих и туристов. В соборе хранится одна из главных христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 04:31

Документальный фильм показывает собор Нотр-Дам за несколько недель до пожара

Контекст

Как будет снова звучать Нотр-Дам?

Собор Парижской Богоматери имел уникальный "голос". Его можно услышать на концерте из виртуального Нотр-Дама в годовщину пожара. (15.04.2020)  

Виктор Ерофеев: Нотр-Дам будет жить

Утром 16 апреля пожар в соборе Парижской Богоматери был полностью потушен. О последствиях этой катастрофы для Европы рассуждает писатель Виктор Ерофеев. (16.04.2019)  

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Пожар в соборе Парижской Богоматери: что осталось от храма  

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