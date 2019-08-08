СК РФ предъявил Сергею Фомину обвинение в участии в массовых беспорядках

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) предъявил обвинение Сергею Фомину, 10-му фигуранту дела о так называемых массовых беспорядках, под которыми российские власти понимают акции протеста против недопуска оппозиционных независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. "Следствием установлено, что Фомин, являясь одним из активных участников массовых беспорядков в Москве, направлял действия других лиц", - отмечается в сообщении пресс-службы СК РФ в четверг, 8 августа. СК намерен просить суд избрать Фомину меру пресечения в виде ареста до 8 октября.

Следком трижды менял формулировку своего сообщения по поводу обвинений в адрес Фомина. В тексте о задержании активиста СК анонсировал, что он будет обвинен в "организации беспорядков". Уголовный кодекс РФ предусматривает за организацию массовых беспорядков наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, за участие - от трех до восьми лет.

Тем временем петицию "Новой газеты" с требованием прекратить уголовное дело о "массовых беспорядках" подписали уже более 100 тыс. человек.

В чем еще обвиняют Фомина

36-летний Сергей Фомин - волонтер в штабе Любови Соболь, он собирал подписи за ее выдвижение кандидатом в Мосгордуму. Активист сам явился в полицию 8 августа. Как сообщает издание "Медиазона", он рассказал, что после обыска провел несколько дней на отдыхе, но, узнав, что объявлен в розыск, решил вернуться в Москву. Признавать свою вину Фомин не собирается.

СК РФ объявило Фомина в розыск 5 августа из-за митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов, прошедшего в Москве 27 июля. Как указывалось в сообщении, "из открытых источников стало известно, что Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления". Днем позже прокуратура Москвы запросила суд о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые "передали малолетнего ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". СК РФ возбудил против супругов уголовное дело по двум статьям: "об оставлении ребенка в опасности" и "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Позднее Дмитрий Проказов рассказал корреспонденту DW, что Сергей Фомин является крестным отцом его ребенка и двоюродным братом его жены, а не посторонним человеком.

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