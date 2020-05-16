 СК РФ нашел еще двух человек, выложивших фото нацистов на сайте ″Бессмертного полка″ | Новости из Германии о России | DW | 23.05.2020

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Россия

СК РФ нашел еще двух человек, выложивших фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Возбуждены уголовные дела по статье о реабилитации нацизма в отношении жителя Казани и жителя Перми.

Следственный комитет РФ

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении двоих россиян, подозреваемых в публикации фотографий Гитлера и генерала Власова в открытом доступе на сайте движения "Бессмертный полк", сообщает СК на своем официальном сайте в субботу, 23 мая. Следователи уже провели допросы подозреваемых и обыски в их квартирах, возбуждены уголовные дела по статье о реабилитации нацизма, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

По данным следствия, 4 мая 2020 года житель Казани разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России" во время онлайн-акции памяти. Фотоизображение он сопроводил подписью "Гилтер Адик". 5 мая, житель Перми разместил там фотографию генерала Андрея Власова, который перешел в ходе Второй мировой войны на сторону Германии.

В своем сообщении Следственный комитет отмечает, что один из подозреваемых - активный участник несанкционированных акций, привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, а второй - привлекался за кражу.

Акция "Бессмертный полк", приуроченная к Дню Победы 9 мая, была проведена в 2020 году в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. Организаторы рассказали о многочисленных попытках опубликовать на сайтах акции фотографии нацистских лидеров, в частности Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. Следственный комитет ранее уже провел обыски и допросы у четырех россиян из Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска.

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    Автор: Константин Кляйн, Марина Барановская


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