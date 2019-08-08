 СК РФ заявил о блокировке счетов ФБК и еще 100 физических и юрлиц | Новости из Германии о России | DW | 08.08.2019

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Россия

СК РФ заявил о блокировке счетов ФБК и еще 100 физических и юрлиц

По данным пресс-секретаря Навального Киры Ярмаш, в общей сложности арест наложен на 75 млн рублей. Навальный призвал поддержать Фонд борьбы с коррупцией морально и материально.

Сотрудники СК РФ в Москве (Фото из архива)

Сотрудники СК РФ в Москве (Фото из архива)

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) заявил о наложении ареста на счета некоммерческих организаций "Защита прав граждан" и "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), созданного оппозиционным политиком Алексеем Навальным, а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц. "Движение денежных средств по всем счетам заблокировано", - сообщила в четверг, 8 августа, пресс-служба СК РФ.

Как отмечается в сообщении, эта мера предпринята в рамках расследуемого СК РФ уголовного дела, "возбужденного по факту совершения финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, за счет которых осуществлялось финансирование некоммерческой организации ФБК". В связи с расследованием, сообщает пресс-служба СК РФ, "проводятся обыски, в том числе по месту жительства ряда сотрудников фонда, в офисе самой организации и иных местах". Ряд сотрудников ФБК вызван на допросы.

А искали миллиард

Как написала в своем Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, на счетах организации арестованы 28 млн рублей. Всего же, по ее данным, арест наложен на 75 млн рублей. При этом пожертвования на счет ФБК продолжают поступать.

Ранее, 3 августа, официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила о возбуждении по материалам МВД уголовного дела "о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей".

Комментируя сегодняшние события, глава предвыборного штаба Алексея Навального на выборах президента РФ в 2018 году Леонид Волков написал в своем Facebook, что за время, в которое, по мнению СК РФ, ФБК занимался отмыванием денег, фонд заплатил "налогами и взносами в соцфонды более 96 млн рублей".

Навальный призвал поддержать ФБК

Алексей Навальный, отбывающий 30-суточный административный арест, в своем Facebook назвал происходящее самой агрессивной попыткой заткнуть рот ФБК. "Стратегическая цель этого рейда и фабрикации всех остальных нелепых уголовных дел - запугивание", - отметил он. Навальный призвал и дальше поддерживать ФБК и морально, и материально. "Мы не сдадимся, не уедем и занятия своего не бросим. Россия - наша страна, другой у нас нет", - написал политик.

Обыски, задержания, предупреждения

Утром 8 августа СК РФ устроил обыски у сотрудников ФБК. Силовики нагрянули к юристам фонда Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади, Владлену Лосю, а также  видеомонтажеру Виталию Колесникову.

Контекст

Власти снова сделали столицу центром оппозиционных настроений. Этими декорациями можно успешно скрыть Шиес, Екатеринбург или лесные пожары. "Но просчитал ли Кремль все риски?" - задается вопросом Иван Преображенский. (04.08.2019)

Запугивая протестующих примером семьи, у которой могут изъять ребенка, власти рискуют вызвать обратный эффект. За детей будут биться и политически пассивные россияне, считает Александр Плющев. (07.08.2019)

Волна протестов в Москве показала, что у внесистемной оппозиции, кроме Навального, есть и другие лидеры, способные бросить вызов действующей власти, считает Федор Крашенинников. (06.08.2019)

Как сообщила в Twitter Кира Ярмыш, с Колесниковым и Анастасией Кадетовой (региональным менеджером ФБК, с которой они вместе снимали квартиру) нет связи.  "Их квартира пуста. По всей видимости, их увезли на допрос ещё до приезда адвоката, и мы не знаем, что с ними", - отметила пресс-секретарь Навального.

По данным Леонида Волкова, обыски прошли в аутсорсинговой бухгалтерии ФБК ("совершенно обычной фирме", - указывает оппозиционер) и "дома у бухгалтера, которая сопровождала ФБК в 2013-14 годах". 

Кроме того, по данным "ОВД-Инфо", обыск проходит в ижевском штабе Навального и на квартире волонтера штаба Ильдара Закирова.

В Мурманске, Томске и Ростове-на-Дону полиция пришла к активистам местных штабов Навального с требованием подписать предостережения о недопустимости участия в акциях солидарности с недопущенными кандидатами в Мосгордуму, которая пройдет 10 августа в Москве на проспекте Сахарова.

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    Автор: Евгений Жуков


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