СК России возбудил дело против главы крымско-татарского меджлиса

Органы Следственного комитета России (СК) в аннексированном Крыму возбудили уголовное дело против главы меджлиса крымско-татарского народа, бывшего депутата Верховной рады Рефата Чубарова. Соответствующая информация появилась в понедельник, 23 марта, на сайте СК.

Российские следователи обвиняют проживающего в Украине Чубарова в "организации массовых беспорядков", якобы сопровождавшихся насилием, которые произошли еще до аннексии полуострова. В сообщении на сайте ведомства утверждается, что "25 февраля 2014 года Чубаров… поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного Совета и лично руководить участвующими в них сторонниками "меджлиса".

Сам Чубаров, комментируя эту информацию на своей странице Facebook, назвал представителей СК "уродами". Чубаров, которому российские власти запрещают посещать Крым, внимательно следит за ситуацией на полуострове. В частности, накануне, 22 марта, он написал, что российские власти "скрывают объективную информацию о заболеваниях коронавирусом в Крыму, распространяя заведомо ложные данные о характере и последствиях нового инфекционного заболевания".

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Смотреть видео 00:58 Поделиться Окончательный запрет крымско-татарского меджлиса в РФ Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2QkSN Верховный суд РФ окончательно запретил меджлис крымских татар