 СК ″разрешил″ силовикам избивать участников протестов | Новости из Германии о России | DW | 16.08.2019

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Россия

СК "разрешил" силовикам избивать участников протестов

В каждом из отказов, несмотря на описанные факты незаконного применения насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, СК подчеркивает правомерность действий полицейских.

Жесткое задержание участника протестов. Москва, 27 июля

Жесткое задержание участника протестов. Москва, 27 июля

Следственный комитет (СК) России отказался проводить проверку по заявлениям шести человек, избитых полицейскими на акциях в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы 27 июля и 3 августа. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщила правозащитная организация "Зона права".

Контекст

Митинги в Москве показали, что в политику пришло новое поколение. Почему это проблема для Путина и оппозиции одновременно, объясняет Константин Эггерт. (11.08.2019)

Масс-медиа Германии пишут о том, как прошел разрешенный митинг на Сахарова и чем закончилась "прогулка" по Москве участников этой несогласованной акции протеста. Что еще их интересовало - у DW. (12.08.2019)

Среди получивших отказ дизайнер Константин Коновалов, которому полицейские сломали ногу на тверской за несколько часов до начала акции 27 июля, а также Андрей Кургин, которого полицейские без видимых причин повалили на землю вместе с велосипедом и стали избивать дубинками, руками и ногами - хотя он и не оказывал сопротивления.

Как отметили в "Зоне права", в каждом из однотипных отказов, несмотря на описанные факты незаконного применения насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, СК подчеркивает правомерность действий полицейских. "На наш взгляд, одна из причин - попытка Следственного комитета "не портить" чистоту дела "о массовых беспорядках", - заявил руководитель правозащитной организации Сергей Пестряков.

По словам правозащитника, Константин Коновалов и несовершеннолетний Александр Костюк, которого полицейские избили дубинками, уже обжаловали эти действия СК РФ в Тверском районном суде Москвы. Еще четыре жалобы поступят в суд в ближайшее время.

Протесты в Москве

Акции протеста против недопуска независимых оппозиционных политиков к выборам в Мосгордуму продолжаются уже больше месяца. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек, десятки активистов и случайных прохожих были жестоко избиты силовиками. По делу о так называемых массовых беспорядках, под которыми московские власти понимают эти две протестные акции, арестованы 13 человек.

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    Автор: Григорий Аросев


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"Московское дело": причины и следствия протестов

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