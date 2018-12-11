 Скупка ЕЦБ гособлигаций не противоречит законодательству ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 11.12.2018

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Европа

Скупка ЕЦБ гособлигаций не противоречит законодательству ЕС

Противники скупки облигаций Европейским Центробанком потерпели поражение в Европейском суде. Суд в Люксембурге постановил, что эта практика не противоречит законодательству Евросоюза.

Здания Европейского суда в Люксембурге

Здания Европейского суда в Люксембурге

Противники скупки гособлигаций и других ценных бумаг Европейским Центробанком (ЕЦБ) потерпели поражение в Европейском суде. Суд в Люксембурге во вторник, 11 декабря, постановил, что эта практика ЕЦБ, вызывающая особенно сильные нарекания в Германии, не противоречит законодательству ЕС.

Контекст

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Марио Драги запускает печатный станок. В ФРГ его критикуют за скупку гособлигаций, но он идет на риск ради южных стран еврозоны. И с них теперь особый спрос, уверен Андрей Гурков. (22.01.2015)

Федеральный конституционный суд ФРГ летом 2017 года выразил сомнение в том, что скупка гособлигаций входит в компетенцию ЕЦБ. Судьи в Карлсруэ нашли серьезные основания полагать, что эти действия нарушают запрет монетарного государственного финансирования, и обратились за разъяснениями к Европейскому суду.

Иск против действий ЕЦБ также подали христианско-социальный политик Петер Гаувайлер (Peter Gauweiler), основатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бернд Лукке (Bernd Lucke) и берлинский профессор Маркус Кербер (Markus Kerber).

С марта 2015 года скупка гособлигаций и других ценных бумаг является для ЕЦБ важнейшим инструментом в борьбе против слабой конъюнктуры и слишком низкой, по его мнению, инфляции. Однако с тех пор экономика в еврозоне восстановилась. Поэтому ЕЦБ обещал к концу текущего года прекратить подобные транзакции, объем которых достиг уже почти 2,6 трлн евро.

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    В частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, где в том числе печатаются и новые купюры, краска наносится на бумагу в ходе многоступенчатого процесса. 10 килограммов краски хватает, чтобы напечатать 400 тысяч 20-евровых банкнот. Среди прочего специальной краской наносятся цифры, которые меняют свой цвет в зависимости от освещения.

  • Печать денег

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    Всё пронумеровано

    Каждая банкнота получает уникальный номер. Таким образом можно определить, где была напечатана та или иная купюра. В Европе около десятка типографий имеют лицензии на производство бумажных денег. Специальный алгоритм определяет, сколько и в какой из стран еврозоны будет напечатано купюр евро разного достоинства.

  • Проверка денег

    Как делают деньги в Европе

    Огромное число подделок

    Несмотря на сложный процесс печати денег, фальшивомонетчикам ежегодно удается ввести в обращение сотни тысяч подделок. В прошлом году было изъято самое больше число поддельных купюр с момента введения единой валюты евро в 2002 году: по данным ЕЦБ, было конфисковано почти 900 тысяч фальшивых купюр по всему миру.

  • Печатание банкнот

    Как делают деньги в Европе

    Вторая жизнь денег

    Прежде чем вновь отпечатанные евро будут пущены в оборот, они проходят проверку на отсутствие дефектов. Банкноты, которые не прошли тест, отправляются на переработку, измельчаются и прессуются в гранулы. Они затем используются, к примеру, для звукоизоляции стен. То же самое происходит и со старыми купюрами, которые изымаются из обращения.

  • Печать 20 евровых купюр

    Как делают деньги в Европе

    Новая серия без "пятисоток"

    Новые евро должны быть максимально защищены. Начало было положено в 2013 году, после введения в оборот новых 5-евровых купюр, за ними в 2014 году последовали "десятки", в 2015 - "двадцатки". В начале 2017 года в обращении появятся новые 50 евро. Затем, с промежутком в один год, - 100 и 200-евровые банкноты. Новая "пятисотка", выпуск которой был запланирован на 2019 год, похоже, так и не появится.

    Автор: Хильке Фишер, Максим Филимонов


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ЕЦБ: как кризис в еврозоне изменил роль Центробанка (19.05.2015)

 

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В 2017 году в оборот должна быть введена новая купюра в 50 евро. Как она будет выглядеть, ЕЦБ расскажет уже 5 июля. О том, как производятся евро новейшего образца, - в галерее DW. (05.07.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

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