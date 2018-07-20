 СКР возбудил уголовное дело о пытках заключенного в ярославской колонии | Новости из Германии о России | DW | 20.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

СКР возбудил уголовное дело о пытках заключенного в ярославской колонии

"Новая газета" опубликовала 10-минутную запись с портативного видеорегистратора сотрудника ФСИН, на которой показывается жестокое избиение заключенного. Управление ФСИН по Ярославской области начало проверку.

Колючая проволока

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после публикации видеоролика с жестоким избиением заключенного одной из колоний в Ярославской области. Речь идет о предполагаемом превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщило ведомство в пятницу, 20 июля.

Как отмечается в заявлении СКР, сотрудники исправительной колонии номер 1 Ярославской области, "действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного" и "нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям". В настоящее время "устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления", указывается далее.

В тот же день управление ФСИН по Ярославской области начало служебную проверку. По ее результатам "будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности", заявила пресс-служба ведомства.

Контекст

Телеграм-канал Mash сообщает о совещании во ФСИН по Ярославской области, на котором выясняли, как данная запись могла попасть в интернет. "Специалисты ФСИН уже установили, что видео предварительно было скачано с компьютера одного из сотрудников технической службы колонии", - указывается далее в сообщении.

Видео передали юристы фонда "Общественный вердикт"

Ранее в тот же день "Новая газета" опубликовала 10-минутную запись с портативного видеорегистратора, который обязаны носить все сотрудники ФСИН. Видеозапись журналистам передали юристы фонда "Общественный вердикт". Каким образом она попала к правозащитникам, не сообщается.

В ролике видно, как сотрудники издеваются над заключенным. В частности, они кладут его лицом вниз на стол и избивают дубинками, периодически выливая ему на голову воду из ведра. В середине видеозаписи с него снимают штаны и трусы и продолжают избивать.  По данным "Новой газеты", преступление произошло 29 июня 2017 года в отношении заключенного Евгения Макарова. Его фамилию неоднократно называют сотрудники колонии во время записи.

По данным издания, инцидент произошел в "классе воспитательных работ" колонии. Макарова привели туда после конфликта с сотрудниками из-за обыска в его камере во время прогулки.

Смотрите также:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 03:25
Now live
03:25 мин

Обращение с заключенными в российских колониях: "Хуже всего даже не избиения" (26.06.2017)

Контекст

Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

Россия не первый год лидирует по количеству жалоб, поданных ее гражданами в Европейский суд по правам человека. Подробнее о борьбе россиян за свои права и свободы - в инфографике DW. (01.03.2018)  

Ссылки в интернете

Статья в "Новой газете"

Заявление СКР

Аудио- и видеофайлы по теме

Обращение с заключенными в российских колониях: "Хуже всего даже не избиения" (26.06.2017)  

Россия за решеткой: как жестокость общества формирует "тюремную культуру"  

Россия за решеткой: Комментарий уполномоченного по правам человека в РФ  

Также по теме

Russland ukrainische Gefangene - Stanislav Klych & Nikolaj Karpjuk

Осужденный в России украинец Станислав Клых объявил голодовку 15.04.2018

Осужденный гражданин Украины Станислав Клых просит перевести его из Верхнеуральской тюрьмы в другое учреждение ФСИН. Общественная наблюдательная комиссия обещает ему помочь.

Greenpeace Aktivisten Arctic Sunrise Gefängnis in St. Petersburg

В России стали экономить на питании заключенных 04.02.2018

Компьютерная программа оптимизировала рацион российских заключенных, и ФСИН удалось сэкономить более миллиарда рублей.

Moskau Skyline

В Москве сорвана пресс-конференция о пытках в колониях 23.06.2017

Из-за постоянных выкриков нескольких человек встречу с журналистами пришлось прервать. На улице участников ждали активисты НОД с плакатами, сообщает корреспондент DW.

ADVERTISEMENT

Самые читаемые

Комментарий: Балканский провал кремлевских реконструкторов  

Немецкие СМИ о встрече лидеров США и России: Трамп испортил все, что мог  

Нужен ли Европе американский сжиженный газ?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно