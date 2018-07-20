СКР возбудил уголовное дело о пытках заключенного в ярославской колонии

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после публикации видеоролика с жестоким избиением заключенного одной из колоний в Ярославской области. Речь идет о предполагаемом превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщило ведомство в пятницу, 20 июля.

Как отмечается в заявлении СКР, сотрудники исправительной колонии номер 1 Ярославской области, "действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного" и "нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям". В настоящее время "устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления", указывается далее.

В тот же день управление ФСИН по Ярославской области начало служебную проверку. По ее результатам "будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности", заявила пресс-служба ведомства.

Телеграм-канал Mash сообщает о совещании во ФСИН по Ярославской области, на котором выясняли, как данная запись могла попасть в интернет. "Специалисты ФСИН уже установили, что видео предварительно было скачано с компьютера одного из сотрудников технической службы колонии", - указывается далее в сообщении.

Видео передали юристы фонда "Общественный вердикт"

Ранее в тот же день "Новая газета" опубликовала 10-минутную запись с портативного видеорегистратора, который обязаны носить все сотрудники ФСИН. Видеозапись журналистам передали юристы фонда "Общественный вердикт". Каким образом она попала к правозащитникам, не сообщается.

В ролике видно, как сотрудники издеваются над заключенным. В частности, они кладут его лицом вниз на стол и избивают дубинками, периодически выливая ему на голову воду из ведра. В середине видеозаписи с него снимают штаны и трусы и продолжают избивать. По данным "Новой газеты", преступление произошло 29 июня 2017 года в отношении заключенного Евгения Макарова. Его фамилию неоднократно называют сотрудники колонии во время записи.

По данным издания, инцидент произошел в "классе воспитательных работ" колонии. Макарова привели туда после конфликта с сотрудниками из-за обыска в его камере во время прогулки.

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