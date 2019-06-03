 СКР возбудил дело против турбазы за отказ принимать детей с ВИЧ | Новости из Германии о России | DW | 05.06.2019

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Россия

СКР возбудил дело против турбазы за отказ принимать детей с ВИЧ

Спортивная деревня "Новинки" в Нижегородской области допустила дискриминацию детей, нуждающихся в поддержке общества и государства, считают следователи.

Таблетки для ВИЧ-положительных

Отделение Следственного комитета России (СКР) в Нижегородской области возбудило уголовное дело в связи с отказом турбазы "Новинки" размещать ВИЧ-инфицированных детей. Как сообщается на сайте СКР в среду, 5 июня, руководство спортивной деревни "Новинки" в Богородском районе Нижегородской области подозревается в нарушении равенства прав и свобод человека (статья 136 Уголовного кодекса РФ).

Контекст

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Число заболевших ВИЧ/СПИДом в ФРГ снижается. Но порой инфицированными оказываются дети. Почему это проиcходит и как им помогают в клинике Дюссельдорфа, рассказала врач Дженнифер Нойберт. (17.01.2018)

По версии следствия, в начале мая благотворительный фонд, название которого СКР не сообщает, забронировал в "Новинках" с 7 по 9 июня места для 50 человек, в том числе 30 детей. Целью пребывания указывались "реабилитационные профилактические мероприятия с детьми, имеющими хроническое заболевание". 2 июня база отдыха "без каких-либо законных оснований" отказала в размещении детей "по причине наличия у них заболевания", а внесенный аванс был возвращен.

"Противоправными действиями представителя базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства", - отмечается в сообщении СКР. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Около 10 сотрудников "Новинок" отказались обслуживать детей с ВИЧ

3 июня нижегородские СМИ сообщили, что "Новинки" отказались размещать 50 детей с положительным ВИЧ-статусом, планировавших приехать в рамках проекта "Школа маленьких плюсиков" благотворительного фонда "СТЭП". Директор фонда Ольга Кузмичева объяснила руководству турбазы, что ВИЧ не передается воздушно-капельным путем и дети проходят лечение. Администратор турбазы в свою очередь рассказала, что около 10 сотрудников заявили директору об отказе обслуживать ВИЧ-положительных детей, и руководство не стало противиться.

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщила, что ведомство проведет разъяснительную работу на турбазе по теме ВИЧ, а также совещание с участием сотрудников ведомства, руководства фонда "СТЭП" и "Новинок".

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    В мире живет более 38 млн человек с диагнозом ВИЧ, подсчитали исследователи. В России, согласно GBD, этот показатель сравним с уровнем ряда африканских стран и составляет 607 тысяч человек. Однако согласно официальной статистике число ВИЧ-инфицированных в стране гораздо больше. По данным Федерального центра СПИД, в январе 2016 года в России был официально зарегистрирован 1 млн ВИЧ-инфицированных.

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    То есть с начала 1990-х годов количество ВИЧ-инфицированных в стране выросло более чем в тысячу раз. В 1994 году их число составляло 887 человек, а в конце 2014-го - уже почти 940 тысяч, свидетельствуют данные Федерального центра СПИД. Более половины россиян, 57 процентов, заражаются ВИЧ при употреблении наркотиков, еще около 40 процентов - при гетеросексуальных половых контактах.

    Автор: Ирина Филатова


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Обними меня, если не боишься: как люди с ВИЧ в России борются с дискриминацией - "Европа в фокусе"

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Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

В пятницу, 22 июля, в Дурбане завершается 21-я Международная конференция по ВИЧ/СПИДу. Сколько ВИЧ-инфицированных в России и мире и как их число изменилось за 20 лет - в инфографике DW. (22.07.2016)  

Ссылки в интернете

В Нижегородской области турбаза отказалась принимать детей с ВИЧ  

СКР: В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по материалам СМИ об отказе школьникам в летнем отдыхе

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