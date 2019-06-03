СКР возбудил дело против турбазы за отказ принимать детей с ВИЧ

Спортивная деревня "Новинки" в Нижегородской области допустила дискриминацию детей, нуждающихся в поддержке общества и государства, считают следователи.
Отделение Следственного комитета России (СКР) в Нижегородской области возбудило уголовное дело в связи с отказом турбазы "Новинки" размещать ВИЧ-инфицированных детей. Как сообщается на сайте СКР в среду, 5 июня, руководство спортивной деревни "Новинки" в Богородском районе Нижегородской области подозревается в нарушении равенства прав и свобод человека (статья 136 Уголовного кодекса РФ).
По версии следствия, в начале мая благотворительный фонд, название которого СКР не сообщает, забронировал в "Новинках" с 7 по 9 июня места для 50 человек, в том числе 30 детей. Целью пребывания указывались "реабилитационные профилактические мероприятия с детьми, имеющими хроническое заболевание". 2 июня база отдыха "без каких-либо законных оснований" отказала в размещении детей "по причине наличия у них заболевания", а внесенный аванс был возвращен.
"Противоправными действиями представителя базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства", - отмечается в сообщении СКР. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Около 10 сотрудников "Новинок" отказались обслуживать детей с ВИЧ
3 июня нижегородские СМИ сообщили, что "Новинки" отказались размещать 50 детей с положительным ВИЧ-статусом, планировавших приехать в рамках проекта "Школа маленьких плюсиков" благотворительного фонда "СТЭП". Директор фонда Ольга Кузмичева объяснила руководству турбазы, что ВИЧ не передается воздушно-капельным путем и дети проходят лечение. Администратор турбазы в свою очередь рассказала, что около 10 сотрудников заявили директору об отказе обслуживать ВИЧ-положительных детей, и руководство не стало противиться.
Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщила, что ведомство проведет разъяснительную работу на турбазе по теме ВИЧ, а также совещание с участием сотрудников ведомства, руководства фонда "СТЭП" и "Новинок".
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