Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Первый из немцев, побывавший на орбите, умер на 83-м году жизни. Полет Зигмунда Йена, посетившего советскую орбитальную станцию, длился более 7 дней.
Первый и единственный космонавт из бывшей ГДР Зигмунд Йен (Sigmund Jähn) умер в возрасте 82 лет. Об этом Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR) сообщает в воскресенье, 22 сентября. Немецкая космонавтика в лице Йена, скончавшегося накануне, потеряла "признанного во всем мире космонавта, ученого и инженера", отмечается в заявлении DLR. Центр назвал его "строителем мостов между Востоком и Западом в духе мирного использования космоса".
Зигмунд Йен родился 13 февраля 1937 года. Он служил в ВВС Национальной народной армии ГДР. Во второй половине 1960-х годов учился в Военно-воздушной академии имени Гагарина в СССР. В 1976 году Йен был отобран для подготовки к космическому полету в рамках советской программы "Интеркосмос".
26 августа 1978 года с космодрома "Байконур" был запущен пилотируемый космический корабль "Союз-31"с советским летчиком-космонавтом Валерием Быковским и Зигмундом Йеном. Он доставил немецкого космонавта на советскую орбитальную научную станцию "Салют-6". В общей сложности полет Йена продолжался 7 дней 20 часов и 49 минут. Он совершил 124 витка на борту научной станции и вернулся на Землю 3 сентября 1978 года на корабле "Союз-29".
После воссоединения Германии Зигмунд Йен сотрудничал с Немецким центром аэрокосмических исследований и Европейским космическим агентством. С 1993 по 2002 годы он курировал в "Звездном городке" под Москвой немецких и европейских астронавтов по программе совместных полетов.
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