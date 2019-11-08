Скончался оппозиционный активист Сергей Шаров-Делоне

Правозащитник, поддерживавший фигурантов "болотного дела" и активно сотрудничавший с фондом "Русь сидящая", умер на 64-м году жизни от рака легких.
Российский правозащитник Сергей Шаров-Делоне скончался в возрасте 63 лет. "Последние месяцы мы боролись с раком. Мы не успели", - написал сын правозащитника Александр на своей странице в соцсети Facebook в четверг, 7 ноября. По данным основательницы фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, у Шарова-Делоне был рак легких.
Сергей Шаров-Делоне родился в 1956 году. Он приходился двоюродным братом советскому писателю и диссиденту Вадиму Делоне, который участвовал в акции 25 августа 1968 года на Красной площади в Москве. Шаров-Делоне окончил Московский архитектурный институт, участвовал в реставрации ряда объектов культурного наследия.
Он входил в рабочую группу общественного расследования событий на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года, выступал в защиту фигурантов "болотного дела" - крупнейшего уголовного дела против участников протестного движения в России 2011-2013 годов. Кроме того, Шаров-Делоне активно сотрудничал с "Русью сидящей".
Шаров-Делоне: В России появилось "новое свободное поколение"
Сергей Шаров-Делоне считал, что аналогов "болотному делу" не было даже в советской истории. "В СССР все диссидентские дела были против людей, которые прекрасно знали, на что шли. Например, участники акции против введения советских войск в Чехословакию в 1968 году перед тем, как выйти на Красную площадь, прощались друг с другом на много лет", - пояснил он DW в 2015 году. А здесь люди шли на согласованную демонстрацию, указал правозащитник.
"То, что случилось, было совершенно неожиданно. В основном под раздачу попали простые люди, политически не активные. И проявили себя совершенно героически. То, как они вели себя в суде, вызывает уважение и восхищение, - сказал тогда общественный деятель. - Это новое свободное поколение".
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