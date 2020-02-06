Скончался легендарный голливудский актер Кирк Дуглас

Легендарный американский актер Кирк Дуглас умер в калифорнийском городе Беверли-Хиллз в возрасте 103 лет. Его сын Майкл сообщил о случившемся в среду, 5 февраля. Дуглас был для мира "легендой, актером золотой эпохи кинематографа", а также "гуманитарием, чья приверженность справедливости и идеям, в которые он верил, задала нам стандарты", отметил сын усопшего. Майкл особо выделил наследие, которое его отец оставил будущим поколениям.

Кирк Дуглас родился в американском штате Нью-Йорк в семье эмигрантов из Российской империи 9 декабря 1916 года. При рождении он получил имя Исер Даниелович, которое сменил во время учебы в колледже. По его окончании в 1939 году отправился в Нью-Йорк и поступил в Американскую академию драматического искусства. Во время Второй мировой войны служил в Тихоокеанском флоте ВМС США.

После службы начал играть в театральных постановках и сниматься в рекламе. Его дебютом в кино стала драма "Странная любовь Марты Айверс" Льюиса Майлстоуна 1946 года. За более чем 60-летнюю карьеру Дуглас снялся более чем в 80 фильмах. Среди картин с его участием - "20 тысяч лье под водой" Ричарда Флейшера, "Жажда жизни" Винсента Миннелли, которая принесла Дугласу премию "Золотой глобус" за роль Винсента Ван Гога, а также "Тропы славы" и "Спартак" Стэнли Кубрика.

В 1996 году Дуглас получил почетный "Оскар" за "50 лет творческих и моральных усилий в кинематографическом сообществе", а в 2001-м - почетного "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.

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