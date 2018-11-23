Сколько часов в день работают немцы?

Cколько часов в день можно работать в Германии? И насколько гибкий рабочий график у немцев? Итак, 48 часов в неделю на протяжении четырех месяцев - это предписание Европейской комиссии, которое обязаны соблюдать все страны ЕС. Причем в эти 48 часов входят и сверхурочные. О ежедневном максимально допустимом количестве рабочих часов в предписаниях ничего не сказано. Единственное - раз в сутки положены 11 часов отдыха подряд. Теоретически рабочий день может длиться и 13 часов. В некоторых странах Европы максимальная продолжительность рабочей недели - 50 часов.

А в Германии - 60. Да, восьмичасовой рабочий день закреплен законодательно с 1918 года (это было одним из достижений Ноябрьской революции). Трудовая деятельность разрешается с понедельника по субботу, то есть максимально - 48 рабочих часов в неделю. Но в некоторых случаях рабочий день может быть продлен до 10 часов - при условии, что в течение шести календарных месяцев или 24 недель средняя продолжительность рабочего дня в восемь часов не будет превышена. То есть теоретически работник немецкого предприятия может быть занят 10 часов в день шесть дней в неделю. И на это работодателю не требуется специального разрешения контрольных инстанций. Но фирма обязана компенсировать переработку деньгами или свободными днями - самое позднее в течение года.

Восемь часов - реликт прошлого?

С инициативой сделать более гибким немецкий "Закон о рабочем времени" работодатели, некоторые экономисты и политики выступают давно. Их аргумент: жесткие законодательные рамки, регулирующие ежедневный максимум и время для отдыха, больше не соответствуют реальности на предприятиях и затрудняют конкурентоспособность в условиях глобальной экономики.

Уже сейчас, по статистике, 70 процентов немцев периодически работают более восьми часов в день. На многих предприятиях используется модель накопительного счета сверхурочных (Arbeitszeitkonto). Все "лишние" часы вносятся в специальную таблицу. 56 процентов трудящихся в Германии берут компенсацию в виде свободных дней. Практикуется и скользящий график (Gleitzeit). Почти треть компаний предоставляют своим сотрудникам возможность работать из дома хотя бы в определенные дни. Эксперты прогнозируют дальнейшее усиление этого тренда.

"Дигитализация сказывается и на рабочем времени. Слишком тугой корсет и негибкое трудовое законодательство вредят экономике", - уверен глава Союза немецких ремесленников Ханс-Петер Вользайфер (Hans Peter Wollseifer). Работодатели хотят быть уверены в том, что не нарушают закон, если их сотрудники вечером принимают участие в телефонной конференции, а утром за завтраком проверяют рабочую почту. Они предлагают придерживаться не предписанных восьми часов в день, а 48 часов в неделю. Перерыв между рабочими днями не 11, а 9 часов - еще одна идея.

Да и сами трудящиеся (почти каждый второй) хотели бы иметь более гибкий рабочий график. Необходимость реформировать закон о рабочем времени видит и федеральный министр труда и социальных вопросов Хубертус Хайль (Hubertus Heil). Остается найти оптимальное решение, чтобы удовлетворить запросы и работодателей, и трудящихся.

По данным Института немецкой экономики (IW), гибкий рабочий график повышает продуктивность. Этому способствует возможность самостоятельно распоряжаться временем и отсутствие контроля со стороны начальника. Однако у медали есть и обратная сторона: 66 процентам немцев приходится решать рабочие вопросы и после окончания рабочего дня. 46 процентов выходят на связь по работе в выходные, 37 процентов - во время отпуска. Психическое напряжение, режим "постоянного доступа" приводят к проблемам со здоровьем, указывают немецкие больничные кассы.

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