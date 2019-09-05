 Сколько стоит учеба в университетах Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 02.12.2019

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Учеба и карьера

Сколько стоит учеба в университетах Германии

В Северном Рейне - Вестфалии решили не вводить плату для студентов не из ЕС. Где с иностранцев берут деньги? Когда высшее образование в Германии бесплатное? DW отвечает на главные вопросы.

Высшее образование в Германии бесплатное, но не всегда

Плата за обучение для иностранцев

Плата за учебу в немецких государственных университетах и высших школах (Fachhochschule) почти повсеместно была отменена в 2013 году. Почти, потому что с зимнего семестра 2017/18 в Баден-Вюртемберге ввели обязательный взнос для студентов - граждан стран, не входящих в ЕС или Европейскую экономическую зону. В этом случае плата во всех вузах этой федеральной земли составляет 1500 евро в семестр - для тех, кто получает первое высшее образование.

Исключение - это выпускники немецких школ за рубежом, а также студенты по обмену и аспиранты, работающие над кандидатской диссертацией в Германии. Кроме того, иностранцы, у которых родители, супруг/а или дети являются обладателями паспорта одной из стран ЕС или Европейской экономической зоны. Такое право дает и ВНЖ в ЕС, а также работа в Германии: если абитуриент проработал пять лет, или если хотя бы один из его родителей до начала учебы ребенка шесть лет прожил в Германии и три года из них был трудоустроен. Платить не надо во время стажировки, предусмотренной учебным планом, и если вы посещаете в Баден-Вюртемберге колледж довузовской подготовки.

Примеру Баден-Вюртемберга хотели последовать в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Но планы правительства вызвали бурную критику. Анализ выгод и затрат длился два года. В результате, однозначного положительного эффекта для вузов не увидели: большую часть средств пришлось бы тратить на дополнительную административную работу. В конце ноября было объявлено о том, что плату для студентов не из ЕС все же не будут вводить, а чтобы поддержать вузы, им выделят дополнительные деньги из земельного бюджета.

Первое и второе высшее образование

Под "первым высшим образованием" в Германии следует понимать получение диплома бакалавра (Bachelor) или специалиста (Diplom), а также форму обучения "Государственный экзамен" (Staatsexamen), которая дает выпускникам право работать по профессиям, находящимся под контролем государства (врачи, учителя, юристы, фармацевты). Если у претендента есть диплом бакалавра, магистра или специалиста, полученный за пределами ЕС, например, в России, и он не оканчивал вуз в Германии или другом государстве Евросоюза, то и в этом случае высшее образование считается первым.

Германия входит в топ-5 самых популярных среди иностранцев стран для получения высшего образования

Германия входит в топ-5 самых популярных среди иностранцев стран для получения высшего образования

В противном случае последующее обучение, например, для того, чтобы поменять специальность, будет вторым высшим образованием (Zweitstudium). Прежде всего это касается тех, кто получил свидетельство об окончании магистратуры (Master или Magister), диплом специалиста или диплом по форме обучения Staatsexamen. Некоторые вузы относят к этой группе и диплом бакалавра.

Получение второго высшего образования в некоторых федеральных землях платное. В Баден-Вюртемберге (это касается и иностранцев не из ЕС) и Рейнланд-Пфальце за него берут 650 евро в семестр, в Саксонии - 350 евро, в Саксонии-Анхальте - 500 евро.

Вторым высшим образованием не считается, если вы решили сменить специальность до получения диплома. Или параллельно изучаете две специальности в одном или разных вузах.

Магистратура магистратуре рознь

Получили диплом бакалавра в Германии и хотите пойти в магистратуру? Будет ли она считаться первым высшим образованием, зависит от ее типа. Большинство магистерских программ в немецких вузах - "последовательные" (konsekutiv). Они являются логическим продолжением обучения выпускников-бакалавров по той же или похожей специальности. Такая магистратура приравнивается к первому высшему образованию, и со студентов плату не взимают.

Контекст

С чего и когда следует начать подготовку к поступлению? Рассмотрим важнейшие этапы.

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Есть и магистерские программы постдипломного образования (weiterbildende Masterstudiengänge). Обучение по ним, как правило, платное. Оно рассчитано на профессионалов с опытом работы и приравнивается ко второму высшему образованию. По каждой программе - свои расценки. Например, магистратура по специальности "Менеджмент и инновации" в Мюнхенском техническом университете обойдется в 28 тысяч евро. Во Франкфуртском университете можно изучать менеджмент в сфере авиации и туризма, заплатив 19900 евро. Программу "MBA в сфере инженерных и естественных наук" Высшая школа Мюнстера предлагает за 6250 евро.

Семестровый взнос и плата за просрочку

Все учащиеся государственных вузов Германии обязаны платить семестровый взнос - он, в частности, покрывает расходы на работу студенческой столовой, спортивных секций и языковых курсов, а также студенческий проездной. Размер взноса у каждого вуза - свой: так, в этом зимнем семестре в Высшей школе Анхальта это 76 евро, в Магдебургском университете - 113 евро, в Кельнской технической высшей школе - 275 евро, в Бременском университете - 380 евро. В Баден-Вюртемберге иностранцы не из ЕС оплачивают этот взнос дополнительно к 1500 евро - в Университете Штутгарта он составляет сейчас 188 евро. Без семестрового взноса студента не допускают к учебе в следующем семестре.

Важно знать и то, что если студент растягивает учебу и продолжительность обучения намного превышает предусмотренную по программе, то в некоторых землях с него возьмут дополнительную плату (Langzeitstudiengebühren). В Бремене тот, кому для учебы требуется больше 14 семестров, платит 500 евро за полугодие. В Саксонии после четырех семестров просрочки каждый последующий будет стоить 500 евро. Похожие правила - в Саксонии-Анхальте, Нижней Саксонии, земле Саар и Тюрингии.

Смотрите также:
Элитные вузы Германии

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    Лучшие из лучших

    Начиная с 2006 года раз в семь лет в Германии проводят конкурс среди университетов. В рамках "Стратегии "Превосходство" (ExStra) жюри из ученых и политиков выбирает самые инновационные исследовательские проекты и вузы, максимально способствующие развитию науки. Победители получают господдержку - от 10 до 28 миллионов евро в год - и престижное звание. Какие же вузы на сей раз причислили к элите?

  • Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене (RWTH Aachen)

    Элитные вузы Германии

    Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене

    Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене не впервые причисляют к элитным вузам. Это - кузница немецких инженеров. Но помимо подготовки востребованных кадров здесь занимаются передовыми исследованиями. Разработка эффективного биотоплива, дигитализация производства, создание новой компьютерной архитектуры на принципах квантовой механики - проекты, отмеченные в рамках ExStra.

  • Технологический институт Карлсруэ

    Элитные вузы Германии

    Технологический институт Карлсруэ

    Больше всего элитных вузов, по итогам нынешнего конкурса, - в Баден-Вюртемберге. Один из них - Технологический институт Карлсруэ. Этот вуз традиционно силен в таких дисциплинах, как машиностроение, электротехника и информатика. Аккумулятор без лития и наноматериалы для 3D-принтинга, - над этим работают в научной-исследовательских комплексах при KIT, что помогло получить престижный титул.

  • Университет Констанца (Universität Konstanz)

    Элитные вузы Германии

    Университет Констанца

    В этом вузе на юге Германии учится чуть более 10 тысяч студентов. Университет Констанца - вуз реформаторский, здесь приветствуют новаторство в преподавании и творческий подход к научной работе. В списке "элитных" вуз уже в третий раз. Победу в конкурсе принесли и два научных кластера, где изучают проблему политического неравенства и особенности коллективного разума.

  • Тюбингенский университет (Eberhard-Karls-Universität Tübingen)

    Элитные вузы Германии

    Тюбингенский университет

    Тюбингенский университет - один из старейших в Европе. Его визитная карточка - микробиология, биохимия, нанотехнологии, археология, педагогика. Звание элитного получил повторно: среди прочего, благодаря трем кластерам: в их фокусе - индивидуальный подход к лечению опухолей, борьба с инфекциями с помощью полезных бактерий, машинное обучение в исследованиях.

  • Гейдельбергский университет

    Элитные вузы Германии

    Гейдельбергский университет

    Гейдельбергский университет - крупнейший в Баден-Вюртемберге. На протяжении веков он взращивает ученую элиту: врачей, теологов, юристов и учителей. Научный профиль формируют исследования в области молекулярной и клеточной биологии, материаловедения, физики элементарных частиц. При вузе работают три колледжа для аспирантов: в области физики, бионаук и математического моделирования.

  • Технический университет Дрездена (Technische Universität Dresden)

    Элитные вузы Германии

    Дрезденский технический университет

    Технический университет Дрездена - один из ведущих вузов Европы в области микроэлектроники и нанотехнологий. Не менее значимы и проводимые здесь исследования в области медицины, микробиологии, биохимии. Здесь, например, работает Центр по изучению регенеративной терапии. Помимо Берлина Дрезден - единственный город на востоке Германии, в котором есть элитный вуз.

  • Берлинский университет имени Гумбольдта

    Элитные вузы Германии

    Берлинский университет имени Гумбольдта

    Столичные вузы подавали совместную заявку на участие в конкурсе на титул элитных - и совместно победили. Вместе с клиникой Charité Университет имени Гумбольдта, Свободный университет и Технический университет создали Берлинский университетский альянс. Общая инфраструктура сокращает бюрократию и дает ученым больше возможностей для совместной работы.

  • Берлинский свободный университет

    Элитные вузы Германии

    Берлинский свободный университет

    Ученые университетского альянса Берлина сообща ищут методы лечения неврологических заболеваний, разрабатывают дизайн для объектов из новых материалов, исследуют интеллект и взаимосвязь реакций химических и биологических катализаторов. При альянсе также работает Центр математических исследований Math+.

  • Гамбургский университет

    Элитные вузы Германии

    Гамбургский университет

    Это один из самых больших и самых молодых вузов Германии. В этом году он отметил свое столетие. Студентам здесь предлагают 70 бакалаврских и 100 магистерских учебных программ. В научной сфере особые надежды на Гамбургский университет возлагают в исследовании культуры манускриптов, разработке методов визуализации биомолекул, изучении динамики изменения климата и происхождения Вселенной.

  • Боннский университет

    Элитные вузы Германии

    Боннский университет

    Этот вуз впервые попал в список элитных. Здесь работает лучший математик мира Петер Шольце. Помимо математики ведущие направления - экономика, медицина, естествознание и агрономия. Лидер по количеству кластеров, победивших в конкурсе ExStra: здесь их шесть. Ученые университета работают, к примеру, над применением роботов в борьбе с сорняками и изучают работу иммунной системы.

  • Университет имени Людвига-Максимилиана в Мюнхене

    Элитные вузы Германии

    Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана

    В столице Баварии два элитных вуза. Один из них - Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана. Здесь 18 факультетах и 150 специальностей - от египтологии до стоматологии. В сфере науки здесь уделяют особое внимание новым квантовым технологиям, нейрологическим заболеваниям, теории происхождения Вселенной и жизни на Земле, а также эффективному преобразованию "зеленой" энергии.

  • Мюнхенский технический университет (Technische Universität München)

    Элитные вузы Германии

    Мюнхенский технический университет

    Этот вуз считается самым инновационным в Германии. От дизеля до пассажирской капсулы для Илона Маска, - в его стенах создано немало разработок. Мюнхенский технический университет тесно сотрудничает с промышленносью и бизнесом и сам создает стартапы. Звание элитного сохраняет за собой уже более 10 лет, как и Университет имени Людвига-Максимилиана, с которым у него - четыре совместных кластера.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

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