Сколько однополых браков зарегистрировано в Германии?

Закону о "браке для всех" в Германии исполнился 1 октября ровно год. Сколько пар официально оформили отношения? Какие города являются лидерами статистики?
Как сообщает информационное агентство dpa, в целом по стране за истекший период было зарегистрировано более 10 тысяч однополых браков (речь идет и о браках, зарегистрированных впервые, и о переоформленных в браки партнерских союзах).
По данным информационного агентства epd, лидером статистики по впервые заключенным однополым бракам является Берлин. При этом можно даже не учитывать цифры по всему городу, а опереться на данные, предоставленные тремя столичными районами. Итак, в районах Темпельхоф-Шёнеберг, Фридрихсхайн-Кройцберг и Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, начиная с 1 октября 2017 года, более 1100 однополых пар официально оформили свои отношения. И эта цифра уже обеспечивает столице Германии лидерство в данной статистике.
На втором месте - Кельн. Здесь за год было зарегистрировано 1056 однополых браков. За Берлином и Кельном следуют Гамбург и Мюнхен - с 900 и 830 парами соответственно. Замыкают список восточногерманские города Бранденбург-на-Хафеле (85), Магдебург (76) и Шверин (29).
Речь в данной инфографике (как и в статистике агентства epd) идет только о новых брачных союзах, которые были заключены, начиная с 1 октября 2017 года.
Напомним, ровно год назад, 1 октября 2017 года, в ФРГ вступил в силу закон о "браках для всех". С 2001 года и до этого момента гомосексуальные пары могли зарегистрировать свои отношения лишь в форме однополых партнерств. Такие союзы обладали меньшими правами, чем гетеросексуальные браки - в частности, не пользовались льготами при налогообложении, предусмотренными в Германии для лиц, состоящих в браке, и не могли усыновлять детей.
Смотрите также:
Семейная жизнь гомосексуальных пар в Румынии узаконена в преддверии референдума об определении брака. (28.09.2018)
В новом проекте конституции Кубы брак определяется как союз между двумя людьми, их пол в документе не указывается. Парламент Кубы будет рассматривать документ до 23 июля. (21.07.2018)
1 октября в ФРГ вступил в силу закон об однополых браках. Бывший председатель Союза геев и лесбиянок Манфред Брунс объяснил DW, каким был путь к этому и почему закон так важен. (01.10.2017)
Одобренный бундестагом в конце июня закон о "браке для всех" опубликован в Федеральном вестнике законов. Уже сейчас однополые пары могут подавать заявления в загс на регистрацию с 1 октября. (28.07.2017)
С 1 января 2019 года однополые пары в Австрии смогут вступить в официальный брак. Ранее в стране регистрировали только однополые партнерства. (05.12.2017)
Голосование в нижней палате австралийского парламента должно состояться еще до Рождества. Ранее 62% австралийцев на референдуме высказались за легализацию однополых браков. (29.11.2017)
Спустя месяц после начала регистрации однополых браков узаконить свои отношения решилась министр охраны окружающей среды Барбара Хендрикс. Это первый случай в германском правительстве. (31.10.2017)
У супругов Хазельман сын и дочь - гомосексуалы. Они узнали об этом 20 лет назад. Как они чувствовали себя тогда и как чувствуют сейчас? Корреспондент DW побывал у них в гостях. (17.05.2017)
В ФРГ вступил в силу закон о "браке для всех". Первая церемония регистрации прошла в ратуше берлинского района Шенеберг. (01.10.2017)
Еще неделю назад никто не предполагал, что в Германии совсем скоро будут узаконены однополые браки. В то же время считать это революционным событием неверно, полагает Феликс Штайнер. (30.06.2017)