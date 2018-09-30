 Сколько однополых браков зарегистрировано в Германии? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.10.2018

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Культура и стиль жизни

Сколько однополых браков зарегистрировано в Германии?

Закону о "браке для всех" в Германии исполнился 1 октября ровно год. Сколько пар официально оформили отношения? Какие города являются лидерами статистики?

Пара с ребенком

Как сообщает информационное агентство dpa, в целом по стране за истекший период было зарегистрировано более 10 тысяч однополых браков (речь идет и о браках, зарегистрированных впервые, и о переоформленных в браки партнерских союзах).

По данным информационного агентства epd, лидером статистики по впервые заключенным однополым бракам является Берлин. При этом можно даже не учитывать цифры по всему городу, а опереться на данные, предоставленные тремя столичными районами. Итак, в районах Темпельхоф-Шёнеберг, Фридрихсхайн-Кройцберг и Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, начиная с 1 октября 2017 года, более 1100 однополых пар официально оформили свои отношения. И эта цифра уже обеспечивает столице Германии лидерство в данной статистике.

Инфографика, отображающая статистику

На втором месте - Кельн. Здесь за год было зарегистрировано 1056 однополых браков. За Берлином и Кельном следуют Гамбург и Мюнхен - с 900 и 830 парами соответственно. Замыкают список восточногерманские города Бранденбург-на-Хафеле (85), Магдебург (76) и Шверин (29).

Речь в данной инфографике (как и в статистике агентства epd) идет только о новых брачных союзах, которые были заключены, начиная с 1 октября 2017 года.

Напомним, ровно год назад, 1 октября 2017 года, в ФРГ вступил в силу закон о "браках для всех". С 2001 года и до этого момента гомосексуальные пары могли зарегистрировать свои отношения лишь в форме однополых партнерств. Такие союзы обладали меньшими правами, чем гетеросексуальные браки - в частности, не пользовались льготами при налогообложении, предусмотренными в Германии для лиц, состоящих в браке, и не могли усыновлять детей.

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    Автор: Виктор Вайц


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