Сколько на самом деле стоит мясо, и готовы ли немцы платить за него больше?

Лето. Разгар сезона барбекю в Германии. Торговые сети, естественно, об этом прекрасно осведомлены, а потому мяса на прилавках как никогда много и в любых видах. Нарезанное ломтиками, переработанное в сосиски и колбасы, упакованное порционно, маринованное и нанизанное на шампуры: в морозилках громоздятся настоящие мясные горы. Причем цены по европейским меркам на удивление низкие.

Дискаунтер Aldi на этой неделе предлагает полкило антрекота, как написано в рекламе, "лучшего стейка для ценителей" - за семь евро. Еще меньше стоят свиные колбаски для жарки. Всего 3,73 евро за килограмм - гласит ценник на холодильной витрине в Aldi. Кило фарша из свинины и говядины тоже можно купить менее чем за четыре евро. Исключение? Акция или сезонная скидка?

Нет. В Германии мясо является одним из продуктов, который продают дешево во всех супермаркетах. И не потому, что мясо, как хлеб, фрукты и овощи, считается одним из основных продуктов питания и, следовательно, облагается сниженной ставкой НДС, которая составляет 7, а не 19%.

Миллиардные обороты мясной отрасли

Основная причина этой дешевизны в том, что в ФРГ - по сравнению с другими странами ЕС - производить мясо пока еще не слишком затратно, а поставляются на рынок мясные продукты в гигантских объемах. Эта индустрия - одна из важнейших отраслей немецкой экономики. В 2018 году оборот 25 крупнейших немецких производителей мяса составил около 27 миллиардов евро.

У прилавков с мясной продукцией в одном из немецких супермаркетов

Даже при том, что все больше произведенной в Германии мясомолочной продукции продается за рубежом, - на немецком рынке по-прежнему избыток предложения. Но бизнес есть бизнес, и для получения прибыли приходится экономить. Так, заработки у работников животноводческих ферм и скотобоен существенно ниже, чем в среднем в других отраслях в Германии.

В огромных хлевах каждому животному выделено минимальное пространство. Зачастую возможностей для выгула - и вообще какого бы то ни было движения - попросту нет. Делается это сознательно - для того, чтобы животное как можно скорее достигло определенного веса, после чего оно будет незамедлительно отправлено на бойню.

Защита животных спустя рукава

Вообще-то закон о защите животных распространяется и на немецкие фермерские хозяйства. Однако снятые скрытой камерой видео и фотографии, которые публикуют защитники животных, свидетельствуют о том, что нередко животных содержат в ужасных условиях. В Германии отношение к принятым нормам более халатное, чем в других государствах Евросоюза, уверен Мартин Хофштеттер (Martin Hofstetter) из экологической организации Greenpeace.

На немецкой птицеферме

Фермеры в других странах ЕС обязаны, например, выделять свиньям больше места в стойлах. Кроме того, требования к очистке хлевов от навозной жижи там намного жестче, использование медикаментов и антибиотиков контролируется строже. "Такого развития событий хотели на политическом уровне для того , чтобы сделать Германию чемпионом мира по экспорту дешевых мясных продуктов", - считает Хофштеттер.

80 килограммов мяса в год на жителя Германии

Были времена, когда употребление мяса в Германии воспринималось как признак зажиточности. Традиционное "воскресное жаркое" воспринималось как нечто особо позитивное. За период с 1961 по 2011 годы среднее потребление мяса на душу населения возросло в стране с 64 до 90 кг в год.

Мясные блюда - неотъемлемая часть немецкой традиционной кухни

Однако затем оно начало снижаться и в настоящее время составляет около 60 кг в год. Вдобавок по статистике на каждого немца ежегодно приходится еще примерно 20 кг мяса, которое среди прочего перерабатывается в корм для животных. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), один человек в среднем по миру потребляет в два раза меньше - около 40 кг мяса в год.

По данным Федерального статистического ведомства, в первой половине 2019 года в Германии было забито 29,4 миллиона свиней, крупного рогатого скота, овец и коз и переработано в 3,9 млн тонн мяса. Это по-прежнему один из самых высоких показателей в сравнении с другими странами мира. В настоящее время в Германии производится намного больше мяса, чем потребляют сами немцы.

Может, все же платить за кило мяса на несколько центов дороже?

Большинство жителей Германии старается не замечать публикаций с шокирующими фотографиями замученных животных. В супермаркете, как правило, покупатели по-прежнему предпочитают дешевое мясо экологически чистым продуктам, производители которых обычно проявляют больше заботы о животных. Правда, цена на эко-продукты в среднем выше в четыре раза.

Но улучшится ли ситуация, если мясо подорожает? Политики, занятые в аграрных ведомствах, а также борцы за экологию и защиту животных предлагают повысить с 7 до 19% ставку НДС на мясо и продукты животного происхождения. А дополнительные средства, которые в связи с повышением налога появятся в бюджете, предлагается выделять на улучшение условий содержания животных. Например, на перестройку и переоборудование помещений для содержания скота и птицы.

Улучшится ли ситуация с содержанием животных, если мясо в Германии подорожает?

Но идея эта вызвала волну критики. Ее противники говорят, что повышение налога будет несправедливым с социальной точки зрения. Ведь цены станут выше для всех граждан, независимо от уровня их доходов. Действительно, после повышения НДС до 19% вышеупомянутый антрекот стоил бы на 7 евро, а 7,78. А килограмм колбасы - 4,15 евро вместо 3,73.

К тому же если различные мясные полуфабрикаты, молоко и яйца также подорожают, несколько дополнительных центов в каждом конкретном случае в конце месяца суммируются в несколько евро. А это, считают противники повышения налога, может подорвать бюджет семей с низкими доходами.

Дорогое дешевое немецкое мясо

Но как обстоит дело с теми, кто зарабатывает достаточно? А вы бы на их месте сократили потребление мяса, если бы оно подорожало и на его покупку пришлось бы потратить в месяц всего на несколько евро больше? Многие политики в этом сомневаются.

Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) также предостерегает от подобных мер в пределах отдельно взятых стран Евросоюза и указывает на то, что мясо - один из основных продуктов питания на всем европейском рынке. По мнению политика, даже если на мясо в Германии налог будет повышен, в соседних странах оно остается по-прежнему дешевым.

Известная политик от партии "зеленых" Ренате Кюнаст (Renate Künast) предпочла бы начать со снижения налоговых льгот для производителей мяса. "Мы субсидируем массовое индустриальное животноводство, выделяя на это добытые с трудом бюджетные средства", - заявила Кюнаст газете Rheinische Post. Но на самом деле якобы "дешевое" мясо обходится нам намного дороже, ведь необходимо учитывать последствия, которые несет за собой ведение современного индустриального животноводства, подчеркивает политик.

Это, например, расходы, связанные с нагрузкой на климат в связи с масштабными выбросами в атмосферу углекислого газа. Это расходы из-за чрезмерного использования антибиотиков в процессе производства свинины или рост стоимости грунтовых вод из-за загрязнения их нитратами. "Вот тогда бы это было честное сравнение со стоимостью экологически чистого мяса", - подытожила Кюнаст.

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