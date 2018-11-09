Сколько зарабатывают в Германии с высшим образованием

Кто в Германии зарабатывает больше всех? Эксперты Института немецкой экономики (Institut der deutschen Wirtschaft) сравнили зарплаты специалистов с высшим образованием за 2017 год. В зарплатной десятке лидируют врачи. Около 70 процентов медиков, трудящихся на полную ставку, зарабатывают более 5700 евро в месяц до вычета налогов.

Кроме того, в тройку самых высокооплачиваемых профессий в Германии вошли экономисты, а также инженеры в области машиностроения, электротехники и энергетики. У специалистов в области языкознания в этом списке самые низкие зарплаты и шансы на рынке труда. Например, на четыре вакансии приходится сотня безработных лингвистов, сообщает Институт немецкой экономики.