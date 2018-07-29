 Сколько живут и когда выходят на пенсию в разных странах Европы | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 31.07.2018

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Европа

Сколько живут и когда выходят на пенсию в разных странах Европы

Перед странами Европы стоит проблема функционирования пенсионных систем. Продолжительность жизни растет, пенсионный возраст приходится поднимать. Данные по разным странам - у DW.

Пенсионеры на отдыхе

Одно из последствий проблемы старения населения, с которой столкнулись европейские страны, - растущая нагрузка на их пенсионные системы. Пенсионный возраст во многих из них долгое время оставался стабильным, в то время как средняя продолжительность жизни росла, превысив в ряде стран ЕС 80 лет.

Инфографика - средняя ожидаемая продолжительность жизни в разных странах Европы

То, что вышедшие на заслуженный отдых граждане из-за повышения качества жизни продолжают получать пенсии более длительное время, чем прежде, поставило перед властями вопрос: как гарантировать стабильное функционирование пенсионных систем. Поскольку рост налогов или сокращение размеров пенсий крайне непопулярны, единственным выходом остается постепенное повышение пенсионного возраста. Оно, как правило, растягивается на довольно длительный срок. Но от того, чтобы работать дольше, европейцам, похоже, никуда не деться.

Инфографика - пенсионный возраст в разных странах Европы

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    Автор: Владимир Дорохов


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