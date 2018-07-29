Сколько живут и когда выходят на пенсию в разных странах Европы

Одно из последствий проблемы старения населения, с которой столкнулись европейские страны, - растущая нагрузка на их пенсионные системы. Пенсионный возраст во многих из них долгое время оставался стабильным, в то время как средняя продолжительность жизни росла, превысив в ряде стран ЕС 80 лет.

То, что вышедшие на заслуженный отдых граждане из-за повышения качества жизни продолжают получать пенсии более длительное время, чем прежде, поставило перед властями вопрос: как гарантировать стабильное функционирование пенсионных систем. Поскольку рост налогов или сокращение размеров пенсий крайне непопулярны, единственным выходом остается постепенное повышение пенсионного возраста. Оно, как правило, растягивается на довольно длительный срок. Но от того, чтобы работать дольше, европейцам, похоже, никуда не деться.

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