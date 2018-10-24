Сколько денег остается на руках у работающих немцев

В Германии действует простое правило: чем больше вы зарабатываете, тем больше вы платите налогов. Но вот сколько?
Одна из самых востребованных профессий в Германии - программист. По данным портала Statista, на настоящий момент этот специалист в среднем зарабатывает 5000 евро в месяц брутто. Вот и рассмотрим на этом примере, сколько остается у него чистыми - после уплаты налогов.
Тонкий расчет: сколько остается после уплаты налогов
Сразу оговоримся, что на величину налоговой ставки, а в Германии она варьируется от 14 до 42 процентов, влияет не только размер зарплаты, но и семейное положение. В рассматриваемом нами примере встречается ставка 12,72 процента. Пусть вас это не смущает - она получается в результате вычета пособия на детей, которое в Германии не облагается налогом. Лица, не состоящие в браке и не имеющие детей, платят больше налогов, чем семейные люди. Наглядно: при ежемесячном доходе в 5000 евро брутто у программиста, не состоящего в браке и без детей, после уплаты всех налогов и социальных отчислений, на руках остается 2923,32 евро. У его женатого (замужней) коллеги с детьми - 3361,50 евро.
Какие налоги платят немцы
Львиная доля приходится на подоходный налог. В первом случае он составляет примерно 21 процент, во втором - 13 процентов. В цифрах: холостяк (незамужняя девушка) отдает чуть больше тысячи евро от своей зарплаты на уплату подоходного налога. Его коллега с семьей - около 636 евро. На этом отчисления в казну еще не заканчиваются. Каждый работающий в Германии человек платит взнос солидарности с новыми федеральными землями (Solidaritätszuschlag). Его размер также варьируется в зависимости от размера зарплаты. Специалист, не состоящий в браке, платит примерно в 3,5 раза больше женатого - чуть больше 1 процента от зарплаты. В нашем примере не рассматривается церковный налог, который в Германии платят верующие двух конфессий - католической и протестантской. В среднем налоговая ставка составляет 9 процентов (в Баварии - 8). Если вы приехали из России и исповедуете православие, то церковный налог вам платить не надо.
А вот социальные отчисления должен делать каждый. На их размер семейное положение не будет оказывать сильного влияния. В рассматриваемом нами примере программист отчисляет в пенсионный фонд, на медицинское страхование, страховку на случай необходимости ухода и безработицы ежемесячно от 986 (семейный) до 997 евро (не состоящий в браке). В итоге на руках у него остается 67 процентов (семейный) или 59 процентов (не состоящий в браке) от зарплаты.
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