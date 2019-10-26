"Сколково": что вышло из проекта российской Кремниевой долины

В середине октября президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) до 2030 года, согласно которой РФ должна стать одним из мировых лидеров в этой области. Это не первая попытка Москвы совершить технологический прорыв.

Предыдущей является инновационный центр "Сколково", который должен был превратиться в российский аналог американской Кремниевой долины, место запуска стартапов и инкубатор развития инновационных технологий. DW проанализировала, какой путь прошел "Сколково", и с помощью экспертов оценила, что получилось из российского проекта Кремниевой долины.

Финансовые скандалы вокруг "Сколково"

Инновационный центр "Сколково" - масштабный федеральный проект, который был начат в 2010 году в период президентства Дмитрия Медведева и по его инициативе. Идея первого в постсоветской России построенного с нуля наукограда заключалась в том, чтобы на территории в 400 гектаров в Можайском районе Москвы создать благоприятную среду для развития инноваций и коммерциализации новых технологий.

"Сколково" получил особый правовой режим, согласно которому стартапы и другие компании-резиденты могут пользоваться налоговыми льготами, возможностью получения грантов, а главное - поддержкой государства на основе многомиллиардного финансирования. Только в 2013-15 годах, по данным Счетной палаты, инновационный центр получил из федерального бюджета 58,1 млрд рублей. Однако начало работы технопарка многим запомнилось, скорее, не достижениями в сфере новых технологий, а финансовыми скандалами.

Виктор Вексельберг

В 2013 году в отношении Александра Бельтюкова, старшего вице-президента фонда "Сколково" (фонд занимается созданием одноименного инновационного центра) было возбуждено уголовное дело. Бельтюкова обвинили в растрате - незаконной передаче депутату Госдумы Илье Пономареву 750 тысяч долларов из средств фонда. После этого фонд "Сколково" подал иск к Пономареву, попросил взыскать с него 9 млн рублей за прочитанный им курс лекций. По данным фонда, Пономарев из десяти лекций качественно провел лишь одну.

Илья Пономарев, чья карьера еще до ухода в политику была связана с инновациями и технологиями, еще в июне 2010 года был назначен советником президента фонда "Сколково" Виктора Вексельберга по международному развитию и коммерциализации технологий.

Одна из конференций в "Сколково", май 2013 года

В марте 2014 года Пономарев - единственный из депутатов - проголосовал в Госдуме против присоединения Крыма к России, а в июне того же года покинул РФ. На следующий год московский суд заочно арестовал Пономарева и объявил его в международный розыск. Сейчас экс-депутат проживает в Украине и имеет украинское гражданство.

В интервью DW он рассказал, что по-прежнему считает уголовное дело против него политически мотивированным, а эпизоды растрат, с которыми связаны обвинения, - "придуманными Следственным комитетом". В 2015 году уголовное дело о махинациях в "Сколково" закрыли, а вот обвинения с Пономарева не сняли.

Как обстоят дела у "Сколково" сегодня?

В последние годы тема коррупции в "Сколково" ушла с повестки дня. Пономарев утверждает, что ее там никогда и не было, а в самом фонде подчеркивают, что все претензии к нему сняты. "Ни одно из обвинений, которые фигурировали в прессе в 2013 году, в результате проверок и Счетной палаты, и других проверяющих госорганов подтверждены не были", - заверил в интервью DW Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково". По его словам, по результатам 9-месячных проверок "Сколково" получил лишь мелкие замечания и рекомендации по изменению системы контроля отчетности, которые фонд "воплотил в жизнь".

Илья Пономарев

Каем полагает, что у "Сколково" высокие показатели успешности для своей отрасли. По его словам, у 70% резидентов технопарка продукт находится в стадии разработки или пилотного тестирования, а 30% уже вывели его на рынок. "Это значительно выше среднего процента успеха в случае венчурных проектов", - отмечает Каем. И добавляет, что указанные 30% резидентов "Сколково" за 2018 год сгенерировали общую выручку на 1,1 млрд долларов. А в 2019 году ожидается рост еще примерно на 200 млн. При этом Каем напоминает, что по закону резидентами инновационного центра могут быть только компании, оборот которых не превышает 1 млрд рублей.

Показатели "30% на 70%" считает адекватными для венчурных проектов и Михаил Демидов, замначальника управления инновационной деятельности Высшей школы экономики (ВШЭ). "Даже на очень капиталоемких и продвинутых в части инфраструктуры рынках выживаемость проекта на 3-4 году существования не выше 40-50 процентов", - пояснил Демидов в комментарии DW.

А вот говоря о прибыльности, эксперт обратил внимание на то, что выручку в 1 млрд долларов генерируют "дочки"-проектные офисы и исследовательские центры крупных компаний, таких как ABBYY, Parallels, "КамАЗ", "Татнефть". Потому, по мнению Демидова, для оценки успешности было бы логичнее учитывать показатели не известных компаний, а остальных резидентов "Сколково", которых, по подсчетам эксперта, около сотни. Соотношение выручки и затрат на "Сколково", бюджет которого с 2013 по 2020 годы должен составить 125.2 млрд рублей, Михаил Демидов называет "гармоничным".

Что получилось и не получилось в "Сколково"?

Герит Шульце (Gerit Schulze), эксперт по России немецкого общества с ограниченной ответственностью Germany Trade and Invest (GTAI), находящегося в собственности министерства экономики Германии, сам недавно был в "Сколково". По его оценке, бюджетные деньги, вложенные в проект, не растрачены, а инвестированы в технологии и пошли на пользу резидентам, среди которых, по словам Шульце, есть и немецкие компании.

Хотя офис GTAI расположен в Германии, сам Шульце находится в Москве, потому хорошо знаком с российской IT-индустрией. Многие направления разработок "Сколково" интересны компаниям из ФРГ и могут быть внедрены на немецком рынке, констатирует эксперт. В первую очередь, речь идет о разработках в области энергоэффективности, биомедицины, биотехнологии и IT.

А вот Илья Пономарев отзывается о "Сколково" исключительно как о "мертвом проекте", который, по его выражению, "убил Путин в 2012 году". На вопрос DW, как именно Путин "убил" проект, Пономарев ответил, что "он закрыл страну, а потом еще и начал войну с Украиной". Именно это, по мнению Пономарева, привело к началу кризиса на рынке венчурных инвестиций в РФ и проект "Сколково" потерял смысл.

Экс-депутат считает, что хотя финансирование проекта и нельзя назвать недостаточным, но основной цели - создания экосистемы стартапов - его инициаторам достичь не получилось. "Была задача остановить утечку мозгов из страны, утечку именно предпринимателей. Что мы имеем после 2014 года? Абсолютную катастрофу в этой области", - уверен Пономарев. По его информации, большинство жизнеспособных российских стартапов их разработчики перенесли из России за границу.

При этом в нынешних проблемах "Сколково" экс-депутат усматривает отражение всей государственной системы России, главной характеристикой которой он называет имитацию. Имитаторами, по мнению Пономарева, являются и многие российские венчурные фонды, которые "существуют ровно столько, сколько их кормит государство", и само "Сколково". "Инноваторы "Сколково" живы ровно столько, сколько им платят. Или же они живут где-то в Кремниевой долине, а в Россию приезжают посветить мордой для того, чтобы получить какие-то государственные деньги и уехать с ними назад в Калифорнию", - заключил экс-депутат.

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