Скандал вокруг "Дау": журналисты обратились с открытым письмом к Берлинале

Российские журналисты, аккредитованные на кинофестиваль Берлинале, обратились к руководителям фестиваля Карло Шатриану и Мариэтт Риссенбик с открытым письмом, в котором усомнились в этичности включения в конкурс фильмов из проекта режиссера Ильи Хржановского "Дау". Обращение появилось на сайте kkbbd.com в субботу, 29 февраля.

"Почему в дни приговора Харви Вайнштейну, в эпоху борьбы с культурой насилия и злоупотреблениями властью в киноиндустрии, Берлинский фестиваль не видит этической проблемы во включении в основной конкурс фильма, содержащего сцены несимулированного психологического и физического насилия с участием непрофессиональной актрисы, а также сцены секса людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения?" - говорится в письме. Его подписали Татьяна Шорохова, Марина Латышева, Ксения Реутова, Дмитрий Барченков и Тамара Ходова.

Берлинале проходил с 20 февраля по 1 марта в Берлине. 29 февраля прошла церемония вручения призов. Главный приз - "золотого медведя" - получил иранский фильм "Зла не существует". Фильм "Дау.Наташа" был награжден "серебряным медведем" за работу немецкого оператора Юргена Юргеса (Jürgen Jürges). На Берлинале также был показан шестичасовой фильм "Дау.Дегенерация".

Создателей "Дау" неоднократно обвиняли в нарушениях этики на прошедших в Харькове съемках. Некоторые критики подозревают, что в фильмах проекта зафиксированы случаи реального насилия.

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