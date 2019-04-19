Силы правительства Ливии ведут контрнаступление против генерала Хафтара

Силы, лояльные ливийскому правительству национального согласия (ПНС), в субботу, 20 апреля, начали контрнаступление против генерала Халифы Хафтара, который ведет наступление на Триполи. Жители южных районов ливийской столицы сообщают о звуках взрывов и бомбардировок. Силы правительства, признанного международным сообществом, нанесли несколько авиаударов по позициям Хафтара примерно в 100 километрах к юго-западу от Триполи.

Через несколько часов управление гражданской авиации Ливии приняло решение закрыть воздушное пространство над международным аэропортом Митига до дальнейших распоряжений. Он являлся единственной функционирующей воздушной гаванью ливийской столицы.

18 апреля ПНС выдало ордер на арест генерала. Военная прокуратура санкционировала арест командующего самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" и его шести подчиненных. Их обвиняют в совершении авианалетов на жилой квартал в ливийской столице.

На следующий день пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Хафтаром его "усилия по борьбе с терроризмом" и "необходимость достичь мира и стабильности" в Ливии.

Россия поддерживает Хафтара

Ливийского генерала поддерживают Египет, ОАЭ и Россия. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На его встрече с главой Минобороны России был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.

Наступление на Триполи

Командующий "Ливийской национальной армией" Халифа Хафтар в начале апреля начал наступление на Триполи. Генерал, поддерживающий парламент в Тобруке на востоке страны, стремится свергнуть правительство национального согласия Фаиза Сараджа.

После начала военного конфликта в Ливии Евросоюз вывел из этой страны своих сотрудников. Представители Миссии по приграничной помощи EUBAM эвакуированы в Тунис.

Более тысячи раненых

По данным Всемирной организации здравоохранения, жертвами боев между повстанцами Хафтара и силами ПНС стали не менее 220 человек, а более тысячи получили ранения. По информации Международной организации по миграции (IOM), свыше 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

75-летний генерал Халифа Хафтар - бывший соратник Муамара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году.

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