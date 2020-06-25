 Силовики пришли к офису ″Открытой России″ в Петербурге | Новости из Германии о России | DW | 25.06.2020

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Россия

Силовики пришли к офису "Открытой России" в Петербурге

Активисты "Открытой России" в Петербурге закрылись в офисе, чтобы туда не могли попасть полицейские.

Полицейская машина в Санкт-Петербурге

Около десяти полицейских вечером в четверг, 25 июня, пришли к офису движения "Открытая Россия" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили DW координатор "Открытой России" в Петербурге Сергей Кузин и исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

По словам Кузина, полицейские не назвали причину своего визита и попыток проникнуть в офис не предпринимали. Около 19.50 мск они ушли.

В то же время Андрей Пивоваров рассказал DW, что пока полицейские стояли на улице перед офисом, несколько активистов движения, находящиеся там, закрылись изнутри. "Так как офис зарегистирован на частное лицо, для проведения обыска полицейским был бы необходим ордер", - пояснил собеседник DW.

Примерно в то же время, когда стало известно о том, что полицейские пришли к офису "Открытки" в Петербурге, к офису движения в Москве пришли четыре человека спортивного телосложения в масках, говорит Пивоваров. Однако, по его словам, на этот раз речь шла не о сотрудниках полиции, а о провокаторах. Активисты "Открытой России" в Москве также закрыли его дверь изнутри, "чтобы перестраховаться".

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    Пять категорий гражданского общества

    В докладе выделено пять категорий гражданского общества. Жители стран с открытым гражданским обществом могут свободно создавать объединения, проводить демонстрации, получать и распространять информацию. В странах с закрытым обществом "царит атмосфера страха", а любая критика правящего режима "жестко наказывается", говорится в документе.

  • Население стран с разными типами гражданского общества

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    Впечатляющие цифры

    Только 2 процента мирового населения, или 148 млн человек, живут в странах с открытым гражданским обществом. Более 7 млн человек - там, где права и свободы ограничены. При этом почти треть населения проживает в государствах с закрытым гражданским обществом.

  • Гражданское общество в Европе

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    Равнение на Европу

    Практически все страны с открытым гражданским обществом находятся в Европе. Среди них - Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия. К странам, где гражданское общество находится под давлением, авторы доклада отнесли Турцию, Беларусь и Россию.

  • Гражданское общество в России, Закавказье и Азии

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    Опасность для гражданских активистов

    Согласно описанию, представленному в докладе, в гражданском обществе, находящемся под давлением, активисты, которые критикуют власть, могут быть подвергнуты слежке, преследованию и запугиваниям. Они также рискуют попасть в тюрьму или быть убитыми. В список стран с таким типом гражданского общества наряду с Россией попали еще 33 государства.

    Автор: Ирина Филатова


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