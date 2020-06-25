Силовики пришли к офису "Открытой России" в Петербурге

Около десяти полицейских вечером в четверг, 25 июня, пришли к офису движения "Открытая Россия" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили DW координатор "Открытой России" в Петербурге Сергей Кузин и исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

По словам Кузина, полицейские не назвали причину своего визита и попыток проникнуть в офис не предпринимали. Около 19.50 мск они ушли.

В то же время Андрей Пивоваров рассказал DW, что пока полицейские стояли на улице перед офисом, несколько активистов движения, находящиеся там, закрылись изнутри. "Так как офис зарегистирован на частное лицо, для проведения обыска полицейским был бы необходим ордер", - пояснил собеседник DW.

Примерно в то же время, когда стало известно о том, что полицейские пришли к офису "Открытки" в Петербурге, к офису движения в Москве пришли четыре человека спортивного телосложения в масках, говорит Пивоваров. Однако, по его словам, на этот раз речь шла не о сотрудниках полиции, а о провокаторах. Активисты "Открытой России" в Москве также закрыли его дверь изнутри, "чтобы перестраховаться".

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