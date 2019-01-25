Сибирская торговая сеть выходит на немецкий рынок

Российская торговая сеть Torgservis откроет в пятницу, 29 января, свой первый супермаркет в Германии. Сеть, представленная в России, супермаркетами "Светофор", откроет филиал в Лейпциге под названием Mere - именно под этим брендом сеть в ноябре открыла супермаркет в Румынии и планирует выйти на польский рынок.

Torgservis не входит в число крупнейших российских торговых сетей и наиболее активна в районе Красноярска. Согласно информации на своем сайте, она работает в формате "жесткого дискаунтера", характеризующееся "минимальным аскетическим исполнением торгового зала и броским внешним оформлением". Продукты в торговом зале лежат в коробках. Из-за этого "цены на 20 процентов ниже среднерыночных, за счет работы напрямую с производителями, жестким контролем над затратами и минимальной торговой надбавке", сообщает сайт.

Немецкий эксперт по маркетингу Мартин Фасснахт (Martin Fassnacht) прогнозирует, что российскую сеть ожидает неудача. "Концепт не будет иметь успеха, он не оправдает себя экономически", - считает эксперт, подчеркивающий, что для успешных переговоров с поставщиками проекту необходимо больше филиалов. "Даже 100 филиалов недостаточно для успеха", - заявил он в интервью Spiegel Online.

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Особенности немецких супермаркетов Самый большой выбор продуктов - в супермаркетах. Дискаунтеры, конечно, таким многообразием похвастаться не могут, но удовлетворят основные потребности потребителя. Экономическая модель немецких дискаунтеров, таких как Lidl и Aldi, имеет успех не только в Германии: филиалы немецких гигантов розничной торговли можно встретить по всему миру.

Особенности немецких супермаркетов Поход в немецкий супермаркет не обойдется без корзинки или тележки. Последние стоят, как правило, на парковках или при входе в магазин. Чтобы взять напрокат одну из них, надо иметь при себе мелочь (50 центов, 1 или 2 евро) или специальный чип. "Залог", который оставляет покупатель, должен мотивировать его вернуть тележку на место.

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Особенности немецких супермаркетов Покупатель может случайно задеть одну из бутылок. От этого никто не застрахован. Сотрудники супермаркета, как правило, реагируют спокойно. Они просто вызовут службу для уборки, не требуя возместить убытки. Но даже если разбилась очень дорогая бутылка, для кошелька это безопасно - у многих в Германии есть страховка на случай причинения ущерба.

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Особенности немецких супермаркетов Несмотря на то, что немцы известны своей любовью к порядку и организованности, длинных очередей в магазинах не избежать: пик приходится на конец рабочей недели или предпраздничные дни. Декабрь - месяц, который из года в год бьет рекорды по продажам. В предрождественский период магазины переполнены.

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