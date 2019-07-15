 Сечин просит предоставить нефтяникам налоговые льготы на 2,6 трлн рублей | Новости из Германии о России | DW | 15.07.2019

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Россия

Сечин просит предоставить нефтяникам налоговые льготы на 2,6 трлн рублей

Глава "Роснефти" попросил Путина поддержать законопроект, предполагающий беспрецедентные налоговые послабления для добывающих компаний, пишут "Ведомости".

Владимир Путин и Игорь Сечин

Владимир Путин и Игорь Сечин

По информации "Ведомостей", глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента РФ Владимира Путина предоставить нефтяным компаниям налоговые льготы на сумму 2,6 трлн рублей. Эти деньги необходимы для инвестиций в развитие Арктики в размере от 5 до 8,5 трлн рублей, пишет газета со ссылкой на письмо от 26 июня, подлинность которого подтвердили семь источников: четыре чиновника, один из возможных участников проекта, а также два человека, близких нефтегазовым компаниям в регионе.

В этом письме Сечин сообщил Путину о планирующемся проекте "Восток ойл", в рамках которого предполагается объединить месторождения "Роснефти" (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с Пайяхским месторождением "Нефтегазхолдинга". Перспективные ресурсы проекта оцениваются в 2,6 млрд тонн углеводородов.

Контекст

В Петербурге начал работу Международный арктический форум. Изменение климата может сделать Арктику открытой для судоходства и добычи ресурсов, а также усиливает борьбу за влияние в регионе. (09.04.2019)

25 мая в рамках ПМЭФ прошли два мероприятия, посвященные энергетике. Докладчиками выступали Шрёдер и Сечин. Первый убеждал в плюсах "Северного потока-2", второй - критиковал "козни Вашингтона". (25.05.2018)

Инвестиции в проект превысят 5 трлн рублей, указал глава "Роснефти". В приложенных к письму расчетах компании KPMG указываются инвестиции в 8,5 трлн рублей.

Законопроект о развитии Арктики

Одновременно, по данным издания, Сечин попросил Путина поддержать законопроект о развитии Арктики, разработанный Минвостокразвития и предполагающий особый режим для инвесторов. В частности, речь идет об освобождении новых нефтегазовых месторождений от уплаты налога на добычу полезных ископаемых, а уже работающих месторождений - от уплаты земельного налога и налога на имущество. Согласно оценке KPMG, льготы для участников проекта "Восток ойл" составят 2,6 трлн рублей.

По данным газеты, Путин передал письмо Сечина премьер-министру Дмитрию Медведеву, написав на нем: "Проработать предложение и доложить". Подлинность этого распоряжения подтвердили два собеседника "Ведомостей".

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