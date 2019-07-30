Сеул сообщил о запуске ракет КНДР в направлении Японского моря

Северная Корея запустила в сторону Японского моря два неопознанных снаряда, предположительно являвшимися баллистическими ракетами малой дальности. Об этом в ночь на субботу, 21 марта, сообщило южнокорейское информационное агентство "Рёнхап" со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи.

По данным Сеула, пуск был осуществлен с территории северо-восточной провинции Хамгён-Пукто. Они пролетели около 410 километров на максимальной высоте в 50 километров.

Это уже третий случай ракетных испытаний Северной Кореей. 9 марта КНДР запустила в направлении Японского моря три ракеты. Позднее в Пхеньяне сообщили, что пуски были проведены в рамках артиллерийских учений, на которых присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Пхеньян обещал прекратить запуски ракет и закрыть полигон

В 2018 году северокорейский лидер объявил о прекращении в стране ядерных испытаний, а также запуска межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, в Северной Корее пообещали закрыть ядерный полигон. На встрече президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, который обязывал КНДР провести полную денуклеаризацию.

В июне 2019 года лидеры двух стран договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне. В октябре делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме, правда тогда северокорейская сторона заявила о провале встречи. В Госдепартаменте США назвали переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.

31 декабря 2019 года Ким Чен Ын заявил, что продолжит ракетные испытания, если Вашингтон не пересмотрит свою политику в отношении Пхеньяна.

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