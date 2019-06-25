 Сессия ПАСЕ: с Россией, но без Украины | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 25.06.2019

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Европа

Сессия ПАСЕ: с Россией, но без Украины

На сессии ПАСЕ оспорены полномочия делегации РФ. Несмотря на это, российские депутаты получили возможность полноценно участвовать в работе ассамблеи. Делегация Украины возмущена. Репортаж DW.

Зал пленарных заседаний ПАСЕ

Зал пленарных заседаний ПАСЕ

Полномочия российских депутатов, которые утром во вторник, 25 июня, заняли свои места в сессионном зале Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), были оспорены дважды в первые же минуты заседания. Вначале депутат-консерватор из Грузии Нино Гогадзе заявила, что делегация Госдумы РФ не имеет права на участие в ПАСЕ из-за нарушений Москвой основополагающих норм международного права.

Затем представитель Украины Владимир Арьев обжаловал полномочия россиян по процедурным основаниям, поскольку в состав делегации РФ входят депутаты, представляющие население аннексированного Россией Крыма.

Визовые санкции - не помеха

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье объявила, что заявления об обжаловании полномочий делегации РФ рассмотрят мониторинговый и регламентный комитеты ассамблеи, которые подготовят соответствующую резолюцию. Однако шансов на то, что полномочия российских депутатов в ПАСЕ будут вновь ограничены, судя по всему, немного.

Лилиан Мори Паскье

Лилиан Мори Паскье

Ведь, принимая во внимание то, как 24 июня проходило продлившееся девять часов обсуждение и голосование за резолюцию, которая устранила препятствия на пути к возвращению российской делегации в ПАСЕ, становится ясно: большинство в ассамблее намерено любой ценой воплотить в жизнь принципиальное политическое решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

Майское решение, в котором отмечается, что каждая страна-член Совета Европы "имеет право и обязанность" участвовать в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи, помимо других стран также поддерживают Франция и Германия.

Здание Совета Европы в Страсбурге

Здание Совета Европы в Страсбурге

Об этом свидетельствует и тот факт, что, несмотря на персональные визовые санкции ЕС против, как минимум, трех членов делегации России - Леонида Слуцкого, Игоря Лебедева и Леонида Калашникова, - эти российские депутаты смогли беспрепятственно добраться до Страсбурга. В соответствии с нормами международного права, визовые ограничения не распространяются на представителей международных организаций.

Однако в понедельник, 24 июня, когда делегация РФ прибыла в Страсбург, находящиеся под санкциями россияне формально еще не были членами ассамблеи. Ограничительные меры в отношении Слуцкого, Лебедева и Калашникова также не помешали им получить визы во французском консульстве в Москве.

Без полномочий, но с правами

Заверив, что мониторинговый и регламентный комитеты ПАСЕ изучат требования об обжаловании полномочий российской делегации, Лилиан Мори Паскье отметила, что депутаты Госдумы уже могут участвовать в работе ассамблеи наравне с другими коллегами. Исключением станет лишь голосование, в ходе которого будет обсуждаться возможность ограничения полномочий делегации из РФ.

Леонид Слуцкий выступает на сессии ПАСЕ, январь 2015 года

Леонид Слуцкий выступает на сессии ПАСЕ, январь 2015 года

Возмущение ряда депутатов вызвало заявление Паскье о том, что кандидатом на пост зампредседателя ПАСЕ выдвинут заместитель главы российской делегации Леонид Слуцкий, и решение по его кандидатуре будет приниматься путем тайного голосования.

Позицию председателя ПАСЕ не изменило замечание британского депутата Джорджа Фолкса, отметившего, что в отношении Слуцкого действуют санкции ЕС. Кроме того, его полномочия как члена российской делегации пока что не подтверждены.

"Российские депутаты имеют право занимать руководящие должности в ПАСЕ наравне с представителями всех других делегаций", - с улыбкой парировала Паскье. Ее высказывание возмутило депутата от Украины Марию Ионову. "Может, давайте включим в состав российской делегации еще и военных, которые сбили МН17 и загубили сотни жизней?", - резко отреагировала Ионова, за что председатель ПАСЕ сделала ей замечание за "высказывание не по существу".

Контекст

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После этого слово взял глава российской делегации Петр Толстой. Он поблагодарил депутатов ПАСЕ за то, что "вчера они допоздна заседали ради того, чтобы диалог продолжался", и российская делегация могла работать. "Но я хотел бы, чтобы членов нашей делегации не оскорбляли и не называли убийцами", - возмущенно добавил Толстой.

"Рядом в зале сидеть не будем"

Реакция украинской делегации на происходящее была вполне предсказуема: депутаты покинули зал заседаний. "Мы не будем продолжать нашу деятельность на этой сессии - за исключением обсуждения тех вопросов, в которых речь идет об агрессии России и обжаловании полномочий российской делегации ", - пояснил в беседе с DW замруководителя украинской делегации Георгий Логвинский.

По его словам, в том случае если ПАСЕ окончательно подтвердит полномочия россиян, на что "есть большие шансы", украинская делегация предложит Верховной раде прекратить участие в сессионных заседаниях ассамблеи. Логвинский уточнил, что члены украинской делегации по-прежнему будут участвовать в работе комитетов ПАСЕ и продолжать отстаивать интересы государства. "Но сидеть в сессионном зале рядом с россиянами мы не будем", - пообещал Логвинский.

Голосование по резолюции о полномочиях российской делегации состоится в среду, 26 июня, во второй половине дня. По его результатам полномочия россиян могут быть подтверждены, не подтверждены или подтверждены с ограничениями.

Последний вариант предполагает введение минимальных санкций, оставшихся в распоряжении у ПАСЕ. Одна из них, к примеру, запрещает членам делегации РФ выступать в качестве докладчиков или входить в состав мониторинговых миссий ПАСЕ. Но вопрос, готова ли ассамблея пойти хотя бы на этот шаг, остается открытым.

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