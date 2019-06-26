Сессия ПАСЕ в Страсбурге: Москва рассчитывает на победы, Киев будет держать удар

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая открывается в Страсбурге в понедельник, 27 января, имеет все шансы превратиться в площадку жесткой дипломатической схватки. Первое в этом политическом сезоне заседание ассамблеи станет чистым листом, с которого перезапустят свои отношения РФ и ПАСЕ после пятилетнего санкционного противостояния, начавшегося в 2014 году из-за аннексии Россией украинского Крыма и развертывания военных действий в Донбассе. Изменения в регламент, за которые ПАСЕ проголосовала в июне прошлого года, позволили обезопасить российскую делегацию от обжалования ее полномочий в будущем.

Для новоизбранной украинской делегации, бойкотировавшей осеннюю сессию в знак протеста против безусловного возвращения российской делегации, нынешнее заседание ассамблеи станет первым серьезным опытом в отстаивании национальных интересов в стенах ПАСЕ.

В Страсбург - в полном составе и со стратегией

Как сообщил DW член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, в Страсбург делегация отправится в полном составе. "У нас есть выработанная стратегия, но я не буду открывать вам все ее детали. Могу лишь сказать, что мы собираемся бороться с российской гибридной агрессией, которая происходит в том числе и в ПАСЕ ", - сказал Гончаренко.

Об общности позиции украинской делегации, в состав которой входят семь депутатов от партии "Слуга народа" и по одному от "Европейской солидарности", "Батькивщины", "Голоса", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и депутатской группы "За будущее", говорить пока сложно. "Конечно, я хочу, чтобы мы работали слаженно, но как это будет на самом деле, пока сказать сложно", - признал Гончаренко. А сплоченность украинским депутатам понадобится, потому что их ждут серьезные вызовы.

Резолюция ПАСЕ о санкциях

Один из них - дебаты и голосование за резолюцию о совместной дополняющей процедуре Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) и ПАСЕ, которая должна запускать в действие процесс исключения из рядов Совета Европы страны, грубо нарушающей устав организации.

Дело в том, что изменения, внесенные летом в регламент ПАСЕ для того, чтобы позволить вернуться туда России, сделали невозможными жесткие санкции против страны-нарушительницы, в частности лишение ее права голоса. Взамен было предложено гармонизировать деятельность всех уставных органов СЕ и ввести общую санкционную процедуру, к которой были бы привлечены КМСЕ, ПАСЕ и генеральный секретарь СЕ и которая могла бы запустить в действие статью 8 устава Совета Европы. В ней говорится, что любая страна, которая нарушила нормы международного права, может быть лишена права представительства в организации и быть исключена из ее рядов.

"По моему личному мнению, эта процедура была придумана для того, чтобы найти какое-то оправдание возвращению России, что, мол, сейчас мы все России прощаем, но на будущее у нас будет вот такой механизм", - сказал в комментарии DW литовский депутат Эгидиус Варейкис.

Процедура введения санкций ПАСЕ невыполнима

Механизм новой совместной санкционной процедуры, описанный в проекте резолюции, доклад к которой готовил немецкий социал-демократ и евродепутат Франк Швабе (Frank Schwabe), настолько сложен, что "эта процедура фактически невыполнима", считает Гончаренко. По его словам, для того, чтобы ее начать, необходимо 1\5 голосов членов ассамблеи, а принята она может быть 2\3 голосов. Кроме этого процедура должна пройти через несколько этапов, включая консультации и разработку "дорожной карты".

"Легче поверить в то, что скульптуры у здания Совета Европы заговорят, чем в то, что реально пройти все эти этапы", - считает украинский депутат. При этом он отметил, что "если резолюция будет принята в том виде, в котором она сейчас подготовлена, то это станет победой россиян". Однако Гончаренко сообщил, что украинская делегация и ее партнеры в ПАСЕ готовят ряд поправок в текст резолюции и выразил надежду, что их удастся внести.

Леонид Слуцкий выступает на сессии ПАСЕ, январь 2015 года

Вице-президенты ПАСЕ: по квоте или по принципам?

Во время зимней сессии ассамблея будет также назначать своих вице-президентов, среди которых должен быть кандидат от России. Обычно назначения вице-президентов ПАСЕ происходит согласно квотам, и предложенные национальной делегацией кандидаты вступают в должность автоматически. Однако если против этого назначения выступит не менее 20 депутатов, то в этом случае назначается тайное голосование.

Так, на летней сессии в прошлом году украинская делегация заблокировала кандидатуру Леонида Слуцкого, которого российская делегация выдвинула на должность вице-президента ПАСЕ. Во время тайного голосования он не набрал необходимого количества голосов, поэтому его кандидатура была снята. На этот раз российская делегация выдвинула Петра Толстого, назвавшего Грузию и Украину"злобными инвалидами", которые "благодаря" России "остались без части своих территорий".

Будет ли Украина блокировать и эту кандидатуру и хватит ли членам украинской делегации, большинство из которых новички во внешней политике, дипломатического мастерства, чтобы убедить депутатов ассамблеи не голосовать за кандидатуру Толстого, станет известно в первый день сессии, когда состоится назначение вице-президентов ПАСЕ.

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