Сериал "Чернобыль": за что в Германии его критикуют

В США, Великобритании и в Украине завершившийся во вторник, 4 июня, мини-сериал "Чернобыль" американской кабельной телесети HBO вызвал волну восторженных откликов и стал темой обсуждения в соцсетях. В России восторг после первых серий сменился на гораздо более скептическое отношение, оставшись горячей темой для дискуссий, и не только среди кинокритиков. Между тем в Германии - почти тишина. Это выглядит странно.

Почему "Чернобыль" не стал событием в Германии

Во-первых, чернобыльская катастрофа в 1980-е дала важный толчок не только молодой тогда партии "зеленых" в ФРГ, которые спустя десять лет пришли к власти, но и реально коснулась страны и изменила общество. Бавария была одним из самых пострадавших регионов. Участки зараженной почвы в лесах остались до сих пор. Во-вторых, сегодня в Германии "зеленые" снова на подъеме и в некоторых опросах даже выходят на первое место среди всех партий - на этот раз на фоне проблем, вызванных глобальным потеплением.

После недавних выборов в Европарламент страна обсуждает обращение видеоблогера Rezo, в котором тот раскритиковал правящие партии за провал экологической политики. По пятницам школьники проводят демонстрации, требуя радикальных мер с целью остановить изменение климата. Наконец, в третьих, Германия - единственная крупная западная страна, объявившая об отказе от ядерной энергетики после катастрофы на АЭС, правда, не на чернобыльской, а в японской Фукусиме.

Сотрудники ЧАЭС незадолго до аварии - кадр из сериала "Чернобыль"

Тем не менее сериал "Чернобыль", который - так совпало - вышел на гребне новой экологической волны в Германии, не стал здесь событием. Возможно, это связано с тем, что он был показан по платному телеканалу Sky, у которого небольшой охват аудитории. А возможно, причина в том, что "Чернобыль" не вызвал бурной положительной реакции в прессе, хотя все основные газеты о нем написали. В целом тон публикаций, большая часть которых появилась в середине мая, - фильм хорош, но слишком драматичен.

Süddeutsche Zeitung: "Несколько неудачная драма-боевик"

Самую разгромную рецензию написала журналистка Марлене Вайс (Marlene Weiss) в леволиберальной газете Süddeutsche Zeitung из Мюнхена. В газетной версии ее статья называлась "Взрыв лжи", что можно трактовать не только как отсылку к главной идее фильма о цене лжи, когда масштаб катастрофы на ЧАЭС замалчивались, но и как критику самого фильма. В онлайн-версии Вайс озаглавила публикацию так: "Слишком много драмы за счет правды". Журналистка (физик по образованию), которая специализируется на научных статьях, считает, что "Чернобыль" - "несколько неудачная драма-боевик".

Валерий Легасов и Борис Щербина прибыаают на ЧАСЭ для расследования - кадры из сериала "Чернобыль"

Вайс пишет, что фильм сделан "в принципе неплохо", и приводит в пример "убедительную версию Украины 80-х", но, рассказывая о самой тяжелой ядерной катастрофе в истории человечества, его создатели, по выражению журналистки, "заврались". В частности, она критикует эпизоды, в которых член комиссии по расследованию причин аварии на ЧАЭС, советский ученый Валерий Легасов рассказывает партийному руководству о том, какие драматичные последствия может иметь катастрофа, или предрекает, "кто и когда мучительно умрет".

Предположения о том, что выброс радиоактивного пара, которого действительно опасались в впервые дни аварии, может привести к "концу Киева, Минска и сделать непригодной для жизни пол-Европы", Вайс считает слишком преувеличенными с целью "максимальной драматизации". Не понравилась ей и "пафосная" сцена суда в конце сериала, Вайс назвала ее "окончательным отрывом от реальности".

Frankfurter Allgemeine: Такого страха не было со времен "Лодки"

Более благосклонная рецензия вышла в консервативной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "Мастерство этого сериала" заключается в том, как было показано действие мощной, невидимой разрушительной силы - радиации, пишет обозреватель Аксель Вайдеман (Axel Weidemann). Он хвалит находки сценариста и режиссера - черный столб дыма над атомной станцией; падающий на ничего не подозревающих жителей радиоактивный пепел; птицу, рухнувшую замертво, или ветер, играющий волосами детей.

Щербина и Легасов (в центре и слева) следят за ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС - кадр из сериала "Чернобыль"

"Происходящее на экране бьет зрителя с такой силой, что хочется бежать", - отмечает Вайдеман. По его мнению, такое чувство тревоги, страха не вызывал ни один фильм со времен "Лодки" Вольфганга Петерсена" (Das Boot, фильм о судьбе экипажа нацисткой подводной лодки во время Второй мировой войны в Атлантике. - Ред.).

Но и FAZ критикует "Чернобыль" за фактчекинг, называя его "слабым местом". "Зачем постоянно указывается на опасность изотопа урана-235, хотя к загрязнению вокруг станции привели в основном изотопы цезия-137 и йода-131, - сериал не дает ответа", - указывает Вайдеман. "Еще более неудачным" он считает то, что авторы сериала перенесли крушение вертолета рядом с разрушенным реактором на второй день после катастрофы, в то время как на самом деле это произошло гораздо позже, в октябре 1986 года.

Тем не менее в целом журналист считает, что "сериал нужно хвалить - за сдержанный тон, которым он показывает зрителям катастрофу и тотальную утрату контроля".

Welt am Sonntag и Spiegel Online: сенсационно удачная реконструкция

Одну из самых развернутых и детальных рецензий написала воскресная берлинская газета Welt am Sonntag. Ее автор Рихард Кеммерлингс (Richard Kämmerlings) считает, что "суть сериала - в меньшей степени выяснение причин, а скорее - последствия и реакция на разных уровнях".

Отметив "гиперреализм" в изображении лучевой болезни, Кеммерлингс хвалит "Чернобыль" за "контраст между красотой и ужасом", приводя в пример сцену с детьми, играющими в момент, когда на них падает радиоактивный пепел. "Сенсационно удачной" называет журналист "дотошную реконструкцию интерьера, одежды… и вообще всего позднесоветского антуража".

В целом позитивную статью опубликовал сайт гамбургского издания Der Spiegel, хотя в печатной версии журнала места для этой темы не нашлось. Единственное, за что автор Тиль Кадрицке (Till Kadritzke) критикует сериал HBO, так это за слишком гипертрофированно, "до идиотизма", изображенных "советских аппаратчиков".

По его мнению, это - наследие американского кино времен холодной войны. И все же, пишет Кадрицке, "сужение исторической правды до противостояния невежественного правительства с предупреждающими об опасности учеными вполне имеет смысл". Он считает, что целью авторов была "не столько точная реконструкция исторического события, а ее использование для современных дебатов".

Если такая цель у авторов фильма действительно была, то, судя по прессе, в Германии они ее не достигли - во всяком случае пока.

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