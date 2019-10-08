 Серебренникову вручен французский Орден искусств | Новости из Германии о России | DW | 15.10.2019

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Россия

Серебренникову вручен французский Орден искусств

Церемония награждения известного российского режиссера состоялась в посольстве Франции в Москве. Посол Сильви Берманн назвала Серебренникова ключевой фигурой современного искусства России.

Кирилл Серебренников

Известный российский театральный режиссер Кирилл Серебренников удостоен Ордена искусств и словесности министерства культуры Франции. Церемония вручения награды состоялась в понедельник, 14 октября, в посольстве Франции в Москве. Серебренников стал Командором ордера. Это высшая степень отличия.

Посол Франции в РФ Сильви Берманн в своем микроблоге в Twitter написала, что вручение ордена Серебренникову является для нее радостью и честью. "Вы - ключевая фигура современного искусства в России, но ваша известность выходит далеко за пределы страны, ваша карьера удивительно богата и разнообразна", - констатировала Берманн.

Кирилл Серебренников в ответном слове отметил, что он впервые удостоен государственной награды: "Мне всегда казалось, что государство действует помимо нашей воли: оно развязывает войны и возбуждает против нас дела. Так что к любому государству я отношусь настороженно. Но в данном случае это награда за то, что мы с моими коллегами все эти годы старались построить мосты между странами, народами и культурами. Вот за это я этот прекрасный орден беру с удовольствием", - сказал знаменитый российский режиссер.

Контекст

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Дело "Седьмой студии"

Звание Командора искусств и словесности было присвоено Серебренникову 2 августа 2018 года, когда режиссер еще находился под домашним арестом как фигурант резонансного дела "Седьмой студии". 8 апреля 2019 года суд изменил меру пресечения Серебренникову на подписку о невыезде. В сентябре Мещанский суд Москвы постановил вернуть дело "Седьмой студии" в прокуратуру и 8 октября дело было возвращено в суд.

Орден искусств и словесности присуждается министерством культуры Франции с 1957 года за особый вклад в развитие французского и мирового искусства. Среди деятелей российской культуры лауреатами этой награды становились Юрий Любимов, Галина Вишневская, Петр Фоменко, Олег Табаков, Павел Лунгин и президент СССР Михаил Горбачев.

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