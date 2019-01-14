Сербия с ликованием встречает Путина: всего лишь шоу?

Белградские таблоиды уже поспешили сообщить, что в столице Сербии президента России Владимира Путина будут встречать около 70 тысяч человек. Акцию организует НКО "Центр по развитию Белграда", которую даже среди знатоков политических кругов в Сербии мало кто знает. Ее глава Владимир Естрович утверждает, что не получал от правительства средств на организацию встречи Путина на улицах столицы. Однако на пресс-конференции в Белграде он с гордостью заявил, что оба президента выступят на мероприятии с короткой речью.

В то же время в сербские СМИ утверждают, что многие почитатели приедут в столицу из провинции не из чистого восторга перед российским президентом. Так, интернет-портал "Politik Ekspres" сообщил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) вознаградит своих сторонников, которые захотят поприветствовать Путина, 13 евро суточных, а также предоставит бесплатное питание и доставку на автобусах. Представители СПП отвергли подобные утверждения.

Путин - помощник в избирательной кампании



Для президента Сербии Александара Вучича, по всей видимости, крайне важно сняться с Путиным на фоне ликующей толпы - с начала сентября прошлого года в Белграде проходят еженедельные антиправительственные демонстрации с участием десятков тысяч человек. Они требуют положить конец политическому произволу и объективно освещать политические события на общественно-правовых телеканалах.

Акция протеста в Белграде против президента Александара Вучича, 12 января 2019 года

В то же время и Путин сможет использовать этот визит в своих целях. По данным опроса "Левада-центра", проведенного в конце прошлого года, все больше россиян возлагают ответственность за проблемы в РФ на президента. "Путину нужен визит в страну, который не останется незамеченным. В страну, которая не принадлежит к числу бывших советских республик, а является кандидатом на членство в ЕС, в страну, где его любят, ценят и поддерживают. Сербия - именно такая страна", - говорит в беседе с DW сербский политолог Борис Варга.

Символические жесты и стратегическая амбивалентность

Вучич и Путин встречались уже 12 раз. Однако в предстоящем визите не должно быть недостатка в патетических жестах. Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал россиян и сербов "действительно братскими народами". В тоже время стало известно, что Александару Вучичу будет вручен орден Александра Невского, - высокая государственная награда Российской Федерации.

Путин и Вучич в Белграде, фото из архива

Среди тех, кто был удостоен этого ордена, - приближенные к Кремлю олигархи и государственные чиновники, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, коммунист Владимир Зюганов, президенты Беларуси Александр Лукашенко и Казахстана Нурсултан Назарбаев. Проправительственные сербские СМИ называют эту награду "исторической".

Глава сербского отделения Фонда имени Генриха Бёлля Симон Ильзе (Simon Ilse) отмечает не только символическую, но и стратегическую амбивалентность правительства Александара Вучича: по его словам, у Сербии "отсутствует основная стратегическая ориентация на Евросоюз, и заигрывания с Россией это лишь подтверждают".

Движение на Запад с оглядкой на Россию

В 2008 году сербский регион Косово провозгласил независимость, которую Белград до сих пор не признал. При поддержке России и Китая в Совете Безопасности ООН Сербия препятствует принятию Косово в состав ООН. Белград стремится в ЕС, при этом не желает ни скорректировать политику по Косово, ни отказаться от тесной дружбы с Москвой.

Сербия также не присоединилась к санкциям ЕС в отношении России. По словам Симона Ильзе, это является одним из препятствий для вступления страны в Евросоюз, поскольку противоречит 31-й статье Договора ЕС об общей внешней политике и политике безопасности. "Вступление сможет произойти лишь в том случае, если Сербия поддержит санкции, введенные ЕС против России после аннексии Крыма", - говорит Ильзе.

В то время как нынешние сербские власти ищут политическую близость к России, экономическая реальность развивается совсем в другом направлении. Почти две трети экспорта Сербии приходится на государства ЕС. В странах Евросоюза живет, работает и учится гораздо больше сербов, чем в России.

Принадлежащий "Газпром-нефти" НПЗ в сербском Панчево

С другой стороны, малыми средствами Москва достигает в Сербии значительного политического и экономического влияния. К примеру, компания "Газпром нефть" контролирует всю сербскую нефтяную отрасль с 2009 года, утверждая, что инвестировала в модернизацию этого сектора около 3 млрд евро. В 2013 году в Сочи была подписана декларация о стратегическом партнерстве между Сербией и Россией. Существует также соглашение о свободной торговле между двумя странами.



Но Путин никому не делает подарков, говорит Симон Ильзе. "Белград платит за сырье из России значительно больше, чем Германия, которая ввела санкции против Москвы", - отмечает руководитель сербского отделения Фонда имени Генриха Бёлля.



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