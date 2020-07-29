Сенат США выяснил, как братья Ротенберги обходят санкции

Компании, связанные с российскими миллиардерами братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами, годами успешно обходили санкции США, продолжая совершать многомиллионные сделки на рынке произведений искусства. Об этом говорится в докладе под названием "Арт-индустрия и политика США, которые подрывают санкции", представленном в среду, 29 июля, членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.

Расследование, которое было положено в основу этого 147-страничного доклада, продолжалось два года. Его авторы изучили данные главных аукционных домов, в том числе "Сотбис" и "Кристис", частных торговцев произведениями искусства в Нью-Йорке, а также семи финансовых институтов. Главный вывод исследования: отсутствие регулирования в сфере арт-индустрии в Соединенных Штатах делает возможным нарушение норм законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Как Ротенберги получили доступ к рынку США

Рынок произведений искусства - самый большой нерегулируемый рынок в США, утверждается в докладе. А поскольку ему свойственна анонимность, многомиллионные сделки могут проводиться там и в интересах людей, находящихся под санкциями, выяснили сенаторы.

По данным подкомитета по расследованиям, именно этим воспользовались братья Ротенберги, чтобы получить доступ к американской экономике, даже находясь под санкциями Вашингтона.

Аркадий Ротенберг и Владимир Путин

Помогал им в этом московский арт-консультант с гражданством США Грегори Бальцер, считают авторы доклада. Предположительно, с мая по ноябрь 2014 года Бальцер приобрел в США на деньги связанных с бизнесменами компаний произведения искусства на сумму 18 млн долларов. Кроме прочего, речь идет о картине Рене Магрита "La Poitrine" стоимостью 7,5 млн долларов.

Отмывание денег через приобретение объектов искусства

При этом произведения искусства были не единственным объектом сделок компаний, связанных с братьями Ротенбергами. По данным сенаторов, общая сумма сделок, заключенных ими в США после введения санкций, составляет 91 млн долларов.

"Совершенно неприемлемо, что правила, направленные на предотвращение отмывания денег, не применяются, когда кто-то приобретает произведение искусства стоимостью в несколько миллионов долларов", - прокомментировал эту ситуацию один из авторов доклада, сенатор-демократ Том Карпер.

Санкции США в отношении семьи Ротенбергов

Соединенные Штаты наложили санкции на членов семьи Ротенбергов 14 марта 2014 года. Через два дня тогдашний президент США Барак Обама также подписал указ о введении санкций против России в связи с аннексией Крыма.

20 марта особые санкции были наложены на ряд граждан РФ, тесно связанных с президентом России Владимиром Путиным. В их числе были и Борис и Аркадий Ротенберги. О тесных связях этих предпринимателей с Путиным свидетельствуют крупные государственные заказы, полученные компаниями, которыми они владеют, считают в Сенате США.

В апреле 2014 года Минфин США также наложил санкции на компании Ротенбергов. Позже санкции были введены и в отношении сына Бориса Ротенберга Романа (июнь 2016 года) и сына Аркадия Ротенберга Игоря (апрель 2018 года). Основанием для введения этих санкций стали тесные финансовые связи Романа и Игоря Ротенбергов с их находящимися под санкциями отцами, указали в Сенате.

Журнал Forbes оценивает состояние Аркадия Ротенберга в 2,9 млрд долларов, а его брата Бориса - в 1,2 млрд долларов.

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