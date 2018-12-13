 Сенат США возложил вину за убийство Хашогги на саудовского кронпринца | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.12.2018

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Мир

Сенат США возложил вину за убийство Хашогги на саудовского кронпринца

После убийства журналиста Хашогги, президент Трамп, вопреки выводам ЦРУ, отказался возложить ответственность на принца Сальмана. Сенаторы демонстративно поддержали резолюцию с обвинениями в адрес саудовского кронпринца.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман

Сенат США, где большинство составляют члены Республиканской партии Дональда Трампа, демонстративно отмежевался от политики американскогго президента в отношении Саудовской Аравии. В резолюции, принятой вечером в четверг, 13 декабря, сенаторы возложили ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги на могущественного наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана. 

В другой резолюции сенаторы призвали США прекратить поддержку вмешательства Саудовской Аравии в гражданскую войну в Йемене. США делятся с саудовским королевством разведывательной информацией и обучают саудовских пилотов.

Контекст

Все больше улик указывают на то, что за убийством журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле мог стоять наследный принц бен Сальман. Американские спецслужбы считают его заказчиком, пишет газета Washington Post. (17.11.2018)

Дело убитого саудовского журналиста Хашогги неизбежно вызывает сравнение с отравлением Скрипалей. Москва и Эр-Рияд предпочитают противоположные пути разрешения таких ситуаций, отмечает Александр Плющев. (26.10.2018)

Откровенный вызов

Это первый случай, когда Сенат столь явно бросает вызов Трампу в сфере внешней политики. Дональд Трамп ставит под вопрос причастность принца Сальмана к убийству Хашогги, несмотря на то, что ЦРУ со "средней до высокой степени вероятности" считает, что именно саудовский кронпронц приказал убить этого журналиста на территории саудовского консульства в турецком Стамбуле.

Трамп не желает отказываться от тесного партнерства с Саудовской Аравией, аргументируя это, в частности, выгодой, которую получает американская оборонная промышленность. Администрация Трампа также сформировала с Эр-Риядом совместный фронт против Ирана, который в гражданской войне в Йемене оказывает поддержку шиитским повстанцам-хуситам.

Принятая Сенатом резолюция теперь передается в Палату представителей, которая, однако, рассмотрит данный документ не ранее января. Кроме того, Трамп может наложить вето на данную резолюцию, поэтому принятие Сенатом этого документа имеет скорее символическое значение, отмечает агентство AFP.

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    Автор: Максим Филимонов


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Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

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