Сенат США возложил вину за убийство Хашогги на саудовского кронпринца

Сенат США, где большинство составляют члены Республиканской партии Дональда Трампа, демонстративно отмежевался от политики американскогго президента в отношении Саудовской Аравии. В резолюции, принятой вечером в четверг, 13 декабря, сенаторы возложили ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги на могущественного наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальмана.

В другой резолюции сенаторы призвали США прекратить поддержку вмешательства Саудовской Аравии в гражданскую войну в Йемене. США делятся с саудовским королевством разведывательной информацией и обучают саудовских пилотов.

Откровенный вызов

Это первый случай, когда Сенат столь явно бросает вызов Трампу в сфере внешней политики. Дональд Трамп ставит под вопрос причастность принца Сальмана к убийству Хашогги, несмотря на то, что ЦРУ со "средней до высокой степени вероятности" считает, что именно саудовский кронпронц приказал убить этого журналиста на территории саудовского консульства в турецком Стамбуле.

Трамп не желает отказываться от тесного партнерства с Саудовской Аравией, аргументируя это, в частности, выгодой, которую получает американская оборонная промышленность. Администрация Трампа также сформировала с Эр-Риядом совместный фронт против Ирана, который в гражданской войне в Йемене оказывает поддержку шиитским повстанцам-хуситам.

Принятая Сенатом резолюция теперь передается в Палату представителей, которая, однако, рассмотрит данный документ не ранее января. Кроме того, Трамп может наложить вето на данную резолюцию, поэтому принятие Сенатом этого документа имеет скорее символическое значение, отмечает агентство AFP.

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