 Сенатор США призвал ″разрешить вопрос″ с кронпринцем в деле Хашогги | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.01.2019

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Мир

Сенатор США призвал "разрешить вопрос" с кронпринцем в деле Хашогги

Продвижение в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда невозможно, считает сенатор Линдси Грэм. Королевство отрицает причастность наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Журналист Джамаль Хашогги и наследный принц Мухаммед бен Сальман

Журналист Джамаль Хашогги и наследный принц Мухаммед бен Сальман

Дальнейшее продвижение в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда невозможно до тех пор, пока не "разрешен вопрос" с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил в субботу, 19 января. В ходе выступления в Анкаре сенатор от штата Южная Каролина особо выделил санкционную политику Конгресса США в отношении подданных королевства, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Контекст

После убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги представители мировой политической и экономической элиты дистанцируются от Саудовской Аравии. Как на это отреагируют в Эр-Рияде? (20.10.2018)

Отравлением Скрипалей и похищение Джамаля Хашогги - эти и подобные инциденты говорят о том, что спецслужбы стали работать более открыто. Что это - непрофессионализм или осознанная стратегия? (19.10.2018)

Новым кронпринцем Саудовской Аравии объявлен Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. У него уже есть немалый внешнеполитический опыт, но с новаторскими идеями он пока не выступал. (23.06.2017)

Эр-Рияд отрицает причастность наследного принца

Проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак с гражданкой Турции.

19 октября Эр-Рияд признал убийство журналиста, однако отрицает причастность наследного принца Мухаммеда бен Сальмана к преступлению. По версии Генпрокуратуры королевства, в саудовском консульстве произошла "драка", приведшая в итоге к смерти Хашогги. Останки до сих пор не найдены.

В ноябре Соединенные Штаты ввели санкции против 17 нынешних или бывших представителей властей Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста. В том же месяце Германия и Франция ввели визовые запреты в отношении 18 подданных королевства, подозреваемых в причастности к преступлению.

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


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Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

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Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги  

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Убийство Хашогги: что грозит Саудовской Аравии  

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Ряд сенаторов обвинил американского лидера в том, что Белый дом играет роль пиар-конторы наследного саудовского принца. Трамп выпустил заявление об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

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