 Сенатор США призвал ЕС к поиску баланса в отношении санкций против РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 18.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Сенатор США призвал ЕС к поиску баланса в отношении санкций против РФ

Американские сенаторы намерены координировать свои усилия по введению новых санкций против РФ с Евросоюзом. По их мнению, Брюсселю следует уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей.

Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес

Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес

Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес считает, что в вопросе санкций против Москвы странам ЕС следует найти баланс между собственной безопасностью и экономическими интересами. Об этом он заявил в понедельник, 18 февраля, во время выступления, организованного Германским фондом Маршалла Соединенных Штатов (The German Marshall Fund of the United States - GMF). Менендес является одним из авторов законопроекта о дополнительных санкциях в отношении России за вмешательство в выборы в США, действия в Сирии и агрессию против Украины, передает корреспондент DW.

"Нашим друзьям в Европе следует подумать о своей безопасности и поиске баланса между их безопасностью и экономическими отношениями с Россией, включая энергетику, - заявил Менендес. - Потому чрезвычайно важной является работа с Европой над диверсификацией источников энергоносителей - чтоб они не зависели от Путина и России", - добавил он.

Контекст

Исключения из Газовой директивы ЕС для "Северного потока - 2" ФРГ отныне может сделать лишь после согласования с Еврокомиссией. Это уменьшит политические риски от проекта, считает обозреватель FAZ. (14.02.2019)

В бундестаге прошло обсуждение "Северного потока - 2". Одни парламентарии считают, что, поддерживая это строительство, ФРГ предает европейскую солидарность, другие говорят о экономической необходимости проекта. (13.02.2019)

EastMed Pipeline как пример диверсификации

Руководство США хотело бы увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Однако Менендес не упомянул СПГ. Примером диверсификации он назвал проект Восточно-Средиземноморского газопровода, или EastMed Pipeline. Этот трубопровод должен соединить Израиль, Кипр, Грецию и Италию для поставок газа в ЕС из восточной части Средиземного моря.

Сенатор также подтвердил, что он и его коллеги хотят координировать свои действия по поводу санкций с Евросоюзом.

"Мы внесли целый раздел в наш законопроект для сотрудничества с нашими союзниками, в том числе в Европе, для того, чтоб идеально достичь нашей цели. Нашей единственной целью является побудить Россию уважать международный порядок", - отметил сенатор от Демократической партии США Боб Менендес.

Смотрите также:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 44:00
Now live
44:00 мин

Сенсационная речь Ангелы Меркель о России, США и мире на Мюнхенской конференции по безопасности

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW. (26.02.2018)  

Ссылки в интернете

Санкции в отношении России - досье DW

Берлин не видит в СПГ альтернативу "Северному потоку-2"  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сенсационная речь Ангелы Меркель о России, США и мире на Мюнхенской конференции по безопасности  

Что теперь будет с "Северным потоком-2" после поправок в Газовой директиве ЕС? (13.02.2019)  

Северный поток-2 или сжиженный газ из США: кто выиграет на немецком рынке? DW Новости (12.02.2019)  

Реклама

Самые читаемые

От Sukhoi SuperJet отказался единственный европейский эксплуатант  

Грустные итоги Мюнхенской конференции по безопасности  

Глава МИД ФРГ отреагировал на просьбу Трампа принять боевиков ИГ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно