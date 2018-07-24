Сенаторы США анонсировали новые санкции в отношении РФ

Влиятельные сенаторы - республиканец Линдси Грэм и демократ Роб Менендес разрабатывают "всеобъемлющий" законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Об этом они объявили во вторник, 24 июля, пообещав в скором времени представить документ.

Новые меры будут нацелены на финансовый и энергетический сектора, а также направлены против олигархов и компаний с государственным участием, говорится на сайте Грэма. Предполагается, что меры затронут и сферу госдолга РФ.

Целью документа названо "максимальное воздействие на кампанию Кремля против демократии" США и международного порядка. "Как Владимир Путин ясно обозначил свое намерение бросить вызов американской мощи, влиянию и интересам безопасности в стране и за рубежом, так и США должны предельно четко заявить, что мы будем защищать наше государство и непоколебимо отражать попытки подрыва западной демократии, ставшие стратегическим императивом будущего России", - указано в заявлении сенаторов.

The Hill называет законопроект реакцией на встречу президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

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