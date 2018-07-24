 Сенаторы США анонсировали новые санкции в отношении РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.07.2018

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Мир

Сенаторы США анонсировали новые санкции в отношении РФ

Новые штрафные меры США против Кремля затронут финансовый и энергетический сектора. Они также будут направлены против российских олигархов и компаний с государственным участием.

Капитолий, Вашингтон

Капитолий, Вашингтон

Влиятельные сенаторы - республиканец Линдси Грэм и демократ Роб Менендес разрабатывают "всеобъемлющий" законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Об этом они объявили во вторник, 24 июля, пообещав в скором времени представить документ.

Контекст

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Комментируя саммит президентов Соединенных Штатов и России, немецкие издания резко критикуют Трампа. По их мнению, хозяин Белого дома перестарался, демонстрируя Путину лояльность. (17.07.2018)

Новые меры будут нацелены на финансовый и энергетический сектора, а также направлены против олигархов и компаний с государственным участием, говорится на сайте Грэма. Предполагается, что меры затронут и сферу госдолга РФ.

Целью документа названо "максимальное воздействие на кампанию Кремля против демократии" США и международного порядка. "Как Владимир Путин ясно обозначил свое намерение бросить вызов американской мощи, влиянию и интересам безопасности в стране и за рубежом, так и США должны предельно четко заявить, что мы будем защищать наше государство и непоколебимо отражать попытки подрыва западной демократии, ставшие стратегическим императивом будущего России", - указано в заявлении сенаторов.

The Hill называет законопроект реакцией на встречу президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

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    "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление"

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  • Майкл Флинн

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  • Джеймс Коми

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    Деятельность Флинна стала поводом для нескольких расследований, одно из которых возглавлял экс-глава ФБР Джеймс Коми. В начале мая он был уволен Трампом. Официально - за "некомпетентность". На деле, как уверены СМИ, - за нежелание прекратить расследование дела Флинна и вмешательства РФ в избирательную кампанию в США, которое, "вне всяких сомнений", имело место, заявил Коми на слушаниях в Сенате.

  • Джаред Кушнер

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    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Трамп раскрыл секретную информацию?

    Сам президент США, впрочем, тоже не остается в стороне. Поводом для нового скандала послужила его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая. В ходе встречи Трамп, как утверждали СМИ, раскрыл россиянам совершенно секретные данные, полученные американцами от израильской разведки, таким образом подвергнув опасности агентурную сеть израильтян.

  • Граффити Трампа с Путиным

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Кремль все отрицает

    Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.

  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Семейное дело

    В скандал оказывается вовлечен и сын Дональда Трампа - Трамп-младший. Всплывает информация, что в ходе избирательной кампании 2016 года он встречался с российским юристом Натальей Весельницкой. Она якобы пообещала ему предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Однако сам Трамп-младший отрицает, что об этом шла речь на встрече с Весельницкой.

  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Боты на службе

    Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Интернет как поле боя

    Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Первый обвиняемый

    В рамках расследования вмешательства России в выборы в США, предъявлено первое обвинение. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в заговоре против интересов Соединенных Штатов. В том числе упоминается факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что бывший советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к российским властям. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Владимира Путина.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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До последнего момента трудно было с уверенностью сказать, состоится ли встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Хронология событий - в галерее DW. (11.06.2018)  

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Ссылки в интернете

Сайт Линдси Грэма

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