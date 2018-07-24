Сенаторы США анонсировали новые санкции в отношении РФ

Влиятельные сенаторы - республиканец Линдси Грэм и демократ Роб Менендес разрабатывают "всеобъемлющий" законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Об этом они объявили во вторник, 24 июля, пообещав в скором времени представить документ.
Новые меры будут нацелены на финансовый и энергетический сектора, а также направлены против олигархов и компаний с государственным участием, говорится на сайте Грэма. Предполагается, что меры затронут и сферу госдолга РФ.
Целью документа названо "максимальное воздействие на кампанию Кремля против демократии" США и международного порядка. "Как Владимир Путин ясно обозначил свое намерение бросить вызов американской мощи, влиянию и интересам безопасности в стране и за рубежом, так и США должны предельно четко заявить, что мы будем защищать наше государство и непоколебимо отражать попытки подрыва западной демократии, ставшие стратегическим императивом будущего России", - указано в заявлении сенаторов.
The Hill называет законопроект реакцией на встречу президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.
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Встреча, которая может изменить мир
Долгожданный прорыв
7 марта 2018 года советник президента Южной Кореи по вопросам безопасности Чон Ый Ён передал Дональду Трампу письмо от главы КНДР Ким Чен Ына. В нем северокорейский лидер предложил президенту США провести переговоры по ядерной программе КНДР. Два дня спустя Трамп принял приглашение. Согласно плану, встреча должна пройти 12 июня в Сингапуре.
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Встреча, которая может изменить мир
Визит к "старшему брату"
В конце марта 2018 года Ким Чен Ын посетил с четырехдневным визитом Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер КНДР подтвердил, что готов провести переговоры на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом, а также заявил, что "проблема денуклеаризации Корейского полуострова может быть решена".
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Встреча, которая может изменить мир
Саммит двух Корей
27 апреля лидеры Южной Кореи и КНДР провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом. В декларации по ее итогам отмечалось, что Пхеньян и Сеул договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, длящемся с 1950 года. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал это "первым шагом на пути к единству и примирению".
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Встреча, которая может изменить мир
Вторая встреча Кима Чен Ына и Си Цзиньпина
7 и 8 мая Ким Чен Ын провел повторные переговоры со своим китайским коллегой Си Цзиньпином - это стало их второй встречей за шесть недель. На этот раз лидер КНДР отказался ехать в КНР на поезде, прилетев в город Далянь на самолете. В ходе своего визита Ким Чен Ын выразил надежду на углубление стратегического сотрудничества с Пекином для поддержания мира и стабильности в регионе.
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Встреча, которая может изменить мир
Освобождение Пхеньяном трех американских граждан
9 мая власти КНДР освободили из тюрьмы трех граждан США южнокорейского происхождения, отбывавших разные сроки тюремного заключения за "вражеские действия" и шпионаж. Американцы вылетели домой вместе с госсекретарем США Майком Помпео, находившимся в Пхеньяне для подготовки встречи Трампа с Ким Чен Ыном. Для президента США это стало триумфом: он лично встретил своих соотечественников в аэропорту.
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Встреча, которая может изменить мир
Жесткая риторика Пенса
В середине мая вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Пхеньян может рассчитывать на уступки с американской стороны только после полного отказа от ядерного арсенала. В ответ замминистра иностранных дел КНДР заявил: "Если администрация США будет загонять нас в угол и в одностороннем порядке требовать от нас отказа от ядерного оружия, то мы больше не будем заинтересованы в переговорах".
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Встреча, которая может изменить мир
Трамп хочет перенести саммит с Кимом
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин попытался разрядить обстановку и 22 мая отправился с визитом в Вашингтон. Дональд Трамп, однако, сообщил о возможном переносе запланированной встречи с Ким Чен Ыном. "Встреча может не состояться 12 июня", - заявил президент США, отметив, что саммит может пройти позже.
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Встреча, которая может изменить мир
Ликвидация ядерного полигона
24 мая Северная Корея разрушила расположенный на северо-востоке страны ядерный полигон Пунгери. Об этом сообщили иностранные журналисты, которым власти КНДР специально для этого разрешили въезд в страну. По данным южнокорейского агентства Yonhap, в течение дня был произведен ряд взрывов. Пхеньян назвал этот шаг жестом доброй воли перед встречей Ким Чен Ына и Дональда Трампа.
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Встреча, которая может изменить мир
Трамп отменяет саммит с Ким Чен Ыном
Разрушение полигона Пунгери, однако, не помогло: в тот же день президент США отменил встречу с северокорейским лидером. В письме, направленном в адрес Ким Чен Ына, Трамп подчеркнул, что был очень рад запланированной встрече, однако КНДР своими последними заявлениями продемонстрировала "открытую враждебность". На этом фоне президент США считает саммит несвоевременным, сказано в письме.
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Встреча, которая может изменить мир
Еще один межкорейский саммит
26 мая глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели неанонсированную двухчасовую встречу - уже вторую за несколько недель. Как и в апреле, переговоры состоялись в пограничной деревне Пханмунджом. Южнокорейский лидер выразил надежду на то, что Пхеньяну и Вашингтону все же удастся провести саммит и положить конец "истории войн и конфронтации".
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Встреча, которая может изменить мир
Президент США вновь готов ко встрече
Спустя двое суток после отмены встречи с лидером КНДР президент США вновь изменил свое мнение. Он заявил о продуктивных переговорах с Северной Кореей и возможности проведения саммита в Сингапуре в намеченный день, 12 июня. В понедельник, 28 мая, делегация США прибыла в КНДР для подготовки переговоров.
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Встреча, которая может изменить мир
Встреча в Сингапуре для Трампа важнее саммита G7
Трамп ради встречи с Ким Чен Ыном покинул саммит "большой семерки" в Канаде, не дождавшись его окончания. 10 июня президент США прибыл в Сингапур. Накануне он заявил, что его встреча с лидером КНДР должна будет положить начало процессу денуклеаризации Северной Кореи.
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Встреча, которая может изменить мир
Лидер КНДР прибыл на самолете китайского премьера
10 июня в Сингапур прибыл и Ким Чен Ын. Boeing 747, доставивший лидера КНДР на встречу, закреплен за премьером Госсовета КНР. В Пекине с большим интересом ожидают результаты встречи двух лидеров.
Автор: Хао Гуй, Александра Елкина
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Публикация украденной переписки?
Первые обвинения в связях с Кремлем прозвучали еще летом 2016 года, в разгар предвыборной борьбы в США. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила спецслужбы РФ во взломе серверов Демократической партии, а публикацию украденной переписки назвала поддержкой Трампа. По данным американских СМИ, соратники Трампа могли сотрудничать с представителями РФ, координируя публикацию украденных данных.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
"Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление"
"Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление. И я никак не связан с Россией: ни сделок, ни кредитов - ничего!" Знаменитый твит президента США Дональда Трампа от 11 января 2017 года звучит предельно категорично. И тем не менее в Вашингтоне не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Трампа с Россией, а общественности становятся известны все новые нелицеприятные факты.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Компромат на президента? Подробности
Стало известно, что Трамп еще в 90-е годы пытался наладить связи с Москвой, а в 2000-е годы обзавелся бизнес-партнерами из России, часть которых, как позже выяснили СМИ, оказались связаны с организованной преступностью. В 2013 году Трамп провел в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и якобы устроил в отеле Ritz-Carlton сексуальную оргию, информацией о которой и обладают спецслужбы РФ.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Экс-советник Трампа - на зарплате в Москве?
Майкл Флинн занимал должность советника президента США менее месяца. 14 февраля он ушел в отставку после появления информации о том, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Сергеем Кисляком и скрыл это от вице-президента Майка Пенса. Позже выяснилось, что 2015 году Флинн получал деньги за услуги российским компаниям.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Уволен за рвение в расследовании связей с РФ?
Деятельность Флинна стала поводом для нескольких расследований, одно из которых возглавлял экс-глава ФБР Джеймс Коми. В начале мая он был уволен Трампом. Официально - за "некомпетентность". На деле, как уверены СМИ, - за нежелание прекратить расследование дела Флинна и вмешательства РФ в избирательную кампанию в США, которое, "вне всяких сомнений", имело место, заявил Коми на слушаниях в Сенате.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Зять Трампа тоже замешан?
Расследования "российского досье" уже не ограничиваются Флинном. Министр внутренней безопасности США Джон Келли указал в начале июня, что зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер являются фигурантом расследования министерства юстиции по делу о вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Трамп раскрыл секретную информацию?
Сам президент США, впрочем, тоже не остается в стороне. Поводом для нового скандала послужила его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая. В ходе встречи Трамп, как утверждали СМИ, раскрыл россиянам совершенно секретные данные, полученные американцами от израильской разведки, таким образом подвергнув опасности агентурную сеть израильтян.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Кремль все отрицает
Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Семейное дело
В скандал оказывается вовлечен и сын Дональда Трампа - Трамп-младший. Всплывает информация, что в ходе избирательной кампании 2016 года он встречался с российским юристом Натальей Весельницкой. Она якобы пообещала ему предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Однако сам Трамп-младший отрицает, что об этом шла речь на встрече с Весельницкой.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Боты на службе
Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Интернет как поле боя
Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Первый обвиняемый
В рамках расследования вмешательства России в выборы в США, предъявлено первое обвинение. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в заговоре против интересов Соединенных Штатов. В том числе упоминается факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
Ложь выходит наружу
Одновременно стало известно о том, что бывший советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к российским властям. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Владимира Путина.
Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев