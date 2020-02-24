Семь человек скончались от коронавируса в Италии

Число жертв короновируса в Италии достигло в понедельник, 24 февраля, 7 человек. Пятеро из них скончались за последние 24 часа. Число диагностированных случаев заражения COVID-19 на севере страны превысило 220, большинство из них в Ломбардии и Венето.

Власти по всей северной Италии закрыли школы, университеты, музеи и кинотеатры как минимум на неделю, а также запретили массовые мероприятия, включая знаменитый венецианский карнавал. Закрыты рестораны, многие компании разрешили своим сотрудникам работать на дому. 11 населенных пунктов, где проживает в общей сложности более 50 тысяч человек, под карантином в связи с риском распространения вируса. Власти надеются, что этих мер будет достаточно, чтобы в течение недели остановить распространение инфекции.

В Милане и Венеции пустынно на площадях и в магазинах

В Милане, втором по величине городе и финансовой столице Италии, где проживают 1,3 миллиона человек, в понедельник был закрыт главный готический собор города, отменены представления в оперном театре "Ла Скала", матчи чемпионата по футболу серии А, жители на всякий случай запасались продуктами. Местные жители описывают сюрреалистические сцены с пустыми полками супермаркетов.

Туристическая индустрия Италии, на которую приходится до 13% ВВП страны, терпит значительные убытки. Аналитики предупредили, что из-за вспышки коронавируса в промышленных районах страны экономика Италии может оказаться под угрозой рецессии. Итальянский фондовый рынок в понедельник упал почти на 5%.

Другие страны ограничивают контакты с Италией

Ряд стран уже предприняли защитные меры в связи с быстрым распространением коронавируса в Италии. Так, власти Маврикия объявили 40 пассажирам самолета авиакомпании Alitalia, прибывшим из Ломбардии, что им придется либо отправиться в карантин, либо возвращаться домой. Авиакомпания сообщила, что туристы решили немедленно покинуть остров в Индийском океане.

Ирландия не рекомендовала своим гражданам путешествовать на север Италии. Тунис объявил, что готов приостановить авиасообщение с Италией. Накануне Австрия на некоторое время остановила движение поездов из Италии после того, как в одном из составов были обнаружены две пассажирки с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19.

Министры здравоохранения Италии и соседних стран, Словении, Австрии, Швейцарии, Франции и Германии проводят во вторник, 25 февраля, встречу, чтобы обсудить и скоординировать действия по предотвращению распространения заболевания.

ВОЗ: Это не пандемия, но может ей стать

Несмотря на значительное число новых случаев заражения коронавирусом в Италии и Южной Корее, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ пока не расценивает ситуацию как пандемию, а называет эпидемией в отдельных странах, так как пандемия означает неконтролируемое распространение по всему миру. При этом глава ВОЗ призвал международное сообщество подготовиться к "возможной пандемии".

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