 Семь человек скончались от коронавируса в Италии | Новости из Германии о Европе | DW | 24.02.2020

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Европа

Семь человек скончались от коронавируса в Италии

Число инфицированных превысило 220 человек. ВОЗ призывает международное сообщество быть готовым к "возможной пандемии".

Очередь в супермаркет в итальянском городе Казальпустерленго

Очередь в супермаркет в итальянском городе Казальпустерленго

Число жертв короновируса в Италии достигло в понедельник, 24 февраля, 7 человек. Пятеро из них скончались за последние 24 часа. Число диагностированных случаев заражения COVID-19 на севере страны превысило 220, большинство из них в Ломбардии и Венето.

Власти по всей северной Италии закрыли школы, университеты, музеи и кинотеатры как минимум на неделю, а также запретили массовые мероприятия, включая знаменитый венецианский карнавал. Закрыты рестораны, многие компании разрешили своим сотрудникам работать на дому. 11 населенных пунктов, где проживает в общей сложности более 50 тысяч человек, под карантином в связи с риском распространения вируса. Власти надеются, что этих мер будет достаточно, чтобы в течение недели остановить распространение инфекции.

В Милане и Венеции пустынно на площадях и в магазинах

Контекст

В Милане, втором по величине городе и финансовой столице Италии, где проживают 1,3 миллиона человек, в понедельник был закрыт главный готический собор города, отменены представления в оперном театре "Ла Скала", матчи чемпионата по футболу серии А, жители на всякий случай запасались продуктами. Местные жители описывают сюрреалистические сцены с пустыми полками супермаркетов.

Туристическая индустрия Италии, на которую приходится до 13% ВВП страны, терпит значительные убытки. Аналитики предупредили, что из-за вспышки коронавируса в промышленных районах страны экономика Италии может оказаться под угрозой рецессии. Итальянский фондовый рынок в понедельник упал почти на 5%.

Другие страны ограничивают контакты с Италией

Ряд стран уже предприняли защитные меры в связи с быстрым распространением коронавируса в Италии. Так, власти Маврикия объявили 40 пассажирам самолета авиакомпании Alitalia, прибывшим из Ломбардии, что им придется либо отправиться в карантин, либо возвращаться домой. Авиакомпания сообщила, что туристы решили немедленно покинуть остров в Индийском океане.

Ирландия не рекомендовала своим гражданам путешествовать на север Италии. Тунис объявил, что готов приостановить авиасообщение с Италией. Накануне Австрия на некоторое время остановила движение поездов из Италии после того, как в одном из составов были обнаружены две пассажирки с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19.

Министры здравоохранения Италии и соседних стран, Словении, Австрии, Швейцарии, Франции и Германии проводят во вторник, 25 февраля, встречу, чтобы обсудить и скоординировать действия по предотвращению распространения заболевания.

ВОЗ: Это не пандемия, но может ей стать

Несмотря на значительное число новых случаев заражения коронавирусом в Италии и Южной Корее, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ВОЗ пока не расценивает ситуацию как пандемию, а называет эпидемией в отдельных странах, так как пандемия означает неконтролируемое распространение по всему миру. При этом глава ВОЗ призвал международное сообщество подготовиться к "возможной пандемии".

Смотрите также:

  • Трое итальянских полицеских в респираторных масках следят за соблюдением режима карантина на границе населенного пункта Кастильоне-д’Адда в Ломбардии.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Полицейский контроль на границе карантинной зоны

    Около 52 000 человек, проживающих в 11 населенных пунктах на севере Италии, из-за карантина, связанного с эпидемией коронавируса, фактически оказались отрезанными от внешнего мира. Въезд в эти города и выезд из них возможны только по специальному разрешению. Нарушителям грозит "уголовно-правовое преследование".

  • Улицы итальянского города Кодоньо в провинции Ломбардия, опустевшие в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Опустевшие улицы

    Кодоньо - город с 15-тысячным населением в провинции Ломбардия. Из-за угрозы распространения коронавируса все его магазины и закусочные сейчас закрыты. Лишь немногие жители решаются выйти на улицу. Что стало причиной резкого роста числа зараженных коронавирусом на севере Италии, до сих пор неизвестно. По словам премьера Италии Джузеппе Конте, карантин продлится две недели.

  • Мужчина и женщина в защитных костюмах сопровождают пожилую женщину в респираторной маске к карете скоронй помощи.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Число заболевших стремительно растет

    20 февраля диагноз коронавируса подтвердился у 38-летнего жителя города Кодоньо. С тех пор число заболевших из его круга общения неуклонно растет. На данный момент родители мужчины (на фото) находятся под наблюдением врачей. Тем не менее он не является так называемым "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса в регионе.

  • Около 30 человек выстроились в очередь у входа в супермаркет в городе Казальпустерленго. Многие итальянцы закупают продукты впрок из-за угрозы распространения коронавируса и введенного из-за нее карантина.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Закупка продуктов впрок

    Из-за стремительного роста случаев заражения коронавирусом в регионе многие итальянцы начали закупать впрок продукты питания и предметы первой необходимости. Эти люди ждут своей очереди, чтобы зайти в супермаркет в городе Казальпустерленго. Покупателей запускают туда группами по 40 человек, чтобы избежать давки.

  • Объявление на двери аптеки в Турине с информацией о том, что защитные маски и дезинфицирующий гель для рук распроданы.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Повышенный спрос на защитные маски

    Страх перед коронавирусом растет и в крупных городах на севере Италии. Как следует из объявления на двери, в этой аптеке в Турине респираторные маски и дезинфицирующий гель для рук уже распроданы. Тонкие защитные маски, подобные тем, что используются в операционных, не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса. К тому же, их необходимо регулярно менять.

  • Две девушки в карнавальных и респираторных масках в Венеции

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Двойные маски

    Разочарование этих девушек, спрятавших лица за двойными масками, в буквальном смысле слова видно по глазам. Из-за эпидемии коронавируса в Венеции отменили традиционный карнавал, запланированный на 23 - 25 февраля. По данным на 24 февраля, в Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся от опасной инфекции составляет 7 человек.

  • Трое мужчин в респираторных масках на фоне надписи Armani

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Показ мод несмотря на коронавирус

    Итальянская столица моды Милан находится всего в 60 километрах от города Кодоньо, ставшего очагом распространения коронавируса. 18 февраля в Милане началась знаменитая неделя моды. Однако из-за эпидемии коронавируса модельному дому Джорджио Армани пришлось демонстрировать свою новую коллекцию в пустом зале с трансляцией в интернете. Другие показы мод были отменены.

  • Футбольный болельщик перед закрытым стадионом в Италии.

    Резкий скачок коронавируса в Италии

    Отмена футбольных матчей

    Все спортивные мероприятия в провинциях Ломбардия и Венето отменены как минимум до 1 марта. С помощью подобных мер итальянские власти стараются предотвратить или хотя бы замедлить дальнейшее распространение коронавируса. Кроме прочего, на неопределенный срок был перенесен матч чемпионата Италии между миланским "Интером" и командой "Сампдория" из Генуи.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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Контекст

Резкий скачок коронавируса в Италии

По распространению нового коронавируса Италия вышла на первое место в ЕС. Из-за резкого роста числа случаев заражения на севере страны 23 февраля одиннадцать населенных пунктов были переведены на режим карантина.  

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