Семь уголовных дел за два месяца: кого в России обвиняют в госизмене

С начала июня в России было возбуждено не менее семи уголовных дел по статье о госизмене. Об их фигурантах известно немного. DW рассказывает о том, кто эти люди и в чем их обвиняют.
В последние месяцы в российских СМИ практически каждую неделю появляются сообщения об арестах россиян по обвинению в госизмене. С начала июня стало известно по крайней мере о семи таких случаях. Первым из них стал арест 4 июня некого Виктора Прозорова. О нем, как и об остальных обвиняемых, известно довольно мало, поскольку уголовные дела в отношении них засекречены. DW собрала информацию о самых громких делах о госизмене, возбужденных в послание два месяца.
Виктор Кудрявцев: научный грант с осложнениями
Сотруднику "Роскосмоса", 74- летнему Виктору Кудрявцеву, которого задержали в его квартире рано утром 20 июля, предъявили обвинение буквально за день. По версии следствия, он передавал спецслужбам стран НАТО секретную информацию об использовании гиперзвуковых технологий при разработке боевых ракетных комплексов "Авангард" и "Кинждал". Их в марте этого года представил в своем послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин.
Кудрявцев много лет работал в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) - головном НИИ "Роскосмоса". ЦНИИмаш участвовал в программе грантов на проведение космических исследований FP7-SPACE, которую координировал бельгийский Фон Кармановский институт. Кудрявцев отвечал в ЦНИИмаш за исследования в рамках этой программы. Его фамилия указана в описании проекта, опубликованном на сайте Еврокомиссии.
В ФСБ полагают, что ученый прикрывался научным сотрудничеством с бельгийским институтом, чтобы передавать секретные сведения спецслужбам государств-членов НАТО, выяснил "Коммерсант". Следствие утверждает, что Кудрявцев передавал информацию со своей электронной почты, рассказал его адвокат Евгений Смирнов. При этом защитник добавляет, что ученый уже двадцать лет не имел доступа к секретным сведениям. Как рассказала РБК жена Кудрявцева Ольга, в последние годы у ее супруга была низкая форма допуска к государственной тайне, поскольку их дочь вышла замуж за иностранца и живет в США.
Алексей Темирев: тесная дружба с Вьетнамом?
За пару дней до ареста Кудрявцева задержали еще одного ученого - 64-летнего Алексея Темирева из Новочеркасска. Его обвиняют в передаче секретных сведений Вьетнаму. Темирев руководит малым предприятием "Мехатроника", которое, по данным "Коммерсанта", создавало систему контроля и диагностики аккумуляторных батарей для дизель-электрических подводных лодок. Проблемы у компании могли возникнуть в связи с утечкой закрытой информации о разработках для создания вооружения для Военно-морского флота, говорят источники издания в оборонной промышленности.
Кроме того, Темирев является совладельцем конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы" (ИРИС), где он вел разработки вместе с аспирантом из Вьетнама. По словам адвоката ученого Анны Полозовой, которые приводит РБК, его обвиняют в передаче сведений о работе ИРИСа.
По иронии судьбы перед своим арестом Темирев сам пришел в ФСБ. Он хотел проверить на наличие секретной информации документы, которые собирался передавать другой российской компании. Именно тогда его и арестовали.
Андрей Жуков: пообщался на форуме - сел в тюрьму
Фигурант еще одного дела о госизмене, военный эксперт Андрей Жуков, не имел отношения ни к оборонной промышленности, ни к научным разработкам. Служивший в российской армии 39-летний капитан запаса интересовался военной историей. Он часами пропадал в архивах и был завсегдатаем военных интернет-форумов.
Как рассказал "Медузе" один из руководителей ВИФ2NE, одного из старейших российских военно-исторических форумов, Жукова часто банили за "неудобные вопросы". Он особенно интересовался информацией о дислокации и переформировании воинских частей. Другие участники форума отмечают, что в России очень мало людей с таким уровнем компетенции, как у Жукова.
Эксперта арестовали 25 июня после проведения у него дома обыска. Спецслужбы интересовались им еще в 2012 году. Тогда, рассказали "Медузе" участники военных форумов, его вызывали свидетелем по делу подполковника запаса Сергея Черепанова, который в апреле 2013 года был осужден за разглашение гостайны.
Евгений Янко: шпион и педофил?
Активным участником военных сетевых форумов был и житель Севастополя Евгений Янко, которого тоже обвиняют в госизмене. Правда, в его случае все не так однозначно. В апреле этого года севастопольский суд приговорил Янко к 19 годам колонии строгого режима по статье о "насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего". Его признали виновным в изнасиловании 16 девочек в возрасте от 8 до 11 лет.
Однако через два месяца Янко оказался в Москве в СИЗО "Лефортово" по подозрению в шпионаже. "Выглядит странно, а говорит так вообще безумные вещи", - написала о Янко в "Московском комсомольце" обозреватель Ева Меркачева, которая входит в Общественную наблюдательную комиссия, контролирующую соблюдение прав заключенных. По ее словам, Евгений Янко утверждает, что он известный военный эксперт и что якобы даже знал приговоренного в США к тюремному сроку за торговлю оружием Виктора Бута и его жену Аллу. Правда, ни сама супруга Бута, ни серьезные эксперты по вооружению никогда о нем не слышали, пишет Меркачева.
Как удалось выяснить "Медузе", Янко действительно интересовался военной тематикой. Он создал сайт, на котором была собрана информация о российском вооружении. Этот ресурс был известен западным экспертам, пишет издание. Кроме того, Янко якобы за большие деньги продавал результаты своих исследований о дислокации и соединениях российских войск.
Карина Цуркан: работа на молдавские спецслужбы?
Одно из самых громких дел, связанных с обвинениями в шпионаже, возбуждено против бывшего члена правления "Интер РАО ЕЭС" Карины Цуркан, имеющей российское и румынское гражданство. По словам адвоката Цуркан, ее обвиняют в сотрудничестве с молдавскими спецслужбами, которым топ-менеджер якобы передала проект документа Минэнерго о работе российских энергетических компаний в рамках международного сотрудничества. Ее арестовали 15 июня по подозрению в шпионаже. В "Интер РАО ЕЭС" Цуркан руководила блоком, занимающимся экспортом и импортом электроэнергии.
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