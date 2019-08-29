Семь стран Южной Америки договорились о защите лесов Амазонии

Государства Южной Америки приложат больше усилий для защиты лесов Амазонии, которые страдают от многочисленных пожаров. Соответствующее соглашение подписали в колумбийской Летисии в пятницу, 6 сентября, представители Колумбии, Перу, Бразилии, Эквадора, Боливии, Суринама и Гайаны.

Все эти страны договорились о сотрудничестве, которое подразумевает среди прочего обмен информацией о нелегальной вырубке леса и незаконных раскопках. На церемонии подписания документа президент Колумбии Иван Дуке призвал немедленно усилить защиту тропических лесов. "Это решающий шаг для выживания нашей планеты", - заявил Дуке.

Болсонару против помощи из-за рубежа

В саммите участвовали также президенты Перу, Эквадора и Боливии. Жаир Болсонару. президент Бразилии, на территории которой находится большая часть дождевых лесов Амазонии, отменил визит в связи с предстоящей операцией, вместо него прибыл глава бразильского МИДа. Однако Болсонару записал видеообращение к коллегам, в котором призвал их сопротивляться "попыткам придать международный статус защите тропических лесов".

По словам Жаира Болсонару, страны Южной Америки должны занять жесткую позицию и "защитить свой суверенитет", чтобы каждое государство могло реализовать "лучшую политику для региона Амазонии". "Мы не можем передать это в руки других стран", - заявил он.

Тропические леса Амазонии в огне

С начала 2019 года в Бразилии было зафиксировано более 75 тысяч лесных пожаров - на 84 процента больше, чем в 2018 году. G7 предложила выделить 20 млн на борьбу с ними, надеясь остановить катастрофу. Однако президент Бразилии, которого критикуют за нерешительную реакцию на сильнейшие лесные пожары в бассейне Амазонки, отказался принять помощь. Болсонару раздраженно отреагировал на то, что проблема лесных пожаров в Бразилии обсуждается на саммите G7 без участия этой страны.

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