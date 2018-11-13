Сельские жители в РФ живут меньше из-за низкого качества медпомощи

В России жители сельской местности живут в среднем на два года меньше горожан (70 и 72 года соответственно) из-за низкого качества медпомощи. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на результаты Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, проведенного экспертами Высшей школы экономики.

Как указывается в документе, сегодня в сельской местности проживает фактически каждый четвертый россиянин - 38 млн человек (26 процентов от населения страны). При этом, по данным Счетной палаты РФ, к 2016 году ту или иную медпомощь оказывали только в 45 тыс. из 130 тыс. сельских населенных пунктов.

Врачей на селе катастрофически не хватает

В глубинке не хватает врачей, машин скорой помощи и медикаментов. Так, в среднем по стране, отмечается в исследовании,на 10 тысяч жителей приходится 38 врачей, в сельской же местности этот показатель в 2,8 раза меньше. Повышенная нагрузка приводит к снижению качества работы медперсонала, при том, что его квалификация и так сравнительно невысока. Всего же по России, как заявляла в 2017 году глава российского Минздрава Вероника Скворцова, в первичном звене не хватает 10,7 тыс. участковых терапевтов и педиатров, а также примерно 24 тыс. специалистов по 94 направлениям.

В сельской местности не соблюдается и правило шаговой доступности (60 минут пешком или 15 минут на общественном транспорте) поликлинической помощи. В 2017 году этому критерию не отвечали почти 80 тысяч населенных пунктов с численностью до 100 человек.

Сельчане в России спасаются самолечением

На этом фоне жители российской глубинки зачастую вынуждены заниматься самолечением. Как указано в результатах мониторинга, по результатам 2017 года к самолечению прибегали 68,4% сельских жителей, которые в течение последнего месяца имели какие-либо проблемы со здоровьем, (в 2012 году - 62%). В городах этот показатель составил 59,2%.

Платное бесплатное лечение

Кроме того, попавшие на стационарное лечение сельчане чаще вынуждены сами оплачивать требуемые для этого лекарства, шприцы и перевязочные материалы. В 2017 году все это частично за свой счет приобретали 20,8% пациентов в сельской местности и 14,5% - в городах. В целом же доля тех, кто вынужден сам покупать какие-то лекарства и перевязочные материалы для дальнейшего лечения, среди жителей российской глубинки превышает 40%

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