Секрет роста российской экономики от Росстата

Росстат сообщил об ускорении роста ВВП России в третьем квартале года почти в два раза. Карикатурист Сергей Елкин знает, как удалось достичь такого прорыва.
Смотрите также:
Минэкономразвития предложило использовать новую методику для измерения уровня бедности в России. Удастся ли благодаря "творческому" подходу к статистике за пять лет сократить число бедных вдвое? (11.11.2019)
Участники конференции S&P констатировали: нефтяные цены перестали напрямую влиять на многие экономические показатели России. Победа ли это? Репортаж DW. (13.11.2019)