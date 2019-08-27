Секрет роста российской экономики от Росстата

Языком цифр: что происходит в российских регионах?

Борьба с коррупцией

"Неэффективное управление породило долги и в некоторых случаях даже растраты...Есть элементы хищения бюджетных средств и в то же время невыполнение обязательств перед своими гражданами", - считает председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. По данным МВД России, начиная с 2012 года средний размер взятки в РФ вырос в 5,4 раза - с 60 тысяч рублей до 328 тысяч рублей.