 Секрет роста российской экономики от Росстата | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 14.11.2019

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Россия

Секрет роста российской экономики от Росстата

Росстат сообщил об ускорении роста ВВП России в третьем квартале года почти в два раза. Карикатурист Сергей Елкин знает, как удалось достичь такого прорыва.

Фигура Росстата машет рукой фигуры российской экономики - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Елена Барышева


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