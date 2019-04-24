Секреты стиля от немецкого модельера: Когда лучше отказаться от черного

В начале он символизировал вызов, отказ от традиционных устоев общества. Черный цвет стал символом авангарда, за которым было будущее. Но то, что раньше привлекало своей неизбитостью, уже давно приобрело черты конформизма. Черный цвет окутывает всех. Культ стал массовым феноменом.

Есть вещи, образы, предметы быта, которые, несомненно, потеряли бы в другом цвете. Например, многие предметы праздничного гардероба, вещи которые мы надеваем по особому случаю. Знаменитое "маленькое черное" Коко Шанель или легендарный смокинг, который Ив Сен-Лоран подарил женщине, произведя в 1967 году настоящую революцию, тоже к ним относятся.

На фоне черного цвета все кажется светлее и эффектнее. Тем, чем для художника является белый холст, для визажистов, стилистов и любителей украшений выступает черный. Им не перестают восхищаться. Кажется даже, что черному лимузину уступают дорогу чаще, чем не менее представительному автомобилю другого цвета.

Где черный цвет проигрывает?

Черный цвет - дань моде или всего лишь мрачные будни? Когда надо расставить акценты, подчеркнуть изящность форм, черный - правильный выбор. Но где черный проигрывает? Заглянем в аэропорт. Цветные дизайнерские чемоданы медленно пробивают себе дорогу. Пока люди начнут заказывать индивидуальные чемоданы со своими фотографиями из отпуска, пройдет время и еще не один черный чемодан по ошибке будет доставлен в другой номер отеля.

Такое мрачное впечатление черный цвет производит не только на выдаче багажа, но и в городе, скажем, в дождь. После зеленого цвета для зонта черный стоит на втором месте в списке оттенков, которые заставляют нас выглядеть болезненными. Ведь в дождливую погоду и без того мрачно! А если зонтик черный и снаружи и изнутри, то тень от него усиливает морщины и подчеркивает усталость.

Очки с черной оправой

Слава богу, мода на очки с грубой оправой черного цвета, кажется, прошла. Я не исключаю того, что определенный тип людей может носить такие очки. Например, молодая женщина на руководящей позиции может придать строгости своему образу, выбрав такую модель. Но в большинстве случаев лучше носить очки, которые делают лицо более дружелюбным.

Катарина Штарлай

Черный - цвет дистанции и сдержанности. Поэтому костюм черного цвета меньше всего располагает к доверительному разговору. Никто не говорит, что невозможно договориться с партнером в черном, но невербальное общение точно дается легче, если на вас - светлая одежда.

Одеться во все черное?

Если вещи были куплены в разное время и прошли уже не одну химчистку, то черный может иметь несколько оттенков - коричневый, зеленый. Такая разница обязательно броситься в глаза постороннему наблюдателю. Черный стройнит? Это одно из самых распространенных заблуждений. Если вам в принципе идет черный, то это может сработать. В противном случае, черный всегда притягивает внимание, а значит, с лица акценты смещаются на... недостатки фигуры.

Катарина Штарлай (Katharina Starlay) - дизайнер одежды и автор нескольких книг о стиле и моде. Ее путеводитель по вопросам моды "Секреты стиля" ("Stilgeheimnisse") стал уже настольной книгой для многих в Германии. Она является членом Немецкого совета по этикету (Deutscher Knigge-Rat) и ведет свою колонку Starlay-Express в журнале Manager Magazin, где эта статья была опубликована на немецком языке.

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