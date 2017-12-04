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Председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев был осужден за мошенничество. Сын журналиста, осужденный вместе с ним, остается в заключении.
Суд Астаны смягчил приговор главе Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаеву, сократив запрет занимать руководящие должности до 10 лет. При этом срок тюремного заключения остался без изменений.
Уголовное преследование Бигельды Габдуллина повторяет дело Сейтказы Матаева. Глава ПЕН-клуба, полагают эксперты, "заступил за флажки" - как до него президент Союза журналистов Казахстана.
Обыски в редакциях интернет-портала Raditochka.kz и газеты Central Asia Monitor затруднили, но не парализовали их работу. О событиях после ареста их издателя Бигельдина Габдуллина - у DW.
Сейтказы и Асету Матаевым вынесен суровый приговор. Но дело главы СЖК и главы КазТАГа на этом отнюдь не закончено. Адвокаты готовят обжалование, а правозащитники - обращения.
Уголовное дело главного журналиста Казахстана дошло до суда. Но не в Алма-Ате, где шло следствие, а в Астане. Об этой и других особенностях дела Матаева DW расспросила экспертов.
Уголовное дело в отношении известного казахстанского журналиста переквалифицировано. Следователи, занятые Сейтказы Матаевым и его сыном, видимо, хотят спустить дело на тормозах.
Накануне крупного медийного события в Астане правление Союза журналистов Казахстана приняло превентивные меры против возможной атаки властей на главу организации Сейтказы Матаева.
Глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев остается под домашним арестом. И это не прибавляет имиджевых очков казахстанской власти, уверены аналитики, опрошенные DW.
Дело Сейтказы Матаева, главы Союза журналистов Казахстана, оказавшегося под домашним арестом, вызвало реакцию далеко за пределами страны - вплоть до Берлина, Вены и Нью-Йорка.
Решением суда Медеуского района города Алма-Аты до окончания следствия председатель Союза журналистов Казахстана будет находиться под домашним арестом.
Главе Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаеву предъявлены обвинения в особо тяжких коррупционных и экономических преступлениях. Казахстанские журналисты не верят Национальному бюро по противодействию коррупции.
Как в Центральной Азия отреагировали на парижскую демонстрацию в защиту свободы прессы и на митинг в Грозном против оскорбления пророка Мохаммеда, DW объяснил Сейтказы Матаев.
В интервью DW своими впечатлениями о журналистах и СМИ Китая делится Сейтказы Матаев - председатель правления Союза журналистов Казахстана.
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