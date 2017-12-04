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Сейтказы Матаев

Titel: Leiter des kasachischen Journalistenverbandes Sejtkazi Mataev in Peking Beschreibung: Der bekannte kasachische Journalist Sejtkazi Mataev in Peking Schlagworte: Kasachstan, Journalistik

Казахстанский журналист Сейтказы Матаев вышел на свободу по УДО 04.12.2017

Председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев был осужден за мошенничество. Сын журналиста, осужденный вместе с ним, остается в заключении.
Titel: Leiter des kasachischen Journalistenverbandes Sejtkazi Mataev in Peking Beschreibung: Der bekannte kasachische Journalist Sejtkazi Mataev in Peking Schlagworte: Kasachstan, Journalistik

Суд смягчил наказание для казахстанского журналиста 09.12.2016

Суд Астаны смягчил приговор главе Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаеву, сократив запрет занимать руководящие должности до 10 лет. При этом срок тюремного заключения остался без изменений.
18.07.2016 Angriff auf Sicherheitskräfte (Almaty, Kasachstan); Copyright: DW/M. Torebaeva

Арест главы ПЕН-клуба Казахстана: следствие работает по знакомой схеме 24.11.2016

Уголовное преследование Бигельды Габдуллина повторяет дело Сейтказы Матаева. Глава ПЕН-клуба, полагают эксперты, "заступил за флажки" - как до него президент Союза журналистов Казахстана.
Kasachstan Almaty Platz der Republik Foto: DW / A.Weiskopf

В редакциях крупных СМИ Казахстана прошли обыски 16.11.2016

Обыски в редакциях интернет-портала Raditochka.kz и газеты Central Asia Monitor затруднили, но не парализовали их работу. О событиях после ареста их издателя Бигельдина Габдуллина - у DW.
Titel: Leiter des kasachischen Journalistenverbandes Sejtkazi Mataev in Peking Beschreibung: Der bekannte kasachische Journalist Sejtkazi Mataev in Peking Schlagworte: Kasachstan, Journalistik

Суровый приговор казахстанскому журналисту Матаеву 03.10.2016

Сейтказы и Асету Матаевым вынесен суровый приговор. Но дело главы СЖК и главы КазТАГа на этом отнюдь не закончено. Адвокаты готовят обжалование, а правозащитники - обращения.
Titel: Leiter des kasachischen Journalistenverbandes Sejtkazi Mataev in Peking Beschreibung: Der bekannte kasachische Journalist Sejtkazi Mataev in Peking Schlagworte: Kasachstan, Journalistik

Дело казахстанского журналиста Матаева довели до суда 29.07.2016

Уголовное дело главного журналиста Казахстана дошло до суда. Но не в Алма-Ате, где шло следствие, а в Астане. Об этой и других особенностях дела Матаева DW расспросила экспертов.
Titel: Leiter des kasachischen Journalistenverbandes Sejtkazi Mataev in Peking Beschreibung: Der bekannte kasachische Journalist Sejtkazi Mataev in Peking Schlagworte: Kasachstan, Journalistik

Дело Матаева: чего ждать главе Cоюза журналистов Казахстана 27.05.2016

Уголовное дело в отношении известного казахстанского журналиста переквалифицировано. Следователи, занятые Сейтказы Матаевым и его сыном, видимо, хотят спустить дело на тормозах.
Titel: Leiter des kasachischen Journalistenverbandes Sejtkazi Mataev in Peking Beschreibung: Der bekannte kasachische Journalist Sejtkazi Mataev in Peking Schlagworte: Kasachstan, Journalistik

Дело Матаева в Казахстане: новый виток накануне медиафорума 22.04.2016

Накануне крупного медийного события в Астане правление Союза журналистов Казахстана приняло превентивные меры против возможной атаки властей на главу организации Сейтказы Матаева.
Titel: Leiter des kasachischen Journalistenverbandes Sejtkazi Mataev in Peking Beschreibung: Der bekannte kasachische Journalist Sejtkazi Mataev in Peking Schlagworte: Kasachstan, Journalistik

Дело Матаева наносит ущерб репутации Казахстана 11.03.2016

Глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев остается под домашним арестом. И это не прибавляет имиджевых очков казахстанской власти, уверены аналитики, опрошенные DW.
Alle Fotos wurden von unserer Korrespondentin in Kasachstan Anatoly Weisskopf gemacht, also - DW-Copyright. Bildbeschreibungen: Ein Bezirksgericht in der kasachischen Stadt Alma-Aty hat die oppositionelle Zeitung Respublika und alle Print-Ausgaben und Internetportale und -seiten, die zu dem gleichnamigen Verlagshaus gehören, verboten. Bilder-Unterschriften: Kasachstan, Zeitung Respublika, Gericht, Verbot Kasachstan1: Die vorsitzende Richterin liest das Urteil über das Verbot der Zeitung Respublika vor. Kasachstan 2: Vertreter der Zeitung Respublika und des gleichnamigen Verlagshauses im Gerichtsaal.

Дело главы Союза журналистов Казахстана вредит репутации Назарбаева 25.02.2016

Дело Сейтказы Матаева, главы Союза журналистов Казахстана, оказавшегося под домашним арестом, вызвало реакцию далеко за пределами страны - вплоть до Берлина, Вены и Нью-Йорка.
Titel: Leiter des kasachischen Journalistenverbandes Sejtkazi Mataev in Peking Beschreibung: Der bekannte kasachische Journalist Sejtkazi Mataev in Peking Schlagworte: Kasachstan, Journalistik

Главу Союза журналистов Казахстана поместили под домашний арест 24.02.2016

Решением суда Медеуского района города Алма-Аты до окончания следствия председатель Союза журналистов Казахстана будет находиться под домашним арестом.
Titel: Leiter des kasachischen Journalistenverbandes Sejtkazi Mataev in Peking Beschreibung: Der bekannte kasachische Journalist Sejtkazi Mataev in Peking Schlagworte: Kasachstan, Journalistik

В Алма-Ате задержан председатель Союза журналистов Казахстана 22.02.2016

Главе Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаеву предъявлены обвинения в особо тяжких коррупционных и экономических преступлениях. Казахстанские журналисты не верят Национальному бюро по противодействию коррупции.
People chant slogans during a demonstration against the satirical French weekly Charlie Hebdo's cartoons of Prophet Mohammad, in front of the French embassy in Kabul January 22, 2015. French satirical magazine Charlie Hebdo published a picture of Mohammad weeping on its cover last week after gunmen stormed its offices in Paris, killing 12 people. The signs read, Mohammad. REUTERS/Omar Sobhani (AFGHANISTAN - Tags: RELIGION CIVIL UNREST MEDIA)

Эксперт: Публикацию карикатур на пророка в Казахстане не одобряют 23.01.2015

Как в Центральной Азия отреагировали на парижскую демонстрацию в защиту свободы прессы и на митинг в Грозном против оскорбления пророка Мохаммеда, DW объяснил Сейтказы Матаев.
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Китай: солдаты компартии либерализации не боятся 14.11.2014

В интервью DW своими впечатлениями о журналистах и СМИ Китая делится Сейтказы Матаев - председатель правления Союза журналистов Казахстана.